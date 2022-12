Wall Street interrompe la serie di sconfitte con guadagni modesti

Dicembre 21, 2022 15:31

Martedì Wall Street ha concluso un sell-off di quattro giorni, con il Nasdaq, l'S&P 500 e il Dow Jones che hanno registrato guadagni modesti, rispettivamente dello 0,01%, dello 0,10% e dello 0,28%. Nel frattempo, i rendimenti dei Treasury statunitensi hanno continuato a salire, con i rendimenti dei titoli a 10 anni che hanno raggiunto il livello più alto del mese.

Uno dei temi principali di quest'anno è stato senza dubbio il prezzo dell'energia. A marzo i prezzi del greggio sono saliti ai livelli più alti dal 2008 in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ciò ha esacerbato l'inflazione, che stava già sfuggendo di mano a causa dell'interruzione della catena di approvvigionamento causata dalla pandemia di Covid-19.

Da giugno, tuttavia, i prezzi del petrolio sono scesi. Il Brent e il WTI sono crollati rispettivamente del 37,5% e del 38,4% rispetto ai massimi di marzo. In questo modo, entrambi i benchmark hanno quasi completamente annullato i loro guadagni dell'anno.

Ieri il Brent ha chiuso la sessione con un guadagno del 2,8%, mentre il WTI si è attestato all'1,4%. Pertanto, i prezzi del greggio non sono molto lontani da quelli di inizio anno, ma con prospettive molto diverse.

Quasi un anno fa, scrivevamo che il Brent si stava dirigendo verso il 2022 e sembrava aver puntato a 80 dollari al barile. Tuttavia, a distanza di un anno, sembra che lo slancio si sia spostato nella direzione opposta.

A pesare sui prezzi del petrolio è soprattutto la prospettiva di una recessione globale. In parole povere, quando l'economia si contrae, la domanda di petrolio diminuisce e ciò spinge naturalmente al ribasso i prezzi.

Inoltre, un'ondata di casi di Covid-19 in Cina, il più grande importatore di greggio al mondo, ha generato preoccupazioni sulle prospettive della domanda. Tuttavia, a sostenere i prezzi ieri è stato un calo delle scorte di greggio negli Stati Uniti superiore alle attese, che suggerisce che la domanda di petrolio rimane robusta.

Viste le prospettive economiche, non sarebbe sorprendente vedere i prezzi del greggio continuare a faticare all'inizio del nuovo anno. Oltre a monitorare la situazione in Cina, i trader di petrolio vorranno prestare attenzione alla prossima riunione dell'OPEC+ prevista per febbraio, durante la quale probabilmente si discuterà degli obiettivi di produzione.

Nonostante i guadagni di ieri a Wall Street, il componente dell'S&P 500 Tesla è crollato di oltre l'8%, in quanto gli investitori temono che l'amministratore delegato Elon Musk si sia finalmente allargato troppo.

Oltre a Tesla, Musk è anche CEO di Twitter e SpaceX, fondatore di The Boring Company - una startup per la costruzione di tunnel - e cofondatore di Nueralink, una startup di neurotecnologia.

È la più recente di queste posizioni, Twitter, che sembra aver messo i mercati contro il produttore di veicoli elettrici. L'ultimo sell-off arriva dopo che questa settimana diversi broker hanno tagliato i loro obiettivi di prezzo sulle azioni Tesla, prendendo in particolare considerazione la distrazione di Musk su Twitter.

Il prezzo delle azioni Tesla è crollato di oltre il 60% nel 2022, sottoperformando in modo massiccio il mercato azionario generale, ed è sceso di quasi il 40% da quando Musk ha completato l'acquisizione di Twitter e si è autoincoronato CEO alla fine di ottobre.

Tuttavia, meno di due mesi dopo aver preso le redini, con una manciata di decisioni controverse all'attivo, Musk ha indetto un sondaggio su Twitter nel fine settimana, chiedendo ai suoi follower se dovesse dimettersi dalla carica di CEO di Twitter.

Oltre il 57% dei 17,5 milioni di votanti ha risposto affermativamente e Musk ha poi confermato ieri che si atterrà al risultato e si dimetterà una volta trovato un sostituto adeguato.

È probabile che questa mossa giovi alle azioni di Tesla nel lungo periodo, in quanto consente a Musk di concentrarsi maggiormente su Tesla in un clima economico complicato e di riparare alcuni dei danni che le recenti buffonate di Musk hanno avuto sul marchio dell'azienda. Tuttavia, fino a quando non verrà nominato un successore su Twitter, è probabile che questo dramma continui a svolgersi.

Rappresentato: Admirals MetaTrader 5 – Tesla Grafico giornaliero. Intervallo di date: 17 agosto 2021 - 20 dicembre 2022. Data di acquisizione: 21 dicembre 2022. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Rappresentato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico settimanale di Tesla. Intervallo di date: 29 maggio 2016 - 20 dicembre 2022. Data di acquisizione: 21 dicembre 2022. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

