Il rally delle azioni Tesla dopo che Musk ha annunciato un "quasi fatto" per le vendite

Dicembre 23, 2021 13:12

Ieri, il CEO di Tesla Elon Musk ha rivelato che, era "quasi fatto" con le sue vendite di azioni Tesla, soggetto al completamento di un piano di vendita prestabilito relativo alle sue stock option.

Musk aveva precedentemente scatenato un sell-off di Tesla il mese scorso, quando ha pubblicato un sondaggio su Twitter chiedendo ai suoi seguaci se pensavano che dovesse vendere il 10% delle sue azioni della società. Il sondaggio si è chiuso con il 58% dei votanti a sostegno della proposta di vendita e le azioni Tesla sono successivamente scese di oltre il 16% nelle due sessioni successive.

Prima del sondaggio di Musk, le azioni Tesla avevano premiato gli investitori con una corsa notevole, che ha visto il prezzo delle azioni aumentare del 54% in un solo mese. Tuttavia, dopo il sondaggio, il prezzo delle azioni ha seguito una tendenza al ribasso, chiudendo ad un minimo di due mesi di poco meno di 900 dollari lunedì.

Tuttavia, ieri, in risposta all'annuncio di Musk, le azioni Tesla sono salite del 7,5%, guidando un secondo giorno di guadagni a Wall Street, mentre l'S&P 500 ha chiuso al rialzo dell'1,02%.

Il rally di martedì ha visto la capitalizzazione di mercato di Tesla superare la soglia dei mille miliardi di dollari, chiudendo la sessione a 1.008,87 dollari per azione.

Ma nonostante la sua giornata forte, il prezzo delle azioni di Tesla rimane più del 13% più basso di quello che era prima dell'ormai famigerato sondaggio di Musk su Twitter. Gli investitori sperano che, con la fine della vendita di azioni di Musk in vista, Tesla sarà in grado di invertire la sua recente tendenza al ribasso e finire l'anno in bellezza.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Tesla Grafico giornaliero. Intervallo di date: 26 aprile 2021 - 22 dicembre 2021. Data di acquisizione: 23 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.



Evoluzione del prezzo delle azioni Tesla:

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Tesla Grafico settimanale. Intervallo di date: 7 giugno 2015 - 22 dicembre 2021. Data di acquisizione: 23 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

