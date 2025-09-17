Netflix részvény kereskedés a 2025-ös pénzügyi év második negyedévének teljesítménye után

Szeptember 17, 2025 18:59

A Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX) 1997-ben alakult, központja Los Gatosban, Kaliforniában található, és a világ vezető streaming szórakoztató szolgáltatását működteti a televízió, a filmek, a játékok és az élő események területén. A vállalat jelenlegi fókusza a bevételek növelése árképzési kezdeményezések és hirdetések révén, különböző előfizetési szinteken keresztül.

Tudj meg többet a Netflix 2025 második pénzügyi negyedéves teljesítményéről, valamint arról, hogy az elemzők mit jósolnak a részvényárfolyamra vonatkozóan. Ez az anyag kizárólag tájékoztató jellegű és nem minősül pénzügyi tanácsadásnak. Befektetési döntés előtt konzultálj pénzügyi tanácsadóval.

Részvény: Netflix Inc. Szimbólum az Invest.MT5 számlán: NFLX Az ötlet dátuma: 2025. szeptember 15. Időhorizont: 1 - 12 hónap Belépési szint: 1 279,00 USD Célár: 1 600,00 USD Pozícióméret az Invest.MT5 számlán: Max. 5% Kockázat: Magas

Kockázati figyelmeztetés: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek vagy a jövőbeni teljesítménynek. Minden kereskedés magas kockázatú, és többet veszíthetsz, mint amennyit kockáztatsz egy kereskedés során. Soha ne fektess be többet, mint amekkora összeg elvesztését megengedheted magadnak, mivel egyes ügyletek veszteségesek, mások nyereségesek. Kezdd kicsiben, hogy megértsd saját kockázatvállalási hajlandóságodat vagy gyakorolj először egy demo számlán, hogy befektetés előtt fejleszthesd tudásodat.

Forrás: TradingView - A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Netflix 2025 Q2 pénzügyi teljesítmény összefoglaló

Teljesítménymutató Tényleges eredmény Várt eredmény Felülteljesítés vagy elmaradás? Egy részvényre jutó nyereség 7,19 USD 7,07 USD Felülteljesítés ✅ Bevétel 11,08 milliárd USD 11,04 milliárd USD Felülteljesítés ✅

Legfontosabb információk

Bevétel +15,9% éves alapon; működési margin 34,1% (27,2%-ról nőtt egy év alatt). Egy részvényre jutó nyereség (EPS) 7,19 USD-ra nőtt (+47% éves alapon).

Emelt iránymutatás: 2025 teljes évi bevétel most 44,8–45,2 milliárd USD; Q3 bevételi előrejelzés kb. 11,53 milliárd USD.

Szabad cash flow: 2,27 milliárd USD.

Reklám: az ad-tech platform teljes bevezetése megtörtént; a menedzsment szerint a reklámbevétel 2025-ben duplázódni fog.

Tartalom: olyan sikerek, mint a Squid Game 3. évad, a Wednesday 2. évad és a Stranger Things finálé támogatták a felhasználói aktivitást.

1,6 milliárd USD értékű részvény-visszavásárlás (1,5 millió részvény).

A Netflix már nem tesz közzé negyedéves előfizetői számokat, helyette a bevételre és a marzsra helyezi a hangsúlyt.

Továbbra is fennállnak problémák az erősödő versennyel, a tartalomgyártási költségek növekedésével, a reklámcsomagok végrehajtásának kockázataival és a devizakockázatokkal kapcsolatban.

Forrás: Netflix negyedéves eredmények

Netflix 12 hónapos elemzői részvényárfolyam előrejelzés

A TipRanks által megkérdezett 36 Wall Street-i elemző 12 hónapos részvényárfolyam előrejelzést adott a Netflixre az elmúlt 3 hónapban:

Vételi ajánlás: 24

Tartás: 11

Eladás: 1

Átlagos célár: 1 394,50 USD

Legmagasabb célár: 1 600,00 USD

Legalacsonyabb célár: 950,00 USD

Forrás: Admiral Markets részvénylista Macroscope, Netflix. 2025. szeptember 15. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Kereskedési stratégia példa: Netflix

Az alábbi kereskedési példák kizárólag oktatási célt szolgálnak, és nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. A befektetőknek önálló kutatást kell végezniük, mielőtt kereskedési döntéseket hoznak. Egy példa kereskedési ötlet a Netflix részvényárfolyamára a következő lehet:

Belépés: Az eredmények utáni csúcs fölött: 1 279,00 USD Célár: Közvetlenül a legmagasabb elemzői célár alatt: 1 600,00 USD Kockázat: Alacsony, maximum a számla 5%-a Időhorizont: 1–12 hónap KERESKEDÉSI PÉLDA Vásárlás: 10 Netflix részvény 12 790 USD (10 * 1 279,00 USD) A célár elérése esetén: 3 210 USD potenciális nyereség [ (1 600,00 – 1 279,00) * 10 ] Ha a célárat nem sikerül elérni: Tegyük fel, hogy a kereskedő az elemzők legalacsonyabb célára alatt, 950,00 USD-nél zárja a pozíciót. Ez 3 290 USD veszteséget eredményezne [ (950,00 – 1 279,00) * 10 ]. Invest.MT5 számla jutaléka: 10 részvény * 0,02 USD részvényenként amerikai részvények esetén = 0,20 USD (aktiválja a minimális tranzakciós díjat, 1,00 USD)

Ne feledd, hogy a piacok volatilisek és a Netflix részvényárfolyama ingadozni fog. Az erős fundamentumok és a megemelt iránymutatás ellenére továbbra is fennállnak kérdések a reklámbevétel növekedésével és az erősödő versennyel kapcsolatban. A részvényárfolyam jelenleg több mint 11%-kal alacsonyabb a 2025. júniusi rekordhoz képest és tovább is csökkenhet, mivel egyes elemzők már eladási ajánlást adtak a részvényre.

Netflix részvény vásárlás 4 lépésben

A Dashboard felületének eléréséhez nyiss számlát az Admiral Marketsnál Kattints a Kereskedés vagy Befektetés elemre valamelyik élő vagy demo számládon a webes platform megnyitásához Keresd meg a részvény szimbólumát a felső keresőablakban Add meg belépési, stop loss és take profit szinteket a kereskedési jegyben

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5 Web Trader – Netflix havi diagram. Dátumtartomány: 2016. január – 2025. szeptember. Készült: 2025. szeptember 15. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Másképp látod a Netflix részvényárfolyamának mozgását?

Ha úgy gondolod, hogy nagyobb az esélye annak, hogy a Netflix részvényárfolyama lejjebb mozdul el, akkor CFD-k (különbözeti szerződések) használatával is kereskedhetsz short ügyletekkel. Ezek azonban magasabb kockázattal járnak, és nem minden befektető számára alkalmasak.

INFORMÁCIÓK AZ OKTATÁSI ANYAGOKRÓL:

A megadott adatok további információt nyújtanak az Admiral Markets védjegye alatt működő befektetési társaságok (továbbiakban Admiral Markets) weboldalain közzétett minden elemzésről, becslésről, prognózisról, előrejelzésről, piaci áttekintésről, heti kitekintésről vagy más hasonló értékelésről vagy információról (továbbiakban „Elemzés”). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna, ügyeljen a következőkre: