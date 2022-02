Vendere l'indice Nasdaq 100 per proteggere il portafoglio d'investimento tech

Mentre il recente declino del mercato azionario ha creato alcune interessanti opportunità di investimento a lungo termine, alcuni investitori lo hanno usato come un'opportunità per coprire i loro portafogli azionari.

Attraverso prodotti come i CFD su indici (contratti per differenza), è possibile speculare su un indice del mercato azionario in aumento o in diminuzione.

Se la tempistica è corretta, qualsiasi profitto potenziale derivante dalla speculazione su un ribasso continuo di un indice del mercato azionario può aiutare a compensare eventuali perdite in un portafoglio azionario a lungo termine, che è il vero motivo per cui i CFD sono stati creati da due banchieri d'investimento a Londra negli anni '90.

Nell'esempio dell'idea di trading di questa settimana, spieghiamo come negoziare l'indice del mercato azionario Nasdaq 100 per coprire un portafoglio azionario long-tech. Puoi anche usare questo concetto come esempio per negoziare altri CFD su indici azionari basati sulla costruzione del tuo portafoglio azionario.

CFD su indice: Nasdaq 100 Simbolo sui conti Trade.MT4 / Trade.MT5: NQ100 Data idea: 31 gennaio 2022 Durata: 2 - 3 settimane Livello di entrata: 13 718,00 Livello Stop Loss: 14 653,00 Livello targhet: 12 656,00 Volume ordine su Trade.MT4 / Trade.MT5: Max 2% Rischio: Alto

* Il conto Invest.MT5 ti permette di comprare azioni e titoli reali da 15 delle più grandi borse del mondo.

* Il conto Trade.MT5 ti permette di speculare sulla direzione dei prezzi di azioni e titoli. Questo significa che puoi fare trading long e short per trarre potenzialmente profitto dai prezzi delle azioni che salgono o scendono. Scopri di più sui CFD in questo articolo Come fare trading con i CFD.

Tutto il trading è ad alto rischio e si può perdere più di quanto si rischia in un operazione. Non investire mai più di quanto tu possa permetterti di perdere, perché alcune operazioni perdono e altre vincono. Inizia in piccolo per capire i tuoi livelli di tolleranza al rischio o fai pratica su un conto demo per costruire le tue conoscenze prima di investire.

Cos'è il Hedging?

Il hedging è il metodo per ridurre il drawdown complessivo di un portafoglio attraverso un posizionamento opposto alle tue posizioni aperte.

Per esempio, se hai un conto Admirals Invest.MT5 e hai investito in azioni di società tecnologiche come Apple, Microsoft o Tesla. Tuttavia, il recente declino del mercato azionario potrebbe aver fatto perdere a questi investimenti il loro valore teorico.

Gli investitori hanno in genere tre opzioni:

Restare in attesa del drawdown e avere una visione a lungo termine che il prezzo delle azioni finirà per risalire. Vendere le posizioni e cercare di ricomprarle a livelli migliori se il mercato continua a scendere. Vendere allo scoperto il CFD sull'indice Nasdaq 100 in modo che ogni potenziale profitto da questa operazione possa compensare qualsiasi calo del valore delle partecipazioni azionarie complessive.

L'opzione numero tre è in realtà il motivo per cui i CFD sono stati creati da due banchieri d'investimento negli anni '90. Tuttavia, vale la pena notare che è molto più facile a dirsi che a farsi. Cosa succede se sbagli il timing dei tuoi short CFD sugli indici? In tal caso potresti ritrovarti esposto a perdite nel tuo portafoglio azionario E dalla tua posizione short sui CFD sugli indici.

Questo è il motivo per cui la gestione del rischio è fondamentale. L'obiettivo non è quello di cercare di coprire tutte le perdite di valore del tuo portafoglio azionario long, ma di abbassare il drawdown complessivo cercando di trarre profitto da una continua discesa dell'indice del mercato azionario, compensando parte della perdita di valore del tuo portafoglio azionario.

Perché fare trading sull'indice Nasdaq 100?

Alcuni dei titoli più popolari tra gli investitori sono nel settore tecnologico. Questi includono titoli come Apple, Amazon, Tesla, Facebook (ora Meta), Microsoft, Alphabet e così via.

Ci sono stati momenti negli ultimi anni in cui questi sei titoli rappresentavano quasi la metà del valore dell'indice Nasdaq 100 (un indice delle maggiori 100 azioni quotate al NASDAQ Exchange).

Pertanto, se si sta cercando di coprire un portafoglio di azioni principalmente tecnologiche, l'indice azionario Nasdaq 100 è un buon indice su cui puntare.

A gennaio, l'indice ha chiuso circa del 15% al ribasso. La minaccia di un aumento dei tassi d'interesse - che rende i costi di prestito per le imprese più costosi - ha danneggiato maggiormente il settore tecnologico, poiché si basa sulla crescita.

Con la Federal Reserve che dovrebbe aumentare i tassi di interesse cinque volte quest'anno, è probabile che la direzione dell'indice Nasdaq 100 sarà ampiamente osservata tra i commercianti e gli investitori.

