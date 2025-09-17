ASV akcijas slēdzas rekordaugstumā pirms Fed lēmuma
S&P 500 un Nasdaq pirmdienas sesijā pieauga attiecīgi par 0,47% un 0,94%, abi slēdzoties rekordaugstumā. Dow Jones indekss arī nedaudz pieauga par 0,11%.
Šie jaunākie pieaugumi nāca nedēļas sākumā, kad Federālā rezervju sistēma gatavoja paziņot savu ļoti gaidīto lēmumu par procentu likmēm. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu vairāk par šo un citām ziņām.
Fed šonedēļ samazinās procentu likmes
Visa uzmanība šonedēļ būs pievērsta Fed gaidāmajam lēmumam par procentu likmēm, kas tiks paziņots trešdien.
Tiek plaši gaidīts, ka centrālā banka samazinās likmes pirmo reizi kopš 2024. gada decembra, iepriekšējās sešās sēdēs tās saglabājot nemainīgas. Otrdien no rīta tirgi novērtē 96% varbūtību, ka likmes tiks samazinātas par 25 bāzes punktiem, saskaņā ar CME FedWatch rīku.
Kamēr ASV akcijas sasniedza jaunus augstumus pirms Fed paziņojuma, zelts sekoja līdzi. Dārgmetāls sasniedza rekorda augstumu otrdien no rīta, turpinot savu iespaidīgo kāpuma tendenci, kuras laikā cenas šogad ir pieaugušas par vairāk nekā 40%.
Savukārt, tirgiem apzinoties zemāku procentu likmju iespējamību, ASV dolāra indekss – kas mēra dolāra kursu pret ārvalstu valūtu grozu – pirmdiena novājinājās un turpināja lejupvērsto trajektoriju otrdienas rītā.
Alphabet tirgus kapitalizācija pārsniedz 3 triljonus dolāru
Starp labākajiem S&P 500 indeksa uzņēmumiem pirmdienas sesijā bija Google mātes uzņēmums Alphabet un Tesla, kas uzrādīja attiecīgi 4,49% un 3,56% pieaugumu.
Šajā procesā Alphabet tirgus kapitalizācija pirmo reizi pārsniedza 3 triljonus dolāru, kļūstot par ceturto uzņēmumu, kas sasniedza šo atskaites punktu.
Alphabet akcijas ir pieaugušas par vairāk nekā 30%, kopš uzņēmums jūlija beigās publicēja spēcīgus otrā ceturkšņa rezultātus, kas liecināja, ka uzņēmums turpina strauji augt.
Tehnoloģiju giganta akciju cenu arī ievērojami paaugstināja tas, ka šā mēneša sākumā tas izvairījās no sliktākā iznākuma antimonopola lietā ASV.
Tikmēr Tesla akcijas pieauga ziņu ietekmē, ka izpilddirektors Īlons Masks pagājušajā nedēļā iegādājies aptuveni 1 miljardu dolāru vērtībā elektrisko transportlīdzekļu ražotāja akciju. Tas bija Maska pirmais akciju pirkums atklātajā tirgū vairāk nekā piecu gadu laikā.
Tesla akcijas šogad ir saskārušās ar grūtībām, jo elektromobiļu ražotājs cīnās ar pārdošanas apjoma kritumu pieaugošās konkurences apstākļos. Tomēr pirmdien notikušais kāpums izveda akcijas no negatīvās teritorijas, atstājot tās ar 1,6% pieaugumu 2025. gadā.
Uz ko šonedēļ pievērst uzmanību
Kā jau minēts, galvenais notikums šonedēļ ir Federālās rezervju sistēmas procentu likmju paziņojums trešdienā.
Arī trešdienā Lielbritānijas Nacionālā statistikas birojs publicēs augusta patēriņa cenu indeksa (PCI) rādītāju.
Nākamajā dienā Anglijas bankas (BoE) Monetārās politikas komiteja (MPC) plāno saglabāt likmes nemainīgas savā politikas sēdē.
Tiek arī gaidīts, ka centrālā banka palēninās tempu, kādā tā atbrīvojas no valdības obligācijām (Apvienotās Karalistes valdības obligācijām), cenšoties mazināt spiedienu uz valdības parāda tirgu.
