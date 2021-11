Come fare trading su Coinbase con il boom delle criptovalute ai massimi storici

Novembre 05, 2021 11:50

Mentre il prezzo delle criptovalute come Bitcoin ed Ethereum è salito a livelli record la scorsa settimana, anche le azioni cripto sono riuscite a cavalcare l'onda più in alto.

Uno dei più famosi titoli di criptovalute è Coinbase - uno scambio di criptovalute che permette di comprare, vendere, ricevere, conservare e inviare tutti i tipi di criptovalute.

Mentre il titolo ha raggiunto un massimo storico di 429 dollari il suo primo giorno di trading è crollato di oltre il 50% nei mesi successivi fino ad un minimo storico di 207 dollari.

Ma ora le azioni Coinbase sono salite di quasi il 60% e gli analisti prevedono un nuovo record che lo rende un titolo da osservare con attenzione.

Azione: Coinbase Mercato: NASDAQ Simbolo su Invest.MT5: COIN.US Simbolo su Trade.MT5: #COIN.US Data idea: 3 novembre 2021 Periodo: 3 - 6 mesi Livello di entrata: $350 Livello targhet: $500 Livello Stop Loss: $265 Misura dell'operazione Invest.MT5: Max. 5% Rischio: Alto

* Il conto Invest.MT5 ti permette di comprare azioni e titoli reali da 15 delle più grandi borse del mondo.

* Il conto Trade.MT5 ti permette di speculare sulla direzione dei prezzi di azioni e titoli. Questo significa che puoi fare trading long e short per trarre potenzialmente profitto dai prezzi delle azioni che salgono o scendono. Scopri di più sui CFD in questo articolo Come fare trading con i CFD.

Fonte: Specifiche del contratto Admirals

Tutto il trading è ad alto rischio e si può perdere più di quanto si rischia in un'operazione. Non investire mai più di quanto tu possa permetterti di perdere, perché alcune operazioni perdono e altre vincono. Inizia in piccolo per capire i tuoi livelli di tolleranza al rischio o fai pratica su un conto demo per ampliare le tue conoscenze prima di investire.

Perché fare trading sulle azioni Coinbase?

Ci sono diverse ragioni per cui Wallstreet sta diventando sempre più rialzista sulle azioni Coinbase. Diamo un'occhiata ad alcune.

Motivo 1: Un voto per le criptovalute significa un voto per Coinbase

Il principale flusso di entrate di Coinbase proviene dalla commissione delle transazioni di criptovalute eseguite dai suoi utenti. Se sei rialzista sulle prospettive a lungo termine delle criptovalute che diventano più popolari, per cui gli exchange come Coinbase sono destinati a beneficiare di un aumento del volume delle transazioni.

Motivo 2: La regolamentazione delle criptovalute è una buona cosa

Uno dei problemi per molti investitori è il fatto che le criptovalute sono ancora in gran parte non regolamentate. Tuttavia, i governi di tutto il mondo - compresa l'amministrazione di Joe Biden - stanno parlando di regolare il settore. Questa è in realtà una buona cosa in quanto può portare più credibilità al settore.

Motivo 3: Facebook dà a Coinbase un voto di fiducia

Facebook ha annunciato una partnership con Coinbase per il lancio del proprio portafoglio digitale per le criptovalute chiamato Novi. Coinbase agirà come partner di custodia e aiuterà a conservare le sue criptovalute in modo sicuro utilizzando il software Coinbase Custody.

Motivo 4: Coinbase lancerà il proprio mercato NFT

Gli NFT, o token non fungibili, hanno avuto un boom di richieste nell'ultimo anno. Per esempio, le vendite totali di NFT l'anno scorso sono state di 250 milioni di dollari. Finora quest'anno, sono più di 2 miliardi di dollari. Grandi aziende come eBay stanno entrando in azione, così come Coinbase.

Il piano è che il Coinbase NFT sia un mercato peer-to-peer per coniare, comprare e promuovere gli NFT più facilmente di quanto lo sia attualmente. Anche se non è ancora stato lanciato, la lista d'attesa ha ricevuto 1 milione di domande il suo primo giorno.

Cosa prevedono gli analisti per le azioni Coinbase?

Secondo gli analisti intervistati dal Wall Street Journal, ci sono attualmente una quantità maggiore di ratings di acquisto sulle azioni rispetto ai ratings di vendita. I ratings buy sono anche aumentati di numero nell'ultimo mese.

Fonte: WSJ, 2 novembre 2021

Tra gli analisti intervistati, l'obiettivo di prezzo più alto per le azioni Coinbase nei prossimi 12 mesi è di 600 dollari, quello più basso è di 250 dollari e il consensus in media di tutti gli analisti è di 376,85 dollari.

Un esempio di idea di trading per Coinbase

Un esempio di idea di trading per Coinbase potrebbe essere la seguente:

Comprare le azioni su una rottura sopra i 350 dollari. Obiettivo sopra il massimo storico a 500 dollari. Posizionare uno stop loss protettivo a 265 dollari. Mantieni il tuo rischio ridotto ad un massimo del 5% del tuo conto totale. Intervallo di tempo = 3 - 6 mesi Se compri 1 azione Coinbase:

Se l'obiettivo viene raggiunto = $150 di profitto. Se viene raggiunto lo stop loss = $85 di perdita.



La gestione del rischio è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere in un'operazione.

Le cifre di esempio qui sopra sono state calcolate usando il Calcolatore di trading Admirals che ti permette di vedere quale potrebbe essere il tuo profitto o la tua perdita in base ai numeri che hai inserito - un ottimo strumento per i trader!

Come acquistare azioni Coinbase in 4 passi

Con Admirals, puoi comprare azioni di società statunitensi come Coinbase con una bassa commissione di soli $0.02 per azione e una bassa commissione minima di appena $1.

Apri un conto con Admirals per accedere alla Trader's Room. Clicca su Opera su uno dei tuoi conti reali o demo per aprire la piattaforma web. Cerca Coinbase nella parte inferiore della finestra di Market Watch e trascina il simbolo sul grafico. Usa la funzione di trading in un clic, o clicca con il tasto destro del mouse e apri una finestra di trading per inserire la dimensione dell'operazione, lo stop loss e il livello di take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri, o delle prestazioni future.

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive riguardanti tutte le analisi, stime, prognosi, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito "Admirals") Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si prega di prestare molta attenzione a quanto segue: