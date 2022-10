Ko sagaidīt no ASV un ES inflācijas datiem šajā nedēļā?

Oktobris 12, 2022 14:19

Kopš 2. ceturkšņa augstā inflācija ir būtiski ietekmējusi tirdzniecību un investīcijas. Šī nedēļa inflācijas datu kontekstā arī nebūs izņēmums, jo ceturtdien, 13. oktobrī, tiks publiskoti ASV un Eiropas Savienības Patēriņa cenas indeksu (PCI) jaunākie dati. Tirgi jau šobrīd gatavojas iespējamiem pārsteigumiem faktiskajos rezultātos.

Ko sagaidīt no septembra PCI ziņojumiem?

ASV Federālo rezervju sistēma (FOMC) šobrīd fokusējas uz pamatinflācijas (core inflation) mazināšanu, lai to spētu mazināt ne tikai mājokļu, bet arī visos citos ekonomikas sektoros. Tiek prognozēts, ka inflācijas pieaugums (kas neiekļauj enerģijas un pārtikas sektorus) septembrī būs nedaudz mazinājies - no 0.6% augustā līdz 0,5% septembra mēnesī. Prognozes liecina, ka gada PCI rezultātos būs vērojams pieaugums - no 6.3 procentiem 2021. gada septembrī līdz 6.3 procentiem šajā gadā.

Ja pamatinflācija pieaugs vairāk nekā prognozēts, tas palielinās iespējamību, ka ASV centrālā banka turpinās paaugstināt procentu likmes aizdevumiem. Tas saprotams vēl vairāk ietekmēs hipotēku nozari un tirgus noskaņojumu sektoros, kas ir atkarīgas no piekļuves kredītiem, lai tie spētu saglabāt spēcīgu izaugsmi. Šādā scenārijā USD varētu gūt atbalstu no tirgiem.

Ja piepildītos pretējs scenārijs un inflācija tomēr uzrādītu samazinājumu, tas, iespējams, varētu likt ASV FED nedaudz mīkstināt savu stingro monetārās politikas kurus par labu atbalstam ekonomikas izaugsmei.

Arī Eirozonas lielākā ekonomika Vācija šajā nedēļā publiskos saskaņotos gada inflācijas rādītājus par septembra mēnesi. Tirgus prognozē, ka Vācijas PCI sasniegs 10,9% līmeni, paredzot vēl vienu procentu likmju paaugstināšanu no Eiropas Centrālās bankas (ECB). Saprotams, ka Eiropas Centrālās bankas vadītāju Kristīni Lagardu neapmierina augstā inflācija un ECB plāno turpināt paaugstināt procentu likme līdz brīdim, kad tiks atgūta kontrole pār inflāciju un augošajām cenām.

Ņemot vērā, ka eiro jau ir būtiski zaudējis vērtību un pozīcijas pret USD, atbalstu Eirozonas vienotā valūta varētu saņemt gadījumā, ja inflācijas faktiskie rezultāti tomēr būs zemāki par prognozētajiem. Savukārt, ja PCI rezultāti būs augstāki nekā prognozēts, tas varētu radīt papildu spiedienu uz eiro.

Arī Ķīna šajā nedēļā publicēs jaunāko PCI ziņojumu un tiek prognozēts, ka indeksā būs vērojams pieaugums no 2.5 procentiem 2021. gada septembrī līdz 2.8 procentiem šajā gadā. Ķīnas nulles tolerances Covid politika ir palēninājusi rūpniecisko ražošanu un mazinājusi inflācijas efektu, ko varam novērot citās valstīs, tomēr tā vien šķiet, ka cenas tomēr kāpj uz augšu arī pasaules otrajā lielākajā ekonomikā.

Ātrie jautājumi

Vai inflācijas rādītājiem vienmēr ir tik liela ietekme uz tirgiem?

Jā un nē, tas viss ir atkarīgs no ekonomiskajiem apstākļiem un monetārās politikas konteksta. Ja inflācija ir augstāka par 2 procentiem, lielākā daļa centrālo banku sāks paaugstināt procentu likmes. Ja inflācija ir zemāka par 2 procentiem un ekonomika ir vāja, daudzas centrālās bankas nolems samazināt procentu likmes, lai atbalstītu un veicinātu ekonomikas izaugsmi.

Atceries, ka lielu daļu no svarīgākajiem notikumiem un paziņojumiem vienmēr varēsi atrast Admirals ekonomisko ziņu kalendārā.

Gadījumā, ja meklē iespēju apgūt tirgus un papildināt savas zināšanas, droši pievienojies mums Admirals rīkotajos vebināros! Tiem vari bez maksas reģistrēties noklikšķinot uz banera zemāk.

Bezmaksas tirdzniecības vebināri Piesakies mūsu tirdzniecības ekspertu tiešsaistes vebināriem REĢISTRĒTIES BEZ MAKSAS

Informācija par materiālu:

Šis materiāls nesatur un nav jāuztver kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumu vai aicinājumu veikt jebkādus darījumus ar finanšu instrumentiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda analīze nav uzticams pašreizējās vai turpmākās tirgus darbības rādītājs, jo laika gaitā tirgus apstākļi var mainīties. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka izprotat riskus.