Kā Tirgot Nike Pēc 2025. gada Q3 Veiktspējas

Marts 25, 2025 12:21

Nike, kas tika dibināta 1964. gadā, tagad ir viena no pasaules lielākajām sporta apģērbu kompānijām. Tas sponsorē augsta profila sportistus, sporta komandas un pasākumus visā pasaulē. Tās pamatdarbība ir nodrošināt sporta apavus, apģērbu un aksesuārus. Kopš pandēmijas zemākā punkta 2020. gadā akciju cena pieauga par vairāk nekā 190% līdz visu laiku augstākajam līmenim 2021. gada novembrī. Kopš tā laika akciju cena ir sabrukusi par vairāk nekā 60% un ir tikai dažu procentu punktu attālumā no 2020. gada pandēmijas zemākā līmeņa.

Uzziniet vairāk par Nike fiskālo darbību 2025. gada trešajā ceturksnī un to, ko analītiķi prognozē akcijām.

Šis materiāls ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem, nevis finanšu konsultācijām. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas konsultējieties ar finanšu konsultantu.

Akcija: Nike Inc. (B klase) Simbols Invest.MT5 Kontam: NKE Idejas Datums: 2025. gada 25. Marts Grafiks: 1–12 mēneši Sākotnējais Līmenis: 62,00$ Mērķa Līmenis: 120,00 $ Pozīcijas Apjoms Invest.MT5 Kontam: Maks. 5% Risks: Augsts

Invest.MT5 konts ļauj iegādāties īstas akcijas un daļas no dažām no pasaules lielākajām biržām.

Brīdinājums par Risku: Iepriekšējie darbības rezultāti nav uzticams nākotnes rezultātu rādītājs. Visa tirdzniecība ir saistīta ar augstu risku, un Jūs varat zaudēt vairāk nekā riskējat darījumā. Nekad neieguldiet vairāk par to, ko varat atļauties zaudēt, jo daži darījumi pieredzēs zaudējumu un daži — peļņu. Sāciet ar nelielu summu, lai izprastu savus riska pielaides līmeņus, vispirms izmantojot demonstrācijas kontu, lai pirms ieguldīšanas papildinātu savas zināšanas.

Iepriekšējie darbības rezultāti nav uzticams nākotnes rezultātu rādītājs. Visa tirdzniecība ir saistīta ar augstu risku, un Jūs varat zaudēt vairāk nekā riskējat darījumā. Nekad neieguldiet vairāk par to, ko varat atļauties zaudēt, jo daži darījumi pieredzēs zaudējumu un daži — peļņu. Sāciet ar nelielu summu, lai izprastu savus riska pielaides līmeņus, vispirms izmantojot demonstrācijas kontu, lai pirms ieguldīšanas papildinātu savas zināšanas. Tirdzniecība nav piemērota visiem. Tirdzniecība ir ļoti spekulatīva un rada ievērojamu zaudējumu risku. Lai gan tas piedāvā potenciālas iespējas, tas ietver arī augstu svārstīgumu, un tirdzniecība, izmantojot sviras efektu var palielināt gan peļņu, gan zaudējumus. Privātajiem ieguldītājiem pirms tirdzniecības ir pilnībā jāsaprot šie riski.

Avots: TradingView — iepriekšējie darbības rezultāti nav uzticams nākotnes rezultātu rādītājs.

Nike Fiskālā 2025. Gada 3. Ceturkšņa Veiktspēja

Tālāk ir norādīti daži no Nike 2025. gada trešā ceturkšņa fiskālās peļņas pārskata svarīgākajiem aspektiem.

Peļņa uz akciju: paredzams 54 centi pret 29 centiem

Ieņēmumi: 11,27 miljardi ASV dolāru, pret gaidāmajiem 11,01 miljardiem ASV dolāriem

Neto ienākumi: 794 miljardi ASV dolāru salīdzinājumā ar 1,17 miljardiem ASV dolāru iepriekšējā gadā

Pārdošana samazinājusies par apmēram 9% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, bet peļņa samazinājusies par 32%

Nike pārspēja analītiķu gaidas gan attiecībā uz peļņu uz akciju, gan ieņēmumiem. Pēc spēcīgiem ieguvumiem decembra periodā tā piedzīvoja divciparu palēnināšanos, saskaņā ar citiem konkurentiem un mazumtirdzniecības sektoru. Pat ja galvenie rādītāji bija pozitīvi, tās akciju cena nokritās par aptuveni 7% pēc peļņas paziņojuma.