L'indice ha rotto il 55 WMA con il 144 WMA in vista

Nel grafico settimanale del CFD sull'indice Nasdaq 100 mostrato qui sotto, il prezzo ha passato le ultime due settimane sotto la media mobile settimanale a 55 periodi (linea rossa).

Storicamente, quando il prezzo ha rotto questa media mobile si è mosso verso la media mobile settimanale a 144 periodi (linea verde).

Il 55° periodo e il 144° periodo sono basati sulla sequenza di Fibonacci che è spesso usata dai trader nell'analisi tecnica.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, NQ100, settimanale - Intervallo di dati: dal 6 luglio 2014 al 31 gennaio 2022, eseguito il 31 gennaio 2022 alle 7:00 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Se il prezzo dovesse continuare a scendere, i trader potrebbero concentrarsi sul prossimo livello di supporto orizzontale principale intorno a 12.656,00 (indicato dalla linea orizzontale nera) che si trova appena sopra la media mobile settimanale a 144 periodi.

Ci sono una varietà di diversi strumenti di analisi tecnica che i trader useranno per aiutare nel loro percorso cognitivo. Puoi imparare di più sugli indicatori tecnici nella sezione Indicatori Admiral Forex.

Un esempio di idea di trading per il CFD sull'indice Nasdaq 100

Sulla base dell'analisi di cui sopra, un'idea di trading di esempio per il CFD sull'indice Nasdaq 100 potrebbe essere la seguente:

Vendi allo scoperto l'indice alla rottura del minimo della scorsa settimana (a partire dal 24 gennaio 2022) a 13.718,00.

Posiziona uno stop loss protettivo alla rottura del massimo della scorsa settimana a 14.653,00.

Stabilisci un target al prossimo livello di supporto principale intorno a 12.656,00.

Mantieni il tuo rischio ridotto ad un massimo del 2% del tuo conto totale.

Durata = 2 - 3 settimane.

Se hai operato con una posizione di 0,1 lotti, allora:

Se il tuo obiettivo viene raggiunto = $106.20 di profitto Se il tuo stop loss viene raggiunto = -$93.50 di perdita



È opportuno ricordare che è improbabile che il prezzo delle azioni salga in linea retta e che potrebbe addirittura scendere ancora più in basso prima di risalire, soprattutto considerando il recente sell-off dei mercati azionari globali.

Pertanto, assicurati di esercitare una buona gestione del rischio che è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere in un'operazione e i rischi connessi.

Puoi farlo usando Calcolatrice di trading Admirals per il conto Trade.MT4, come mostrato di seguito:

Fonte: Calcolatrice di trading Admirals

Un altro fattore da considerare è il costo del trading di CFD. Questi includono:

Spread. Questa è la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di uno strumento. Lo spread tipico di Admirals sull'indice Nasdaq 100 è solo 1 punto.

Questa è la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di uno strumento.

Commissione. Questo è il costo per effettuare una transazione di acquisto e vendita. Dal conto Trade.MT4 di Admirals ci sono ZERO commissioni da pagare per comprare o vendere un CFD su un indice azionario.

Questo è il costo per effettuare una transazione di acquisto e vendita.

Swap. Questa è la commissione overnight per spostare la tua posizione al giorno successivo. L'attuale commissione di swap per il CFD sull'indice Nasdaq 100 dal conto Trade.MT4 è -0,00847 per le posizioni long e -0,00819 per le posizioni short.

Questa è la commissione overnight per spostare la tua posizione al giorno successivo.

Puoi trovare maggiori dettagli nella pagina delle Specifiche del contratto di Admirals.

Come fare trading sull'indice Nasdaq 100 in 4 passi

Puoi fare trading con i CFD sull'indice Nasdaq 100 e altri indici del mercato azionario globale dai conti Trade.MT4 o Trade.MT5.

Apri un conto con Admirals per accedere alla Trader's Room. Clicca su Opera su uno dei tuoi conti reali o demo per aprire la piattaforma web o scarica le piattaforme MetaTrader 4 o MetaTrader 5 sul desktop. Cerca NQ100 nella parte inferiore della finestra di Market Watch e trascina il simbolo sul grafico. Usa la funzione di trading con un solo clic, o clicca con il tasto destro del mouse e apri una finestra di trading per inserire la dimensione dell'operazione, lo stop loss e il livello di take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Desktop Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri, o delle performance future.

Ritieni che l'indice Nasdaq 100 si muova in modo diverso?

Ricorda che tutte le analisi e le idee di trading sono basate sulla visione personale e l'esperienza dell'autore.

Se credi che ci sia una maggiore possibilità che il prezzo dell'indice Nasdaq 100 possa scendere, allora puoi anche fare trading short da un conto di trading CFD.

I conti Trade.MT5 e Trade.MT4 ti permettono di speculare sulla direzione dei prezzi delle azioni e dei titoli utilizzando i CFD.

Questo significa che puoi fare trading long e short per trarre potenzialmente profitto dai prezzi delle azioni che salgono o scendono. Scopri di più sui CFD in questo articolo Come fare trading con i CFD.

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

