I prezzi del petrolio salgono in vista dell'annuncio della Fed

Novembre 02, 2022 15:16

Oggi, alle 18:00 GMT, la Federal Reserve dovrebbe aumentare i tassi di interesse di 75 punti base per la quarta volta consecutiva.

Poiché si tratta di un'aspettativa, il prezzo degli asset ne sarà già ampiamente influenzato. Forse più significativa per i trader e gli investitori sarà la conferenza stampa che seguirà l'annuncio.

Di recente sono aumentate le speculazioni sul fatto che, dopo la decisione odierna sui tassi, la Fed inizierà ad allentare la presa sui futuri rialzi dei tassi, il che ha migliorato il sentiment del mercato azionario.

Pertanto, gli osservatori cercheranno di capire se la Fed intende rallentare l'inasprimento della politica monetaria o se continua a mantenere un tono aggressivo.

In vista dell'annuncio di oggi, Wall Street ha chiuso la seduta di ieri in ribasso e l'indice del dollaro USA è sceso questa mattina.

Fonte: TradingView - I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Al contrario, i prezzi del petrolio si sono mossi nella direzione opposta. Nonostante l'incertezza delle prospettive economiche, il Brent e il WTI hanno chiuso la sessione di ieri in rialzo e hanno continuato a salire nelle quotazioni di questa mattina.

Pur rimanendo su livelli storicamente elevati, i prezzi del petrolio hanno seguito una traiettoria discendente da giugno, in un contesto di peggioramento delle prospettive economiche. Il recente sostegno arriva dopo il calo a sorpresa delle scorte di greggio negli Stati Uniti, che suggerisce che la domanda rimane elevata, oltre alla notizia che l'OPEC+ intende tagliare l'offerta e che la Cina - il secondo consumatore di petrolio al mondo - potrebbe iniziare ad allentare le restrizioni di Covid-19.

Ieri, il colosso del petrolio e del gas BP ha comunicato che gli utili del terzo trimestre sono più che raddoppiati rispetto all'anno precedente, anche se sono leggermente diminuiti rispetto al trimestre precedente. Ha inoltre annunciato un nuovo programma di riacquisto di azioni per un valore di 2,5 miliardi di dollari, che porta il totale dei riacquisti a oltre 10 miliardi di dollari quest'anno.

Di conseguenza, il titolo BP ha chiuso la seduta con un guadagno dell'1,4%, portando il guadagno totale dell'anno a oltre il 47%. Tuttavia, è probabile che gli azionisti rimangano cauti di fronte a una potenziale recessione globale, che porterebbe quasi inevitabilmente a un calo dei prezzi del petrolio. Pertanto, se questa sera la Fed accennasse a ulteriori rialzi aggressivi dei tassi, è probabile che i prezzi delle azioni di BP e dei suoi concorrenti subiscano una reazione negativa.

Inoltre, quest'ultima serie di profitti energetici da urlo aumenterà quasi certamente la pressione politica sui governi per un aumento delle tasse sui profitti del petrolio e del gas, il che peserà ulteriormente sul prezzo delle azioni.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 – BP Grafico settimanale. Intervallo di date: 1 maggio 2016 - 2 novembre 2022. Data di acquisizione: 2 novembre 2022. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