Analītiķi un investori bija noraizējušies par vadības komandas nākotnes prognozēm. Tajā tika norādīts, ka tā sagaida ka fiskālā ceturtā ceturkšņa pārdošanas apjomi samazināsies, kas būs tuvu zemākajai vidējā pusaudžu diapazona robežai, kas bija daudz sliktāk nekā analītiķi gaidīja.

Ģenerāldirektors Eliots Hils, kurš 2020. gadā pameta Nike pēc 32 gadiem uzņēmumā, kur viņš sāka kā praktikants, tagad ir atgriezies, lai mēģinātu mainīt lietas uz labu. Viņa uzmanība ir bijusi vērsta uz vairumtirdzniecības partneru atgūšanu, sportistu atgriešanu, kuri pārgājuši pie jauniem konkurentiem, un inovācijas atjaunošanu.

Līdz šim pagrieziena punkts vēl nav bijis ražīgs, un ir daži lieli izaicinājumi, kas vēl jāatrisina. ASV mazumtirdzniecības pārdošanas pēdējo mēnešu laikā ir izrādījušās sliktākas nekā gaidīts, jo patērētāju noskaņojums ir samazinājies. Turklāt, Prezidents Donalds Tramps noteica jaunu 20% muitas nodokli precēm, kas ievestas no Ķīnas.

Tas ir galvenais jautājums Nike kā aptuveni 24% no tās ražošanas piegādātājiem nāk no Ķīnas. Daži no šiem pretvējiem ir tikai daži iemesli, kāpēc tagad ir daudz vairāk analītiķu, kas pāriet uz akciju turēšanas reitingu, kā norādīts tālāk.

Nike Akciju Prognoze — Ko Saka Analītiķi?

Saskaņā ar 30 analītiķiem, kurus TipRanks aptaujāja par Nike akciju prognozi pēdējo 3 mēnešu laikā, pašlaik akcijām ir 17 pirkšanas, 13 turēšanas un 0 pārdošanas reitingi. Nike akciju prognozes augstākais cenu līmenis ir 120,00 ASV dolāru ar zemāko cenu 64,00 ASV dolāru.

Nike akciju prognozes vidējā cena ir 85,96 ASV dolāru.

Avots: TipRanks, 2025. gada 25. Marts. Iepriekšējā darbība nav uzticams nākotnes rezultātu rādītājs.

Tirdzniecības Idejas Piemērs Nike Akciju Cenai

Tālāk minētie tirdzniecības piemēri ir paredzēti tikai izglītojošiem nolūkiem un nav uzskatāmi par ieguldījumu padomiem. Investoriem pirms tirdzniecības lēmumu pieņemšanas jāveic neatkarīga izpēte.

Tirdzniecības idejas piemērs Nike akciju cenai varētu būt šāds:

Pērciet akcijas, kad tās cena samazinās nedaudz virs 2020. gada pandēmijas zemākā līmeņa 62,00 ASV dolāru, lai pieļautu nepastāvību.

Mērķis ir tieši zem augstākās analītiķa prognozētās cenas, kas ir 120,00 ASV dolāru.

Saglabājiet zemu risku, nepārsniedzot 5 % no Jūsu kopējā konta.

Grafiks = 1 – 12 mēneši

Ja iegādājaties 10 Nike akcijas:

Ja mērķis ir sasniegts = 580,00 ASV dolāru potenciālā peļņa [(120,00 - 62,00 USD) * 10 akcijas].

Atcerieties, ka tirgus iet uz augšu un uz leju. Patiesībā akciju cena var pat ievērojami samazināties, īpaši, ņemot vērā, ka tā ir samazinājusies par vairāk nekā 60% no sava rekordaugstā līmeņa 2021. gada novembrī, un ir būtiski šķēršļi, ko rada Prezidenta Donalda Trampa tirdzniecības tarifi un vājināta patērētāju noskaņojums.

Noteikti ievērojiet labu riska pārvaldību un vienmēr paturiet prātā, cik daudz Jūs darījumā varētu potenciāli zaudēt, kā arī saistītos riskus un izmaksas.

Ar Admiral Markets Invest.MT5 kontu Jūs varat pirkt un pārdot ASV akcijas ar komisiju no 0,02 USD par akciju. Tas nozīmē, ka, iegādājoties 10 Nike akciju, komisijas maksa būs 0,20 USD (0,02 USD * 10 akcijas) par katras puses darījuma veikšanu.

