Come fare trading sull'oro con il boom dell'inflazione a livelli record

Ottobre 29, 2021 19:11

Se sei un appassionato di notizie finanziarie, avrai notato un enorme aumento del termine "inflazione". Il miliardario manager di fondi hedge Paul Tudor Jones dice che è la più grande minaccia per l'economia in questo momento.

I grandi investitori di solito comprano oro per proteggere i loro portafogli durante questo periodo di tempo. Il metallo prezioso è ampiamente visto come una copertura contro l'inflazione a lungo termine.

Non sorprende quindi che l'oro sia già salito di circa l'8% dai minimi dell'anno finora e del 45% negli ultimi tre anni. Ma, molti analisti credono che non si fermerà qui e i massimi storici potrebbero essere sulla carta molto presto.

Ecco come provare a capitalizzare questo potenziale movimento.

Mercato: Gold Simbolo: Gold o XAUUSD Tipo di conto: Trade.MT5 Data dell'idea: 29 ott 2021 Periodo: 6 - 12 mesi Livello di entrata: $1 835 Livello di targhet: $2 070 Livello di Stop Loss: $1 670 Misura del ordine: Max. 2% Rischio: Alto

*Il conto Trade.MT5 ti permette di speculare sulla direzione dei prezzi delle materie prime come l'oro usando i CFD. Questo significa che puoi fare trading long e short per trarre potenzialmente profitto dai prezzi delle azioni che salgono o scendono. Scopri di più sui CFD in questo articolo Come fare trading con i CFD.

Fonte: Specifiche del contratto Admirals Gold

Perché investire in oro?

Ci sono diverse ragioni per cui l'oro potrebbe essere un mercato interessante su cui concentrarsi nei prossimi sei o dodici mesi.

Motivo 1: una copertura contro l'inflazione

Secondo una ricerca del World Gold Council, l'oro è una comprovata copertura a lungo termine contro l'inflazione, ma solo a lungo termine. Mentre l'economia globale si riprende dall'impatto della pandemia Covid-19, ci sono ora zone di inflazione molto alta in tutto il mondo.

Per esempio, il tasso di inflazione annuale negli Stati Uniti per il mese scorso è stato del 5,4%. Il tasso di inflazione target della Federal Reserve è del 2%. Se gli investitori dovessero rivolgersi ancora una volta all'oro, questo potrebbe portare a prezzi più alti nel lungo termine, finché le banche centrali non riporteranno l'inflazione in linea con i loro obiettivi.

Motivo 2: Forza stagionale di fine anno

Su base stagionale negli ultimi 20 anni, l'oro ha avuto la tendenza a performare bene verso la fine dell'anno e soprattutto nel nuovo anno. Gli investitori possono considerare di posizionarsi prima, ed è per questo che è un mercato da tenere d'occhio.

Motivo 3: l'oro sta attualmente testando un supporto importante

Dal punto di vista dell'analisi tecnica, l'oro è attualmente posizionato su un importante livello di supporto Fibonacci. L'ultimo ciclo d'impulso più alto è iniziato nell'agosto 2018 intorno ai 1.156 dollari e si è concluso nell'agosto 2020 intorno ai 2.069 dollari.

Attualmente, il prezzo dell'oro ha ritracciato il 38,2% di questo movimento al rialzo. Questo numero è considerato importante nella sequenza di Fibonacci. È interessante notare che è il punto in cui la recente vendita si è fermata e potrebbe essere un livello da cui i trader tecnici potrebbero considerare di costruire.

Motivo 4: Le banche centrali stanno comprando di più

Secondo i dati del World Gold Council, le banche centrali hanno acquistato 333,2 tonnellate d'oro nella prima metà dell'anno. Questo è il 39% più alto della media di cinque anni per lo stesso periodo di tempo.

In particolare, le nazioni ricche di petrolio hanno incassato l'enorme aumento dei prezzi del petrolio comprando oro e riempiendo le loro riserve. Una ripresa dell'economia globale potrebbe vedere un maggior numero di paesi dei mercati emergenti aumentare le loro riserve d'oro.

Infatti, HSBC stima che gli acquisti aumenteranno di anno in anno nei prossimi tre anni, il che potrebbe portare a un aumento dei prezzi dell'oro nel lungo termine.

Un esempio di trading idea per il Gold

Un esempio di idea di trading per l'oro potrebbe essere la seguente:

Comprare il metallo su una rottura sopra la resistenza tecnica a 1.835 dollari. Obiettivo il massimo storico a 2.070 dollari come minimo. Posizionare uno stop loss protettivo a 1.670 dollari. Mantenere il rischio ridotto ad un massimo del 2% del tuo conto totale. Durata = 6 - 12 mesi Se compri 0,1 lotti di oro (una dimensione di contratto di 10 once) allora: Se l'obiettivo viene raggiunto = $2,350.00 di profitto. Se viene raggiunto lo stop loss = $1,650.00 di perdita.

La gestione del rischio è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere con un'operazione.

Le cifre di esempio di cui sopra sono state calcolate utilizzando la Calcolatrice di Trading di Admirals che ti permette di visualizzare quali potrebbero essere i tuoi profitti o le tue perdite e tutte le commissioni che devi pagare in base alle cifre che hai inserito - un ottimo strumento per i trader!

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive riguardanti tutte le analisi, stime, prognosi, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito "Admirals") Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si prega di prestare molta attenzione a quanto segue: