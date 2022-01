Come fare trading sull'aumento del 20% di Shell in mezzo al boom petrolifero e del gas

Gennaio 14, 2022 15:04

Durante la pandemia il prezzo delle azioni di molte compagnie energetiche è crollato ai minimi di 30 anni. Per esempio, il prezzo delle azioni della Royal Dutch Shell è crollato di oltre il 50% ai minimi mai visti dal 1995.

Tuttavia, con la riapertura delle economie dalla pandemia, il bisogno di prodotti energetici come il petrolio e il gas è aumentato esponenzialmente.

Il prezzo delle azioni Royal Dutch Shell è ora aumentato di oltre il 100% rispetto a quei minimi. Con gli analisti che diventano sempre più rialzisti sul settore energetico tra il recente boom del petrolio e del gas, è ora un momento interessante per il prezzo delle azioni Shell UK.

Azione: Royal Dutch Shell PLC (Class B) Mercato: LSE Simbolo per il conto Invest.MT5: RDSB.UK Data Idea: 11 Gennaio 2022 Periodo: 1 - 12 mesi Livello di entrata: GBX 1,7 64 .00 Livello di targhet: GBX 2, 101 . 43 Volume operazione su Invest.MT5: Max 7% Rischio: Alto

Tutto il trading è ad alto rischio e si può perdere più di quanto si rischia in un operazione. Non investire mai più di quanto tu possa permetterti di perdere, perché alcune operazioni perdono e altre vincono. Inizia in piccolo per capire i tuoi livelli di tolleranza al rischio o fai pratica su un conto demo per costruire le tue conoscenze prima di investire.

Perché fare trading sulle azioni Royal Dutch Shell?

Royal Dutch Shell (RDSB) è uno dei più grandi operatori energetici del mondo. Il settore ha sofferto durante il periodo della pandemia, quando le economie si sono fermate.

Questo aumento della richiesta può spesso aiutare le compagnie energetiche. In particolare, alcune società europee che - rispetto alle società energetiche statunitensi - sono sottovalutate dal punto di vista del rapporto prezzo/utili.

Per esempio, al momento in cui si scrive questo articolo il prezzo di Royal Dutch Shell è negoziato a sette volte i suoi guadagni previsti per il 2022, rispetto a Exxon Mobil che è negoziata a un multiplo di 11.

Motivo 1: La richiesta di petrolio e gas è destinata ad aumentare, mentre l'offerta rimane limitata

Secondo gli analisti della Deutsche Bank, i settori del petrolio e del gas sono destinati a un anno positivo nel 2022. Infatti, la maggior parte degli analisti prevede un aumento dei prezzi del petrolio e del gas a causa di un aumento della domanda e di problemi con l'offerta. Di solito ci vuole circa un decennio per costruire nuove riserve significative di petrolio. Mentre l'Iran potrebbe aiutare a sollevare i livelli di fornitura di petrolio, gli analisti di Schroders credono che la fornitura rimarrà ancora limitata.

Questo è dovuto al fatto che l'OPEC+ (l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e dieci altri paesi, compresa la Russia) potrebbe tornare ai livelli medi di produzione prima della pandemia, il che porterebbe il mondo a 2,3 milioni di barili al giorno al di sotto della richiesta prevista, il che potrebbe portare a prezzi del petrolio più alti.

Con la domanda destinata ad aumentare e l'offerta che rimane limitata, il prezzo più alto del petrolio aiuterà probabilmente i margini di profitto dei titoli petroliferi come Royal Dutch Shell.

Motivo 2: Sia la domanda istituzionale che i riacquisti di azioni potrebbero aiutare il prezzo delle azioni Royal Dutch Shell

All'inizio di quest'anno, Shell ha annunciato che effettuerà dei riacquisti di azioni al "ritmo". Il suo programma di riacquisto di azioni da 7 miliardi di dollari proviene principalmente dalla vendita della sua attività di scisto negli Stati Uniti. I riacquisti di azioni restituiscono ricchezza agli azionisti, in quanto la società utilizza le sue riserve di liquidità per riacquistare le sue azioni dal mercato.

La domanda istituzionale per le azioni Royal Dutch Shell A (RDS.A) quotate negli Stati Uniti è aumentata ogni trimestre dalla fine del 2020 - secondo i rapporti di deposito 13F della SEC (Securities and Exchange Commission).

Fonte: TipRanks, 11 gennaio 2022

L'investitore attivista Dan Loeb del fondo hedge Third Point ha scritto che Shell è "uno dei più economici titoli a grande capitalizzazione del mondo". Mentre sta spingendo affinché Shell si divida in due entità - una per il suo business energetico tradizionale e un'altra per le rinnovabili - alcuni credono che questo sia uno scenario improbabile.

Le istituzioni hanno anche apprezzato il fatto che Shell stia semplificando la sua struttura aziendale ponendo fine alla sua struttura a due classi. L'anno scorso, la società ha annunciato piani per spostare la sua sede centrale nel Regno Unito dai Paesi Bassi a causa delle tasse e della pressione sul cambiamento climatico.

Quali sono le previsioni degli analisti sul prezzo delle azioni Royal Dutch Shell?

Secondo gli analisti intervistati da FT.com, ci sono ora più valutazioni "buy" e "outperform" sul prezzo delle azioni Royal Dutch Shell rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Dei 17 analisti che offrono un obiettivo di prezzo a 12 mesi, la stima più alta è di 4.124,79 GBX con una stima mediana di 2.101,43 GBX.

Fonte: FT.com, 11 gennaio 2022

Un esempio di un'idea di trading con le azioni Royal Dutch Shell

Un esempio di un'idea di trading con le azioni Royal Dutch Shell potrebbe essere il seguente:

Comprare le azioni quando il prezzo sale sopra il livello di GBX 1,764.00.

Fissare un obiettivo sopra il livello record di GBX 2,101.43.

Mantenere il livello di rischio basso - non più del 7% del conto totale.

Durata = 1-12 mesi

Una mossa verso il livello mediano dell'obiettivo di prezzo comporterebbe un guadagno potenziale vicino al 20%.

Alcuni investitori potrebbero scegliere di puntare al più alto livello di target di prezzo degli analisti di 4.124,79 GBX, che si tradurrebbe in un guadagno potenziale vicino al 133% per un periodo di tempo molto più lungo.



È opportuno ricordare che è difficile che il prezzo delle azioni salga in linea retta e che potrebbe anche scendere più in basso prima di risalire. Pertanto, bisogna assicurarsi di esercitare una buona gestione del rischio che è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere in un'operazione e i rischi connessi.

Come acquistare azioni Royal Dutch Shell in 4 passi

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri, o delle performance future.

Ritieni che Royal Dutch Shell si muova in modo diverso?

Ricorda che tutte le analisi e le idee di trading sono basate sulla visione personale e l'esperienza dell'autore.

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