Tomēr ir minimālā darījuma maksa 1 ASV dolāra apmērā. Tātad iepriekš minētās tirdzniecības idejas piemēra rezultātā komisijas maksa būtu 1 ASV dolārs.

Kā Iegādāties Nike Akcijas 4 Soļos

Izmantojot Admiral Markets, Jūs varat iegādāties akcijas ASV uzņēmumos, piemēram, Nike, ar komisiju no 0,02 USD par akciju un minimālo komisiju 1 ASV dolāra apmērā.

Atveriet Admiral Markets kontu, lai piekļūtu dashboard panelim. Noklikšķiniet uz Tirgot vai Ieguldīt kādā no saviem tiešsaistes vai demonstrācijas kontiem, lai atvērtu tīmekļa platformu. Augšdaļā redzamajā meklēšanas logā meklējiet akciju. Tirdzniecības biļetē ievadiet savu ierakstu, apstāšanās-zaudējuma un peļņas iegūšanas līmeni.

Avots: Admiral Markets. MetaTrader 5 Web Trader. Nike. Ikmēneša. Datums: No 2018. gada Janvāra līdz 2025. gada Martam, uzņemts 2025. gada 25. Martā. Iepriekšējie darbības rezultāti nav uzticams nākotnes rezultātu rādītājs.

Vai redzat, ka Nike akciju cena mainās atšķirīgi?

Ja uzskatāt, ka pastāv lielāka iespēja, ka Nike akciju cena pazemināsies, varat arī veikt īso pārdošanu, izmantojot CFD (Līgumus par Cenu Starpību). Tomēr tiem ir augstāki saistītie riski un tie nav piemēroti visiem investoriem. Uzziniet vairāk par CFD tirdzniecību šajā rakstā Kā Tirgot CFD.

INFORMĀCIJA PAR ANALĪTISKAJIEM MATERIĀLIEM:

Sniegtie dati sniedz papildu informāciju par visām analīzēm, aplēsēm, prognozēm, tirgus apskatiem, iknedēļas perspektīvām vai citiem līdzīgiem novērtējumiem vai informāciju (turpmāk “Analīze”), kas publicēta Admiral Markets ieguldījumu brokeru firmu, kas darbojas ar preču zīmi Admiral Markets (turpmāk “Admiral Markets”), tīmekļa vietnēs. Pirms jebkādu investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, pievērsiet īpašu uzmanību šādiem jautājumiem:

1. Šī ir mārketinga informācija. Saturs tiek publicēts tikai informatīvos nolūkos, un to nekādā gadījumā nevar interpretēt kā ieguldījumu padomu vai ieteikumu. Tas nav sagatavots atbilstoši juridiskajām prasībām, kuru mērķis ir veicināt ieguldījumu izpētes neatkarību, un uz to neattiecas nekādi aizliegumi veikt darījumus pirms ieguldījumu izpētes datu izplatīšanas.

2. Jebkuru ieguldījumu lēmumu pieņem katrs klients atsevišķi, savukārt Admiral Markets nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas izriet no šāda lēmuma neatkarīgi no tā, vai tā pamatā ir šis saturs.

3. Lai aizsargātu mūsu klientu intereses un Analīzes objektivitāti, Admiral Markets ir izveidojis atbilstošas ​​iekšējās procedūras interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai.

4. Analīzi sagatavo analītiķis (turpmāk tekstā “Autors”). Autors Džitančandra Solanki ir Admiral Markets darbinieks. Šis saturs ir mārketinga komunikācija un nav neatkarīgs finanšu pētījums.

5. Lai gan tiek pieliktas visas jēgpilnas pūles, lai nodrošinātu to, ka visi satura avoti ir uzticami un tiek sniegta visa informācija, cik vien iespējams saprotamā, savlaicīgā, precīzā un pilnīgā veidā, Admiral Markets negarantē nekādas Analīzē ietvertās informācijas precizitāti vai pilnīgumu.

6. Jebkāda veida pagātnes vai modelētās finanšu instrumentu darbības, kas norādītas saturā, nav jāuztver kā Admiral Markets tiešs vai netiešs solījums, garantija vai netieša darbība nākotnē. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan samazināties un netiek garantēta aktīva vērtības saglabāšana.

7. Kredītpleca produkti (tostarp cenu starpības līgumi) ir būtībā spekulatīvi un var radīt zaudējumus vai peļņu. Pirms sākat tirdzniecību, lūdzu, pārliecinieties, ka pilnībā izprotat saistītos riskus.