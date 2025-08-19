Kā tirgot Cisco Systems akcijas pēc 2025. finanšu gada ceturtā ceturkšņa rezultātiem
Dibināts 1984. gadā ar galveno biroju Sanhosē, Kalifornijā, Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) ir pasaules vadošais uzņēmums tīklošanas un sakaru tehnoloģiju jomā. Uzņēmums projektē un pārdod plašu produktu un pakalpojumu klāstu, kas aptver tīklošanas aparatūru, programmatūru un kiberdrošības risinājumus. Cisco piedāvā uzņēmumiem, valdībām un privātpersonām mērogojamu infrastruktūru, vienlaikus paplašinot savu klātbūtni tādās jomās kā mākoņdatošana un mākslīgā intelekta virzītā tīklošana.
Uzziniet vairāk par Cisco Systems 2025. finanšu gada ceturtā ceturkšņa rezultātiem un analītiķu prognozēm attiecībā uz akciju. Šis materiāls ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem un nav finanšu konsultācija. Konsultējieties ar finanšu padomdevēju pirms ieguldījumu lēmumu pieņemšanas.
|Akcija:
|Cisco Systems Inc.
|Simbols Invest.MT5 kontam:
|CSCO
|Idejas datums:
|2025. gada 18. augusts
|Laika periods:
|1 - 12 mēneši
|Ieejas līmenis:
|$72.10
|Mērķa līmenis:
|$87.00
|Pozīcijas lielums Invest.MT5 kontam:
|Maks. 5%
|Risks:
|Augsts
- Invest.MT5 konts ļauj iegādāties reālās akcijas un vērtspapīrus no dažām pasaules lielākajām fondu biržām.
- Riska brīdinājums: Pagātnes rezultāti nav uzticams nākotnes rezultātu vai turpmākā snieguma indikators. Visa tirdzniecība ir saistīta ar augstu risku, un jūs varat zaudēt vairāk, nekā riskējat darījumā. Nekad neinvestējiet vairāk, nekā varat atļauties zaudēt, jo daži darījumi būs zaudējoši un daži darījumi būs peļņu nesoši. Sāciet ar nelielu summu, lai izprastu savu riska tolerances līmeni, vai vispirms praktizējieties ar demo kontu, lai pilnveidotu savas zināšanas pirms investēšanas.
- Tirdzniecība nav piemērota ikvienam. Tirdzniecība ir augsti spekulatīva un rada būtisku zaudējumu risku. Lai gan tā piedāvā potenciālas iespējas, tai ir arī raksturīga augsta volatilitāte, un tirdzniecība ar sviru var pastiprināt gan peļņu, gan zaudējumus. Mazumtirdzniecības investoriem pilnībā jāizprot šie riski pirms tirdzniecības uzsākšanas.
Cisco Systems 2025. finanšu gada ceturtā ceturkšņa darbības rezultātu kopsavilkums
|Darbības rādītājs
|Faktiskais rezultāts
|Prognozētais rezultāts
|Pārspēja vai nepildīja?
|Peļņa uz akciju
|$0.99
|$0,97
|Pārspēja ✅
|Ieņēmumi
|$14,70 miljardi
|$14,62 miljardi
|Pārspēja ✅
Galvenie secinājumi
- Ieņēmumi $14,7 miljardu apmērā, pieaugums par 8% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
- Peļņa uz akciju pieaugusi par 31% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
- Tīklošanas ieņēmumi gada griezumā pieauguši par 12% un drošības jomā par 9%
- Darbības naudas plūsma aptuveni $4,2 miljardi
- $2,9 miljardi atmaksāti dividendēs un $1,3 miljards akciju atpirkšanā
- 4. ceturkšņa MI infrastruktūras pasūtījumi pārsniedza $800 miljonus. Pilna gada kopsumma tagad pārsniedz $2 miljardus, dubultojot Cisco $1 miljarda mērķi
- Drošības un novērošanas nodaļas rezultāti bija zemāki par gaidītajiem
- Izaugsme samazinājās līdz 7% pēdējā ceturksni, salīdzinot ar iepriekšējiem 20%, kas liecina par palēnināšanos
- Iespējams maržas spiediens tirdzniecības tarifu un nenoteiktības dēļ
Avots: Cisco Systems ceturkšņa rezultāti
Cisco Systems 12 mēnešu analītiķu akciju cenas prognoze
Saskaņā ar 19 Wall Street analītiķiem, kurus aptaujāja TipRanks, sniedzot 12 mēnešu akciju cenas prognozi Cisco Systems pēdējo 3 mēnešu laikā:
- Pirkšanas reitingi: 10
- Turēšanas reitingi: 9
- Pārdošanas reitingi: 0
- Vidējais cenas mērķis: $75.93
- Augstākais cenas mērķis: $87.00
- Zemākais cenas mērķis: $67.00
Tirdzniecības stratēģijas piemērs: Cisco Systems
Turpmākie tirdzniecības piemēri ir paredzēti tikai izglītības nolūkiem un neveido ieguldījumu konsultācijas. Ieguldītājiem jāveic neatkarīgi pētījumi pirms tirdzniecības lēmumu pieņemšanas. Cisco Systems akciju cenas tirdzniecības idejas piemērs varētu būt šāds:
|Ieeja:
|Izlaušanās virs pēcpeļņas maksimuma $72,10 līmenī
|Mērķis:
|Tieši zem augstākā analītiķu cenas mērķa $87,00 līmenī
|Risks:
