Netflix részvény kereskedés a 2025-ös pénzügyi év második negyedévének teljesítménye után
A Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX) 1997-ben alakult, központja Los Gatosban, Kaliforniában található, és a világ vezető streaming szórakoztató szolgáltatását működteti a televízió, a filmek, a játékok és az élő események területén. A vállalat jelenlegi fókusza a bevételek növelése árképzési kezdeményezések és hirdetések révén, különböző előfizetési szinteken keresztül.
Tudj meg többet a Netflix 2025 második pénzügyi negyedéves teljesítményéről, valamint arról, hogy az elemzők mit jósolnak a részvényárfolyamra vonatkozóan. Ez az anyag kizárólag tájékoztató jellegű és nem minősül pénzügyi tanácsadásnak. Befektetési döntés előtt konzultálj pénzügyi tanácsadóval.
|Részvény:
|Netflix Inc.
|Szimbólum az Invest.MT5 számlán:
|NFLX
|Az ötlet dátuma:
|2025. szeptember 15.
|Időhorizont:
|1 - 12 hónap
|Belépési szint:
|1 279,00 USD
|Célár:
|1 600,00 USD
|Pozícióméret az Invest.MT5 számlán:
|Max. 5%
|Kockázat:
|Magas
- Az Invest.MT5 számla lehetővé teszi valódi részvények vásárlását a világ néhány legnagyobb tőzsdéjén.
- Kockázati figyelmeztetés: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek vagy a jövőbeni teljesítménynek. Minden kereskedés magas kockázatú, és többet veszíthetsz, mint amennyit kockáztatsz egy kereskedés során. Soha ne fektess be többet, mint amekkora összeg elvesztését megengedheted magadnak, mivel egyes ügyletek veszteségesek, mások nyereségesek. Kezdd kicsiben, hogy megértsd saját kockázatvállalási hajlandóságodat vagy gyakorolj először egy demo számlán, hogy befektetés előtt fejleszthesd tudásodat.
- A kereskedés nem mindenkinek megfelelő. A kereskedés erősen spekulatív, és jelentős veszteségkockázattal jár. Bár potenciális lehetőségeket kínál, nagy volatilitást is magában foglal, és a tőkeáttételes kereskedés felerősítheti a nyereséget és a veszteséget egyaránt. A lakossági befektetőknek teljes mértékben meg kell érteniük ezeket a kockázatokat a kereskedés előtt.
Netflix 2025 Q2 pénzügyi teljesítmény összefoglaló
|Teljesítménymutató
|Tényleges eredmény
|Várt eredmény
|Felülteljesítés vagy elmaradás?
|Egy részvényre jutó nyereség
|7,19 USD
|7,07 USD
|Felülteljesítés ✅
|Bevétel
|11,08 milliárd USD
|11,04 milliárd USD
|Felülteljesítés ✅
Legfontosabb információk
- Bevétel +15,9% éves alapon; működési margin 34,1% (27,2%-ról nőtt egy év alatt). Egy részvényre jutó nyereség (EPS) 7,19 USD-ra nőtt (+47% éves alapon).
- Emelt iránymutatás: 2025 teljes évi bevétel most 44,8–45,2 milliárd USD; Q3 bevételi előrejelzés kb. 11,53 milliárd USD.
- Szabad cash flow: 2,27 milliárd USD.
- Reklám: az ad-tech platform teljes bevezetése megtörtént; a menedzsment szerint a reklámbevétel 2025-ben duplázódni fog.
- Tartalom: olyan sikerek, mint a Squid Game 3. évad, a Wednesday 2. évad és a Stranger Things finálé támogatták a felhasználói aktivitást.
- 1,6 milliárd USD értékű részvény-visszavásárlás (1,5 millió részvény).
- A Netflix már nem tesz közzé negyedéves előfizetői számokat, helyette a bevételre és a marzsra helyezi a hangsúlyt.
- Továbbra is fennállnak problémák az erősödő versennyel, a tartalomgyártási költségek növekedésével, a reklámcsomagok végrehajtásának kockázataival és a devizakockázatokkal kapcsolatban.
