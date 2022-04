Trading sull'aumento del 100% di NIO in mezzo alla ripresa dei veicoli elettrici

Le recenti turbolenze del mercato hanno allontanato l'attenzione da alcuni dei grandi temi che si stavano sviluppando l'anno scorso. Questo include la crescita dei veicoli elettrici - uno spazio che è stato anche influenzato dai vincoli della catena di approvvigionamento e dalle crescenti infezioni di Covid in Cina.

Tuttavia, la principale preoccupazione relativa alle azioni cinesi quotate negli Stati Uniti potrebbe essere passata con Pechino che si sta attrezzando per adempiere alle principali richieste dei regolatori statunitensi.

Mentre le azioni del produttore cinese di veicoli elettrici NIO sono scese di oltre il 40% quest'anno, la maggior parte degli analisti rimane ancora rialzista nel lungo termine, fornendo una piattaforma per una potenziale inversione di tendenza, che verrà discussa di seguito.

Perché fare trading sulle azioni NIO?

Nel più recente rapporto sui profitti trimestrali di NIO, il produttore di EV ha riportato vendite migliori del previsto, ma ha pronosticato consegne future al di sotto delle stime degli analisti. La maggior parte delle recenti difficoltà di NIO sono state dovute alla carenza globale di semiconduttori, alle chiusure degli impianti di produzione in Cina a causa di Covid e ad un generale allontanamento dai titoli di crescita con l'aumento dei tassi di interesse in tutto il mondo.

Come molti analisti sottolineeranno, la maggior parte di questi fattori sono probabilmente temporanei e sono stati osservati anche in altre aziende. Tesla ha dovuto chiudere il suo impianto di Shanghai il mese scorso. Nonostante tutti questi ostacoli, NIO ha consegnato 26.000 auto nel primo trimestre di quest'anno, che è il 30% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Questo evidenzia la crescente domanda di veicoli elettrici e come NIO potrebbe essere ben posizionata per capitalizzare su di essa.

La situazione critica per le azioni cinesi quotate negli Stati Uniti potrebbe attenuarsi

I titoli cinesi quotati negli Stati Uniti hanno affrontato molte pressioni da parte delle autorità di regolamentazione per soddisfare le regole di trasparenza contabile o essere eliminati. Questo è uno dei motivi per cui molti titoli cinesi sono stati sotto pressione.

Tuttavia, all'inizio del mese, i titoli cinesi quotati negli Stati Uniti sono aumentati dopo che la Chinese Securities Regulatory Commission ha elaborato un nuovo quadro che soddisferebbe i regolatori statunitensi e permetterebbe alle aziende cinesi di mantenere le loro quotazioni negli Stati Uniti.

Se i cambiamenti dovessero essere approvati da Pechino e Washington, un'enorme nuvola di incertezza sarà sollevata dai titoli cinesi come NIO, fornendo un'opportunità molto interessante per gli investitori a cui piace un maggior grado di rischio.

La domanda di veicoli elettrici è destinata ad aumentare, insieme alle vendite di EV

L'anno scorso, il CEO di NIO William Li ha dichiarato che entro il 2030, il 90% delle vendite di nuove auto in Cina saranno veicoli elettrici. Attualmente, il più grande mercato per le vendite di EV è in Cina in quanto ha il sostegno del governo che ha attribuito il 5% + della crescita del PIL a venire dal settore.

Nonostante ciò, il risveglio di Covid in Cina ha costretto molte città a nuove chiusure e ha bloccato alcuni impianti di produzione. Questo ha contribuito alla recente debolezza del prezzo delle azioni di NIO, ma potrebbe anche essere una situazione temporanea con analisti e investitori che guardano alle prospettive di crescita a lungo termine.

I fondi hedge hanno aumentato attivamente le loro posizioni in NIO

Secondo TipRanks, l'ultimo rapporto di deposito 13F di 203 hedge fund presentato alla Securities and Exchange Commission (SEC) mostra che gli hedge fund hanno aumentato le loro partecipazioni in NIO di 216.0k azioni nell'ultimo trimestre.

In effetti, l'acquisto degli hedge fund è aumentato ogni trimestre dall'inizio dell'anno scorso.

Fonte: TipRanks, 13 aprile 2022

Previsione delle azioni NIO - Cosa dicono gli analisti?

Secondo gli analisti intervistati negli ultimi 3 mesi da TipRanks per una previsione delle azioni NIO a 12 mesi, ci sono attualmente 16 valutazioni buy, 2 hold e 0 sell sul titolo. Il livello di prezzo più alto per una previsione delle azioni NIO è di $87.00 con l'obiettivo di prezzo più basso a $28.30.

L'obiettivo di prezzo medio per una previsione delle azioni NIO è di 43,51 dollari, che rappresenta un potenziale di rialzo del 120,86% circa dai livelli attuali, al momento della scrittura.

Gli analisti di Goldman Sachs e JP Morgan hanno ribadito le loro valutazioni di acquisto sul titolo negli ultimi 18 giorni.

Fonte: TipRanks, 13 aprile 2022

Un esempio di idea di trading sul prezzo delle azioni di NIO

Un'idea di trading di esempio sul prezzo delle azioni di NIO potrebbe essere la seguente:

Acquista le azioni su una rottura sopra i 24,00 dollari in modo da tenere conto dello stato attuale di volatilità.

Punta all'obiettivo di prezzo mediano degli analisti di $43.00.

Mantieni il tuo rischio ridotto ad un massimo del 5% del tuo conto totale.

Linea temporale = 1 - 6 mesi

Se compri 10 azioni NIO:

Se l'obiettivo viene raggiunto = $190.00 dollari di profitto potenziale ($43.00 - $24.00 *10 azioni).



È opportuno ricordare che è improbabile che il prezzo delle azioni salga in linea retta e che potrebbe addirittura scendere ancora più in basso prima di risalire, soprattutto considerando il recente sell-off dei mercati azionari globali.

Pertanto, assicurati di esercitare una buona gestione del rischio che è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere in un'operazione e i rischi connessi.

Ritieni che FedEx si muova in modo diverso?

Ricorda che tutte le analisi e le idee di trading sono basate sulla visione personale e l'esperienza dell'autore.

