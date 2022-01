Il Brent continua a salire nonostante le tensioni in Medio Oriente

Gennaio 18, 2022 14:29

Solo tre settimane fa ci siamo trovati a ipotizzare quando il Brent avrebbe superato gli 80 dollari al barile, eppure oggi questa materia prima sembra dirigersi verso i 90 dollari.

Martedì mattina, il greggio Brent ha continuato il suo recente rally sul mercato, con i prezzi che sono saliti più dell'1,3%, raggiungendo il livello più alto dal 2014. Questa corsa impressionante ha visto il prezzo aumentare di oltre il 24% dall'inizio di dicembre.

Allora, cosa sta alimentando questa crescita dei prezzi del petrolio?

Il salto dei prezzi di martedì mattina è arrivato dopo che il gruppo Houthi dello Yemen ha rivendicato la responsabilità di una serie di attacchi di droni contro gli Emirati Arabi Uniti (UAE). Gli attacchi, che hanno causato un'esplosione e un incendio alla periferia di Abu Dhabi, hanno lasciato tre morti e hanno innescato le preoccupazioni per l'escalation delle ostilità e le potenziali interruzioni nella fornitura globale di petrolio.

L'offerta di petrolio, che è già limitata dall'OPEC+, è stata ulteriormente ristretta negli ultimi mesi, poiché alcuni membri lottano per produrre alla loro capacità concordata.

Dal lato della domanda, la richiesta di petrolio è in aumento, poiché le temperature invernali particolarmente fredde in tutto l'emisfero settentrionale stanno portando ad un aumento della domanda di combustibili per il riscaldamento.

Inoltre, i timori che Omicron possa portare a un calo della richiesta, che hanno portato a un crollo dei prezzi a novembre, si sono attenuati, aumentando le aspettative di domanda per il 2022 mentre il mondo cerca di lasciarsi alle spalle la pandemia.

Tutti questi fattori stanno portando gli analisti a speculare che la domanda continuerà a superare l'offerta nel prossimo futuro, il che significa che i prezzi del petrolio potrebbero puntare a ulteriori aumenti nelle prossime settimane e mesi.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico giornaliero del Brent Crude. Intervallo di date: 25 marzo 2021 - 18 gennaio 2022. Data di acquisizione: 18 gennaio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico settimanale del Brent Crude. Intervallo di date: 5 luglio 2015 - 18 gennaio 2022. Data di acquisizione La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

