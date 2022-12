Decisioni pesanti sui tassi di interesse tra i timori di recessione

Dicembre 13, 2022 14:16

I mercati attendono le decisioni sui tassi d'interesse delle banche centrali più importanti questa settimana, tra i timori di recessione globale. La Federal Reserve, la Bank of England (BoE) e la Banca Centrale Europea (BCE) renderanno note le loro decisioni e i loro approfondimenti sulla politica monetaria mercoledì e giovedì.

La decisione sui tassi di interesse della Fed è prevista per domani e l'opinione di consenso vede un aumento dei tassi dall'attuale livello del 4% al 4,5%. La decisione rispecchierà l'opinione del consensus? Di recente, la retorica della Fed è stata meno aggressiva e non più permissiva, come molti operatori di mercato sperano. La banca centrale rimane determinata a superare l'inflazione, ma il momento di allentare l'acceleratore dei tassi potrebbe essere questo mese, se gli ultimi segnali del presidente della Fed Jerome Powell dovessero concretizzarsi.

Una nota di cautela: c'è ancora la possibilità di un aumento dei tassi di interesse, il che significa che gli investitori e i trader farebbero bene a considerare entrambi gli scenari.

La riunione del FOMC di dicembre è importante per la politica monetaria e per il rapporto sulle proiezioni economiche. Questa pubblicazione include le variazioni del prodotto interno lordo (PIL), le proiezioni sul tasso di inflazione e la disoccupazione. Il mercato del lavoro è un tema particolarmente scottante, essendo stato uno dei punti luminosi dell'economia statunitense post-pandemia. Se il FOMC dovesse prevedere un settore del lavoro vulnerabile all'inizio del 2023, gli operatori di mercato potrebbero reagire perché l'aumento della disoccupazione è uno dei principali indicatori di debolezza economica.

Nel Regno Unito, il conteggio dei disoccupati di novembre ha deluso le aspettative, attestandosi a 30,5K contro il consenso di 3,5K e il precedente livello di meno 6,4K di ottobre. Si è trattato dell'aumento più consistente delle richieste di sussidi di disoccupazione dal febbraio 2021, e lo sviluppo precede di poco la decisione sui tassi di interesse della BoE di giovedì.

Si prevede che la BoE aumenterà il tasso di interesse di riferimento dal 3% al 3,5% a fronte di un'inflazione elevata che ha raggiunto l'11,1% a ottobre. Una decisione più aggressiva potrebbe alimentare i timori di recessione e provocare un aumento della disoccupazione. Come nel caso degli Stati Uniti, un aumento della disoccupazione indica una crescita complessiva più debole, una tendenza che renderebbe il costo della vita gonfiato un peso maggiore per i consumatori e lo Stato a causa dell'aumento del sostegno fiscale per i disoccupati.

Passiamo ora alla decisione della BCE di giovedì. Si prevede che la banca centrale europea aumenti il tasso di interesse di riferimento dall'attuale 2% al 2,5%, in un'azione di bilanciamento tra il controllo dell'alta inflazione e il sostegno alla crescita economica. Eventuali sorprese nella politica monetaria della BCE potrebbero scatenare una reazione come la volatilità dei mercati valutari e azionari.