|Mazs, maksimums 5% no konta
|Termiņš:
|1-12 mēneši
|TIRDZNIECĪBAS PIEMĒRS
|Iegādājieties 10 Cisco Systems akcijas:
|$721 (10 * $72.10)
|Ja mērķis tiek sasniegts:
|$149 potenciālā peļņa ($87.00 - $72.10 * 10)
|Ja Mērķis Nav Sasniegts:
|Pieņemsim, ka traderis nolēma slēgt darījumu zem savas ieejas cenas pie zemākā analītiķu cenas mērķa $67.00. Tas rezultētos ar $51 zaudējumiem ($72.10 - $67.00 * 10)
|Invest.MT5 Konta Komisija:
|10 akcijas * $0.02 par akciju ASV akcijām = $0.20 (Aktivizē Minimālo Darījuma Maksu $1.00 apmērā)
Atcerieties, ka tirgi ir volatīli, un Cisco akciju cena svārstīsies un pat var tendēt uz leju. Lai gan uzņēmums uzrādīja stabilos 2025. finanšu gada ceturtā ceturkšņa rezultātus, joprojām pastāv vairāki pretējie faktori. Tie ietver palēninātu izaugsmi jaunu produktu pasūtījumos, zemāku sniegumu tādās jomās kā drošība un novērošana, kā arī pastāvīgu vājumu ASV federālā sektora pieprasījumā. Cisco saskaras arī ar potenciālu maržas spiedienu no augstākām tirdzniecības tarifām, kamēr plašāka makroekonomiskā nenoteiktība varētu negatīvi ietekmēt nākotnes ienākumus.
Kā iegādāties Cisco Systems akcijas 4 soļos
- Atveriet kontu ar Admiral Markets, lai piekļūtu Dashboard.
- Noklikšķiniet uz Trade vai Invest uz kāda no saviem reālajiem vai demo kontiem, lai atvērtu tīmekļa platformu.
- Meklējiet vēlamo akciju meklēšanas logā augšpusē.
- Ievadiet savus ieejas, zaudējumu ierobežošanas un peļņas fiksēšanas līmeņus tirdzniecības biļetē.
Vai redzat Cisco Systems akciju cenas kustību citādi?
Ja jūs uzskatāt, ka pastāv lielāka varbūtība Cisco System akciju cenas kritumam, tad jūs varat arī tirgot īsās pozīcijas izmantojot CFD (Starpības līgumus). Tomēr tiem ir saistīti augstāki riski un tie nav piemēroti visiem investoriem. Uzziniet vairāk par CFD šajā Kā tirgot CFD rakstā.
INFORMāCIJA PAR ANALīTISKAJIEM MATERIāLIEM:
Sniegtie dati piedāvā papildu informāciju par visām analīzēm, aplēsēm, prognozēm, tirgus apskatiem, iknedēļas perspektīvām vai citiem līdzīgiem novērtējumiem vai informāciju (turpmāk “Analīze”), kas ir publicēta Admiral Markets ieguldījumu sabiedrību, kas darbojas ar preču zīmi Admiral Markets (turpmāk “Admiral Markets”), tīmekļa vietnēs. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, lūdzu, pievērsiet īpašu uzmanību tālāk norādītajam:
- Šī ir mārketinga informācija. Saturs ir publicēts tikai informatīvos nolūkos, un tas nekādā gadījumā nav uzskatāms par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu. Tas nav sagatavots atbilstoši juridiskajām prasībām, kuru mērķis ir veicināt ieguldījumu izpētes neatkarību, un uz to neattiecas nekādi aizliegumi veikt darījumus pirms ieguldījumu izpētes datu izplatīšanas.
- Jebkuru ieguldījumu lēmumu pieņem katrs klients patstāvīgi, savukārt Admiral Markets nav atbildīgs par nekādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas izriet no šāda lēmuma, neatkarīgi no tā, vai tā pamatā ir šis saturs.
- Lai aizsargātu savu klientu intereses un Analīzes objektivitāti, Admiral Markets ir izveidojis atbilstošas iekšējās procedūras interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai.
- Analīzi ir sagatavojis analītiķis (turpmāk tekstā - "Autors"). Autors Jitanchandra Solanki ir Admiral Markets darbinieks. Šis saturs ir mārketinga komunikācija un nav uzskatāms par neatkarīgu finanšu pētījumu.
- Lai gan tiek pieliktas visas saprātīgās pūles, lai nodrošinātu, ka visi satura avoti ir uzticami un ka visa informācija tiek sniegta, cik vien iespējams, saprotamā, savlaicīgā, precīzā un pilnīgā veidā, Admiral Markets negarantē nekādas Analīzē ietvertās informācijas precizitāti vai pilnīgumu.
- Jebkāda veida vēsturiskus vai modelētus finanšu instrumentu darbības rezultātus, kas norādīti saturā, nedrīkst uzskatīt par tiešu vai netiešu Admiral Markets solījumu, garantiju vai norādi par jebkādiem nākotnes rezultātiem. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un netiek garantēta aktīva vērtības saglabāšana.
- Kredītpleca produkti (tostarp cenu starpības līgumi) ir būtībā spekulatīvi un var radīt zaudējumus vai peļņu. Pirms sākat tirdzniecību, lūdzu, pārliecinieties, ka pilnībā izprotat ar to saistītos riskus.