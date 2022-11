Trading su Amazon in vista del Weekend del Venerdì Nero

Il fine settimana del Venerdì Nero è arrivato e, nella sua storia relativamente breve, è diventato rapidamente uno dei più grandi eventi di vendita per i rivenditori nel periodo che precede quella che di solito è la loro stagione più intensa.

I rivenditori online, come Amazon, hanno pubblicizzato le offerte del Venerdì Nero per tutta la settimana nel tentativo di spremere il più possibile i ricavi dell'evento di quest'anno. L'evento del Venerdì Nero di quest'anno arriva in un periodo difficile per Amazon, che spera di replicare il weekend da record dell'anno scorso. Dopo un periodo difficile nel 2022, questo fine settimana potrebbe segnare un punto di svolta per il gigante dell'e-commerce?

Scoprite come operare sulle azioni Amazon qui di seguito.

Titolo: Amazon Simbolo sul conto Invest.MT5: AMZN Data dell'Idea: 23 Novembre 2022 Durata: 12 mesi Livello di Entrata: $95.00 Livello Target: $139.00 Volume dell'operazione sul conto Invest.MT5: Max 5% Rischio: Alto

TradingView

Trading su Amazon - Panoramica attuale

Dopo aver ottenuto fantastici risultati di bilancio e un'altrettanto brillante performance di borsa durante la pandemia, il 2022 è stato meno clemente con Amazon.

La recente performance finanziaria

Nei primi nove mesi dell'anno, le vendite nette totali sono cresciute del 10%, ma la società ha registrato una perdita netta di 3 miliardi di dollari rispetto all'utile netto di 19 miliardi di dollari dell'anno precedente. Anche se bisogna notare che gran parte di questa perdita netta è attribuibile all'importante partecipazione di Amazon in Rivian Automotive, il cui prezzo delle azioni è crollato quest'anno.

Tuttavia, anche l'aumento dei prezzi ha fatto la sua parte. Mentre le vendite nette totali sono aumentate del 10%, le spese operative totali sono cresciute del 14%, comprimendo i margini di profitto. Questi risultati, uniti alle fosche prospettive economiche e al malessere generale del mercato azionario, hanno portato le azioni Amazon a perdere circa il 45% del loro valore quest'anno.

L'inflazione elevata e l'aumento dei tassi di interesse hanno probabilmente frenato la domanda dei consumatori e continueranno a farlo nel prossimo futuro. Tuttavia, gli ultimi dati sull'inflazione negli Stati Uniti, che sono di gran lunga il principale mercato di Amazon, sono stati più promettenti del previsto.

Le prospettive economiche

L'inflazione è scesa dall'8,2% di settembre al 7,7% di ottobre, nettamente meglio dell'8% previsto. Ciò suggerisce che l'approccio aggressivo della Federal Reserve alla politica monetaria sta iniziando a dare i suoi frutti e che l'inflazione statunitense potrebbe aver già raggiunto il suo picco. Se così fosse, si tratterebbe senza dubbio di un'ottima notizia per Amazon e altri rivenditori statunitensi.

Anche se i consumatori continueranno a sentire la compressione del loro reddito discrezionale, le cose potrebbero iniziare a migliorare e una forte performance di Amazon durante il Venerdì Nero e nel resto del quarto trimestre potrebbe migliorare il sentiment degli investitori nei confronti del titolo assediato.

Tuttavia, gli investitori dovrebbero fare attenzione a non leggere troppo nei dati sull'inflazione in calo. Sebbene il numero si stia muovendo nella giusta direzione, è probabile che l'inflazione rimanga elevata ancora per un po', dato che la Fed prevede che non tornerà al suo livello obiettivo del 2% fino al 2024.

Questo potrebbe limitare la spesa dei consumatori e mantenere alti i costi per Amazon nel prossimo anno. Ciononostante, negli ultimi risultati trimestrali di Amazon, l'amministratore delegato Andy Jassy ha dichiarato che l'azienda sta compiendo "progressi costanti" nella riduzione dei costi della rete di adempimento e, secondo quanto riferito, ha in programma di tagliare circa 10.000 posti di lavoro.

Una prospettiva a più lungo termine?

Il Venerdì Nero non è destinato a far esplodere o a far crollare Amazon. A prescindere dall'andamento dell'azienda nel quarto trimestre, è probabile che l'attuale clima economico continui a causare problemi.

Tuttavia, Amazon ha tutte le carte in regola per riprendersi e prosperare in futuro. Possiede una quota di mercato leader nell'e-commerce statunitense, è il secondo mercato e-commerce più grande al mondo e conta più di 200 milioni di membri Prime in tutto il mondo. Inoltre, l'attività più redditizia di Amazon, Amazon Web Services (AWS), è il principale attore del mercato globale del cloud computing e continua a crescere.

A causa di tutte le sfide già citate, il prezzo delle azioni di Amazon è sceso e attualmente viene negoziato a una valutazione storicamente bassa. Il rapporto prezzo/vendite (ossia la capitalizzazione di mercato della società rispetto al fatturato totale) è il più basso degli ultimi sette anni. Questo potrebbe rappresentare un'opportunità per acquistare un pezzo di una società di qualità a un prezzo inferiore.

Sebbene sia probabile che la volatilità del prezzo delle azioni continui nel breve periodo, la valutazione storicamente bassa e le promettenti prospettive future possono rendere Amazon una prospettiva interessante per gli investitori con un orizzonte temporale più lungo. Ma cosa dicono gli analisti?

Previsioni sulle azioni Amazon - Cosa dicono gli analisti?

Secondo gli analisti interpellati da TipRanks per una previsione sulle azioni Amazon negli ultimi 3 mesi, attualmente ci sono 33 valutazioni buy, 2 hold e 0 sell sul titolo. Il livello di prezzo più alto per le previsioni sulle azioni Amazon è 192,00 dollari, mentre l'obiettivo di prezzo più basso è 103,00 dollari.

L'obiettivo di prezzo medio per una previsione sulle azioni Amazon è di 139,88 dollari, il che rappresenta un rialzo di oltre il 50% rispetto al prezzo attuale al momento della scrittura.

Fonte: TipRanks - 23 Novembre 2022

Un esempio di idea di trading sul prezzo delle azioni di Amazon

Un'idea di trading di esempio sul prezzo delle azioni di Amazon potrebbe essere la seguente:

Acquista le azioni a 95.00 dollari in modo da tenere conto dello stato attuale di volatilità

Punta all'obiettivo di prezzo mediano degli analisti di $139.00.

Mantieni il tuo rischio ridotto ad un massimo del 5% del tuo conto totale.

Linea temporale = 12 mesi

Se compri 10 azioni Amazon:

Se l'obiettivo viene raggiunto = 440.00 dollari di profitto potenziale ($139 - $95 *10 azioni).



È opportuno ricordare che è improbabile che il prezzo delle azioni salga in linea retta e che potrebbe addirittura scendere ancora più in basso prima di risalire, soprattutto se si considera il recente sell-off dei mercati azionari globali.

Pertanto, assicurati di esercitare una buona gestione del rischio che è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere in un'operazione e i rischi connessi.

Ritieni che Amazon si muova in modo diverso?

Ricorda che tutte le analisi e le idee di trading sono basate sulla visione personale e l'esperienza dell'autore.

