Az amerikai munkahelyteremtés lassul, a Fed kamatcsökkentése most már biztosnak tűnik

Szeptember 10, 2025 12:38

A Nasdaq hétfőn rekordmagasságon zárt, 0,45%-os emelkedéssel, míg az S&P 500 és a Dow Jones indexek is emelkedtek, 0,21%, illetve 0,25%-kal, mivel nőtt a remény arra, hogy a hitelfelvételi költségek csökkenni fognak.

Amerikai munkaerőpiaci jelentés: Lassulás jelei

Az Egyesült Államokban augusztusban lassult a munkahelyteremtés, ami tovább erősíti a munkaerőpiac gyengülésére utaló jeleket és fokozza a várakozásokat, hogy a Federal Reserve kamatcsökkentésről dönt a jövő heti ülésén.

A mezőgazdaságon kívüli munkahelyek száma 22 000-rel nőtt, ami jelentősen elmarad a közgazdászok által várt 75 000-től. Ez az előző havi 79 000-es növekedéshez képest is jelentős lassulást mutat. A munkanélküliségi ráta 4,3%-ra emelkedett a júliusi 4,2%-ról.

Úgy tűnik, már nem kérdés, hogy a Fed kamatot csökkent a következő ülésén. A CME FedWatch eszköz szerint a piacok már biztosra veszik a legalább 25 bázispontos csökkentést, és 11,6%-os esélyt áraznak egy 50 bázispontos, nagyobb mértékű vágásra.

Gyengülő dollár, szárnyaló arany

Az amerikai munkaerőpiaci jelentés nyomán hétfőn gyengült a dollár, és kedden reggel hathetes mélypont közelében kereskedtek vele.

Az amerikai államkötvényhozamok is meredeken csökkentek az elmúlt napokban a várható kamatcsökkentések miatt (a kötvényhozam fordítottan arányos az árfolyammal). Hétfőn a 10 éves államkötvény hozama öthavi mélypontra süllyedt.

Az arany folytatta emelkedését, először lépte át az unciánkénti 3600 dolláros szintet, és rekordmagasságban zárt hétfőn.

Másutt az olajárak is emelkedtek, miután az OPEC+ a vártnál mérsékeltebb ütemű termelésnövelésről állapodott meg. Az olajárakat emellett támogatja a szigorúbb oroszellenes szankciók lehetősége is, az Ukrajnát ért legutóbbi csapások nyomán.

Mire érdemes figyelni a héten?

Később, kedden kerül sor az éves Apple eseményre, ahol a technológiai óriás várhatóan bemutatja az új, karcsúbb iPhone modellt, az iPhone Airt, valamint az iPhone 17-et.

A hét hátralévő részében számos fontos gazdasági bejelentés várható, amelyekre a kereskedők és befektetők is figyelhetnek:

Szerda : USA termelői árindex (PPI) – augusztus

: Csütörtök : Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntés USA fogyasztói árindex (CPI) – augusztus

: Péntek : Egyesült Királyság bruttó hazai termék (GDP) – július

:

