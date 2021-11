Il sondaggio su Twitter di Elon Musk scatena il sell-off di Tesla

Novembre 10, 2021 10:40

Dopo aver trascorso gran parte delle ultime settimane nelle notizie a causa della sua incredibile corsa rialzista nel mercato azionario, Tesla sta ancora una volta facendo notizia, questa volta grazie alle buffonate dell'eccentrico CEO, Elon Musk.

Ieri, il produttore di veicoli elettrici ha subito la sua peggiore performance giornaliera nel mercato azionario da oltre un anno, con il prezzo delle azioni che è crollato più del 12% durante la sessione. Ciò significa che, in soli due giorni, il prezzo delle azioni Tesla è sceso di oltre il 16% - tagliando circa 200 miliardi di dollari dalla capitalizzazione di mercato della società stessa.

I giorni consecutivi di calo arrivano dopo che Musk ha pubblicato un sondaggio sul suo account Twitter durante il fine settimana chiedendo ai suoi seguaci se pensavano che dovesse vendere il 10% delle sue azioni della società. Il sondaggio si è chiuso con il 58% dei votanti che sostengono la proposta di vendita.

Non sorprende che, in risposta al sondaggio, ne sia seguito un sell-off che è stato ulteriormente rafforzato dalla notizia che diversi altri membri del consiglio di amministrazione, tra cui il fratello di Musk, Kimbal, hanno recentemente depositato per vendere quasi 1 miliardo di dollari di azioni Tesla tra loro.

Oltre ad avere un impatto negativo sul prezzo delle azioni, la saga solleva anche domande sul fatto che l'attività di Musk su Twitter sia in violazione di un precedente accordo con la US Securities and Exchange Commission (SEC) - in cui è stato multato di 20 milioni di dollari e costretto a dimettersi da presidente di Tesla.

Nonostante il drastico calo del prezzo delle azioni, Tesla rimane comunque in rialzo di circa il 45% rispetto all' anno precedente. Tuttavia, gli investitori rimarranno probabilmente pronti per ulteriori turbolenze, mentre osservano attentamente qualsiasi indizio sulla prossima mossa di Musk. Nel frattempo, possiamo aspettarci più volatilità nel prezzo delle azioni Tesla e potenzialmente ulteriori cali, in particolare se - e quando - la vendita delle azioni di Musk si concretizzerà.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Tesla Grafico giornaliero. Intervallo di date: 30 novembre 2020 - 9 novembre 2021. Data di acquisizione: 10 novembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione quinquennale del prezzo delle azioni Tesla:

2020 = +742,62%

2019 = +27,21%

2018 = +5,89%

2017 = +46,38%

2016 = -11,38%