Forrás: Netflix negyedéves eredmények
Netflix 12 hónapos elemzői részvényárfolyam előrejelzés
A TipRanks által megkérdezett 36 Wall Street-i elemző 12 hónapos részvényárfolyam előrejelzést adott a Netflixre az elmúlt 3 hónapban:
- Vételi ajánlás: 24
- Tartás: 11
- Eladás: 1
- Átlagos célár: 1 394,50 USD
- Legmagasabb célár: 1 600,00 USD
- Legalacsonyabb célár: 950,00 USD
Kereskedési stratégia példa: Netflix
Az alábbi kereskedési példák kizárólag oktatási célt szolgálnak, és nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. A befektetőknek önálló kutatást kell végezniük, mielőtt kereskedési döntéseket hoznak. Egy példa kereskedési ötlet a Netflix részvényárfolyamára a következő lehet:
|Belépés:
|Az eredmények utáni csúcs fölött: 1 279,00 USD
|Célár:
|Közvetlenül a legmagasabb elemzői célár alatt: 1 600,00 USD
|Kockázat:
|Alacsony, maximum a számla 5%-a
|Időhorizont:
|1–12 hónap
|KERESKEDÉSI PÉLDA
|Vásárlás: 10 Netflix részvény
|12 790 USD (10 * 1 279,00 USD)
|A célár elérése esetén:
|3 210 USD potenciális nyereség [ (1 600,00 – 1 279,00) * 10 ]
|Ha a célárat nem sikerül elérni:
|Tegyük fel, hogy a kereskedő az elemzők legalacsonyabb célára alatt, 950,00 USD-nél zárja a pozíciót. Ez 3 290 USD veszteséget eredményezne [ (950,00 – 1 279,00) * 10 ].
|Invest.MT5 számla jutaléka:
|10 részvény * 0,02 USD részvényenként amerikai részvények esetén = 0,20 USD (aktiválja a minimális tranzakciós díjat, 1,00 USD)
Ne feledd, hogy a piacok volatilisek és a Netflix részvényárfolyama ingadozni fog. Az erős fundamentumok és a megemelt iránymutatás ellenére továbbra is fennállnak kérdések a reklámbevétel növekedésével és az erősödő versennyel kapcsolatban. A részvényárfolyam jelenleg több mint 11%-kal alacsonyabb a 2025. júniusi rekordhoz képest és tovább is csökkenhet, mivel egyes elemzők már eladási ajánlást adtak a részvényre.
Netflix részvény vásárlás 4 lépésben
- A Dashboard felületének eléréséhez nyiss számlát az Admiral Marketsnál
- Kattints a Kereskedés vagy Befektetés elemre valamelyik élő vagy demo számládon a webes platform megnyitásához
- Keresd meg a részvény szimbólumát a felső keresőablakban
- Add meg belépési, stop loss és take profit szinteket a kereskedési jegyben
Másképp látod a Netflix részvényárfolyamának mozgását?
Ha úgy gondolod, hogy nagyobb az esélye annak, hogy a Netflix részvényárfolyama lejjebb mozdul el, akkor CFD-k (különbözeti szerződések) használatával is kereskedhetsz short ügyletekkel. Ezek azonban magasabb kockázattal járnak, és nem minden befektető számára alkalmasak.
INFORMÁCIÓK AZ OKTATÁSI ANYAGOKRÓL:
A megadott adatok további információt nyújtanak az Admiral Markets védjegye alatt működő befektetési társaságok (továbbiakban Admiral Markets) weboldalain közzétett minden elemzésről, becslésről, prognózisról, előrejelzésről, piaci áttekintésről, heti kitekintésről vagy más hasonló értékelésről vagy információról (továbbiakban „Elemzés”). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna, ügyeljen a következőkre:
- Ez egy marketing kommunikáció. A tartalom csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem tekinthető befektetési tanácsnak vagy ajánlásnak. Nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, és semmilyen kereskedési tilalom nem vonatkozik rá a befektetési kutatások terjesztését illetően.
- A befektetési döntés minden ügyfél saját felelőssége, ezen okból kifolyólag az Admiral Markets nem vállal felelősséget az ilyen döntésekből eredő veszteségekért vagy károkért, attól függetlenül, hogy azok alapja a publikált tartalom vagy sem.
- Ügyfeleink érdekeinek védelme és az Elemzés tárgyilagossága érdekében az Admiral Markets releváns belső eljárásokat dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az Elemzést elemző (a továbbiakban: Szerző) készíti. A szerző, Jitanchandra Solanki, független elemző az Admiral Markets alkalmazottja/vállalkozója. Ez a tartalom marketingkommunikáció, és nem minősül független pénzügyi kutatásnak.
- Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a tartalom megbízható forrásból származzon és minden információ a lehető legnagyobb mértékben, időszerűen, pontosan és teljes egészében kerüljön nyilvánosságra, az Admiral Markets nem garantálja az Elemzésben található minden információ pontosságát vagy teljességét.
- A tartalomban feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen múltbeli vagy modellezett teljesítményét nem szabad az Admiral Markets kifejezett vagy hallgatólagos ígéretének, garanciájának vagy következményének értelmezni. A pénzügyi eszköz értéke növekedhet és csökkenhet és az eszközérték megőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a különbözeti szerződéseket is) spekulatív jellegűek és veszteséget vagy nyereséget eredményeznek. Mielőtt elkezdenéd a kereskedést, győződj meg arról, hogy teljes mértékben megértetted a kockázatokat.