Wall Street chiude in ribasso mentre la Fed mantiene un atteggiamento aggressivo

Novembre 03, 2022 15:42

Nella serata di ieri, come da previsioni, la Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse di 75 punti base. Tuttavia, come abbiamo sottolineato nelle notizie di ieri, i commenti del presidente della Fed Jerome Powell dopo l'annuncio sono stati particolarmente significativi.

Molti trader e investitori avevano ipotizzato che la Fed avrebbe iniziato a rallentare il ritmo dei futuri rialzi dei tassi e cercavano nel discorso di Powell qualche segnale in tal senso. Purtroppo, questi osservatori sono rimasti delusi.

Nonostante l'annuncio iniziale lasciasse aperta la porta a un rallentamento dei futuri rialzi dei tassi, Powell ha apparentemente gettato acqua sul fuoco poco dopo, affermando che era "molto prematuro" prendere in considerazione una pausa e che i tassi sarebbero probabilmente saliti più di quanto previsto in precedenza.

L'impatto di questi commenti era abbastanza prevedibile. Il dollaro USA si è rafforzato, con un impatto negativo su molte materie prime. Nel frattempo, Wall Street ha chiuso la giornata in netto ribasso, con il Dow Jones, lo S&P 500 e il Nasdaq che hanno perso rispettivamente l'1,55%, il 2,50% e il 3,36%.

Fonte: TradingView - I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Le grandi aziende tecnologiche sono state particolarmente colpite ieri, con Tesla, Amazon, Netflix e Meta Platforms che sono scese del 4,80% o più. La performance di ieri di Meta Platforms ha portato le sue perdite totali su base annua a uno sconcertante 72%.

La caduta del titolo tecnologico quest'anno è stata in gran parte il risultato di una serie di guadagni deludenti, il più recente dei quali è arrivato la scorsa settimana. Nel terzo trimestre, il fatturato è sceso del 4% su base annua (YoY) e l'aumento dei costi e delle spese ha contribuito a far crollare l'utile netto del 52%.

A preoccupare gli investitori è stata soprattutto la quantità di denaro persa scommettendo sul metaverso, in un momento in cui le turbolenze economiche stanno causando il prosciugamento delle entrate pubblicitarie. Nel solo terzo trimestre, Reality Labs, la divisione Metaverse dell'azienda, ha perso 3,7 miliardi di dollari, portando le perdite totali della divisione nei primi nove mesi del 2022 a 9,4 miliardi di dollari.

Sebbene questo elevato livello di investimenti possa alla fine dare i suoi frutti, nell'attuale clima di incertezza economica gli investitori gravitano verso i titoli che generano liquidità e rifuggono da quelli che la bruciano, da cui il recente sell-off di Meta Platforms.

Tuttavia, gli utenti attivi di Meta sono aumentati. Sia gli utenti attivi giornalieri che quelli mensili sono aumentati del 4% rispetto all'anno precedente, raggiungendo rispettivamente 2,93 miliardi e 3,71 miliardi. Si tratta di un pubblico numeroso e, quando la spesa pubblicitaria inizierà a riprendersi, Meta Platforms ne trarrà probabilmente beneficio.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 – Meta Platforms (Facebook) Grafico settimanale. Intervallo di date: 17 aprile 2016 - 2 novembre 2022. Data di acquisizione: 3 novembre 2022. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Dopo l'annuncio della Fed di ieri, gli occhi degli investitori saranno ora rivolti ai dati sull'occupazione negli Stati Uniti di venerdì e agli ultimi dati sull'inflazione negli Stati Uniti di giovedì prossimo. Se i dati sull'occupazione di domani dovessero mostrare un indebolimento dell'economia, è probabile che si alimentino le speculazioni sulla possibilità che la Fed assuma un atteggiamento più moderato in occasione della prossima riunione politica.

Allo stesso modo, se il rapporto sui prezzi al consumo della prossima settimana indicasse un rallentamento dell'inflazione, ciò potrebbe indurre la Fed ad adottare una politica di rialzo dei tassi meno aggressiva.

Nel frattempo, oggi alle 12:00 GMT, la Banca d'Inghilterra (BoE) sarà al centro della scena con la sua ultima decisione sui tassi d'interesse. Si prevede che la Banca seguirà le orme della Fed con un aumento di 75 punti base, in quello che sarebbe il più grande aumento dei tassi dal 1989.

