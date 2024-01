JK CPI infliacija gruodį netikėtai pakilo iki 4 procentų, o „Reuters“ apklausti ekonomistai tikėjosi nedidelio kritimo iki 3,8 procento. Pagrindinė metinė CPI infliacija, neįskaitant maisto, energijos, alkoholio ir tabako kainų, siekė 5,1 ir viršijo 4,9 procento prognozę.

Nacionalinis statistikos biuras (ONS) nurodė, kad gruodį infliacijos padidėjimą lėmė padidintas tabako muitas.

Didėjantys infliacijos skaičiai kelia klausimų dėl Anglijos banko (BoE) požiūrio į palūkanų normų mažinimą po to, kai jas padidino iki aukščiausio lygio per pastaruosius 16 metų. Dėl to svaro kursas JAV dolerio atžvilgiu trečiadienio rytą pakilo 0,3 procento.

Finansų ministras Jeremy Huntas sakė: „Kaip matėme JAV, Prancūzijoje ir Vokietijoje, infliacija nekrenta tiesiai, bet mūsų planas veikia ir turėtume jo laikytis. Priėmėme sunkius sprendimus, kad suvaldytume skolinimąsi, todėl ir dabar turime laikytis užsibrėžto kurso, įskaitant augimo skatinimą konkurencingesniais mokesčių lygiais.“

2023 metais Kinijos BVP augo ir viršijo lūkesčius

Nacionalinio statistikos biuro (NBS) paskelbta apklausa parodė, kad Kinijos ekonomika 2023 metais išaugo 5,2 procento, nors atsigavimas buvo daug sunkesnis, nei tikėtasi. Ekonomistai pažymėjo, kad mažesnė nei tikėtasi paklausa ir nekilnojamojo turto sektoriaus krizė turėjo įtakos ekonomikai siekiant iki „Covid“ buvusio lygio.

NBS ekonomistai pažymėjo, kad „šiuo metu mūsų šalies valdžios sektoriaus skolos lygis ir infliacijos lygis yra žemi, o politikos priemonių rinkinys nuolat pildomas“, – sakė NBS's Kangas. „Fiskalinė, pinigų ir kita politika turi gana daug manevravimo galimybių ir yra sąlygos bei erdvės intensyvinti makropolitikos įgyvendinimą“.

Anksčiau šią savaitę Kinijos liaudies bankas (PBoC) nepakeitė palūkanų normų, nors kai kurie ekonomistai tikėjosi palūkanų mažinimo.

„Moody's Analytics“ analitikai teigė, kad „nuo metų vidurio dalinis paramos teikimas mažai ką pakeitė. Akivaizdu, kad Kinijos ekonomikai reikia papildomų paskatų. Tiesioginė parama namų ūkiams galėtų būti laužtuvas, reikalingas norint atverti pinigines, bet pastaraisiais metais pareigūnams tokia parama buvo nereikšminga. Vietoje to, skatinimo priemonės ir naujų skolų išleidimas infrastruktūros, energetikos ir gamybos projektams atrodo labiau tikėtini.“

TVF: JAV ekonomika atspari, nepaisant palūkanų normų kėlimo

Tarptautinio valiutos fondo (TVF) generalinio direktoriaus pavaduotoja Gita Gopinath žurnalistų grupei Davose sakė, kad JAV ekonomika jau pajuto 75 procentų FED palūkanų normų kėlimo poveikio.

G. Gopinath pažymėjo, kad „turime pripažinti, jog nepaisant stebimo palūkanų normų kėlimo, ekonomika buvo labai atspari... mūsų skaičiavimais, JAV jau praėjo maždaug trys ketvirtadaliai arba 75 procentai, o likusieji praeis šiais metais“.

2023 m. gruodžio mėnesio JAV mažmeninės prekybos ataskaita

JAV Surašymo biuras ketvirtadienį paskelbs gruodžio mėnesio mažmeninės prekybos ataskaitą. Rinkos analitikai tikisi, kad mažmeninė prekyba per metus padidėjo 0,4 procento, o šis skaičius greičiausiai bus šiek tiek didesnis nei lapkričio mėnesį.

2023 metais JAV mažmeninės prekybos rodikliai buvo teigiami devynis iš dvylikos metų mėnesių.

Kartu su pramonės produkcijos ataskaita, optimistiški mažmeninės prekybos duomenys gali leisti FED politikos formuotojams laikytis ribojančios pinigų politikos pozicijos, o „švelni“ ataskaita gali sustiprinti palūkanų mažinimo tikimybę kovo mėnesį.

JK mažmeninės prekybos 2023 m. gruodžio mėnesio ataskaita

Penktadienį Nacionalinis statistikos biuras (ONS) paskelbs JK gruodžio mėnesio mažmeninės prekybos ataskaitą. Rinkos analitikai teigia, kad mažmeninė prekyba per metus išaugo 1,1 procento, bet prognozuoja 0,5 procento kritimą per mėnesį.

Anksčiau sausio mėnesį Britanijos mažmeninės prekybos konsorciumas (BRC) pranešė, kad metinės išlaidos grynaisiais pinigais gruodžio mėnesį buvo 1,7 procento didesnės ir fiksuotas pirkimų sumažėjimas, įvertinus infliaciją.

BRC ekonomistai pažymėjo, kad „šventinis laikotarpis nepadėjo atitaisyti iššūkių kupinų metų, kai mažmeninė prekyba augo vangiai, nes silpnas vartotojų pasitikėjimas ir toliau stabdė išlaidas“.

