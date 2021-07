„Zoom“ sudarė sutartį dėl „Five9“ pirkimo

Vakar sužinojome, kad populiari vaizdo konferencijų programa „Zoom“ susitarė dėl „Five9“ įsigijimo už iš viso 14,7 mlrd. JAV dolerių ir sandoris turi būti užbaigtas 2022 metų pirmame pusmetyje.

„Five9“ yra Amerikos debesijos paslaugų teikėjas per savo „Virtual Contact Center“ (VCC) platformą, kuri leidžia vartotojams vienu metu ir optimaliai valdyti klientų sąveiką balsu, per pokalbius, el. paštu, per socialinius tinklus ir mobiliuosius įrenginius. Šiuo įsigijimu „Zoom“ siekia išplėsti savo veiklą tarp bendrovių ir užtikrinti ilgalaikio augimo galimybes.

Kaip ir „Zoom“, pastaraisiais metais „Five9“ patyrė stiprų perkainojimą akcijų rinkoje, dėl kurio kovo 1 d. ji pasiekė savo visų laikų rekordą – maždaug 198 JAV dolerius už akciją.

Jau anksčiau galėjome matyti, kad „Zoom“ pasiekė puikių rezultatų tiek 2020 metais, tiek 2021 metų pirmąjį fiskalinį ketvirtį, todėl šis įsigijimas turėtų dar labiau sustiprinti jos augimą.

Per pastaruosius metus „Zoom“ buvo vienas svarbiausių rinkos dalyvių, dėl pandemijos išaugus nuotoliniams ryšiams ir virtualiems draugų susitikimams. Nepaisant to, kadangi 2020 m. spalio 19 d. ji pasiekė savo visų laikų viršūnę – 588,84 JAV dolerio už akciją, toliau kaina judėjo mažėjimo tendencija ir pasiekė metines žemumas – maždaug 277 JAV dolerius už akciją, nors galiausiai per pirmąjį pusmetį ši bendrovė išaugo 14,74 %.

Jeigu pažvelgsime į dieninį grafiką, pamatysime, kad kaina šiuo metu bando įveikti svarbų palaikymo lygį – 200 periodų slankųjį vidurkį (raudonos spalvos), prieš tai pramušusi žemėjimo kanalą, kuriuo judėjo nuo metinių žemumų po sukaupto perpirkimo.

Minėto svarbaus palaikymo lygio praradimas gali atverti kelią tolesnei korekcijai iki 300 JAV dolerių už akciją ar net iki metinių žemumų.

Ir priešingai, jeigu pavyktų išlaikyti šį palaikymo lygį, galėtų būti suformuotas naujas augimo impulsas, nors, kaip matome dieniniame grafike, kaina turėtų susidurti su keliais pasipriešinimo lygiais, kad sustiprintų šį galimą naują augimo impulsą.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Zoom“ 2020 m. kovo 3 d. – 2021 m. liepos 20 d. dieninis grafikas. 2021 m. liepos 20 d., 10.00 val. (CEST), duomenys. Pastaba: ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Pastarųjų 2 metų „Zoom“ raida:

2020 m.: 395,77 %

2019 m.: -6,11 %

