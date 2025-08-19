Cisco Systems részvény kereskedés a 2025-ös pénzügyi negyedév teljesítménye után

A Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) 1984-ben alakult, központja San Joséban, Kaliforniában található, és a hálózati és kommunikációs technológia globális vezetője. A vállalat széles körű termék- és szolgáltatásportfóliót tervez és értékesít, amely magában foglalja a hálózati hardvereket, szoftvereket és kiberbiztonsági megoldásokat. A Cisco skálázható infrastruktúrát kínál vállalkozásoknak, kormányoknak és magánszemélyeknek, miközben növeli jelenlétét olyan területeken, mint a felhőalapú számítástechnika és a mesterséges intelligencia által vezérelt hálózatok.

Tudj meg többet a Cisco Systems 2025-ös pénzügyi év negyedik negyedéves teljesítményéről és arról, hogy az elemzők mit prognosztizálnak a részvényre vonatkozóan. Ez az anyag kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül pénzügyi tanácsadásnak. Befektetési döntés előtt konzultálj pénzügyi tanácsadóval.

Részvény: Cisco Systems Inc. Szimbólum Invest.MT5 számlához: CSCO Ötlet dátuma: 2025. augusztus 18. Időhorizont: 1 - 12 hónap Belépési szint: 72,10 USD Célár: 87,00 USD Pozícióméret Invest.MT5 számlához: Max. 5% Kockázat: Magas

Kockázati figyelmeztetés: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek vagy a jövőbeni teljesítménynek. Minden kereskedés magas kockázatú, és többet veszíthetsz, mint amennyit kockáztatsz egy kereskedés során. Soha ne fektess be többet, mint amekkora összeg elvesztését megengedheted magadnak, mivel egyes ügyletek veszteségesek, mások nyereségesek. Kezdd kicsiben, hogy megértsd saját kockázatvállalási hajlandóságodat vagy gyakorolj először egy demo számlán, hogy befektetés előtt fejleszthesd tudásodat.

Cisco Systems 2025. pénzügyi év Q4 teljesítmény összefoglalója

Teljesítménymutató Tényleges eredmény Várt eredmény Jobb vagy rosszabb? Részvényenkénti nyereség (EPS) 0,99 USD 0,97 USD Jobb ✅ Bevétel 14,70 milliárd USD 14,62 milliárd USD Jobb ✅

Főbb megállapítások

14,7 milliárd USD bevétel, éves összevetésben +8%

Részvényenkénti nyereség (EPS) éves összevetésben +31%

Hálózati bevétel éves szinten +12%, biztonsági bevétel +9%

Működési cash flow kb. 4,2 milliárd USD

2,9 milliárd USD osztalék és 1,3 milliárd USD részvény-visszavásárlás

A Q4-es AI infrastruktúra megrendelések meghaladták a 800 millió USD-t. Az éves összesítés meghaladta a 2 milliárd USD-t, megduplázva a Cisco 1 milliárdos célját

A biztonsági és megfigyelési üzletág alulteljesített a várakozásokhoz képest

A növekedés az előző 20%-ról 7%-ra lassult a negyedévben → lassulás jele

A vámok és a bizonytalanság miatt lehetséges árrésnyomás

Cisco Systems 12 hónapos elemzői árfolyam-előrejelzés

A TipRanks által megkérdezett 19 Wall Street-i elemző az elmúlt 3 hónapban a következő 12 hónapos árfolyam előrejelzést adta a Cisco Systems részvényére:

Vételi ajánlás: 10

Tartási ajánlás: 9

Eladási ajánlás: 0

Átlagos célár: 75,93 USD

Legmagasabb célár: 87,00 USD

Legalacsonyabb célár: 67,00 USD

Kereskedési stratégia példa: Cisco Systems

Az alábbi kereskedési példák kizárólag oktatási célokat szolgálnak, és nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. A befektetőknek önálló kutatást kell végezniük, mielőtt kereskedési döntést hoznak. Egy példa kereskedési ötlet a Cisco Systems részvényárfolyamára a következő lehet:

Belépés: A gyorsjelentés utáni csúcs fölött, 72,10 USD-nál Célár: Kicsivel a legmagasabb elemzői célár alatt, 87,00 USD-nál Kockázat: Alacsony, a számla maximum 5%-a Időhorizont: 1–12 hónap KERESKEDÉSI PÉLDA Vásárolj 10 Cisco Systems részvényt: 721 USD (10 × 72,10 USD) Ha a célár teljesül: 149 USD potenciális nyereség (87,00 – 72,10 × 10) Ha a célár nem teljesül: Tegyük fel, hogy a kereskedő az elemzők legalacsonyabb célárán, 67,00 USD-nál zárja a pozíciót. Ez 51 USD veszteséget jelentene (72,10 – 67,00 × 10) Invest.MT5 számla jutalék: 10 részvény × 0,02 USD részvényenként az amerikai részvényeknél = 0,20 USD (az minimum tranzakciós díj 1,00 USD aktiválódik)

Ne feledd, hogy a piacok volatilisek, és a Cisco részvényárfolyama ingadozhat, sőt csökkenhet is. Bár a vállalat erős 2025 Q4-es eredményeket ért el, több ellenhatás is fennáll. Ide tartozik az új termékrendelések lassuló növekedése, az olyan üzletágak alulteljesítése, mint a biztonság és a megfigyelés, valamint a tartósan gyenge kereslet az amerikai szövetségi szektorban. A Cisco emellett potenciális árrésnyomással is szembenézhet a magasabb vámok miatt, míg a makrogazdasági bizonytalanság a jövőbeni nyereségekre is nyomást gyakorolhat.

Cisco Systems részvény vásárlás 4 lépésben

A Dashboard felületének eléréséhez nyiss számlát az Admiral Marketsnál Kattints a Kereskedés vagy Befektetés elemre valamelyik élő vagy demo számládon a webes platform megnyitásához Keresd meg a részvény szimbólumát a felső keresőablakban Add meg belépési, stop loss és take profit szinteket a kereskedési jegyben

Másképp látod a Cisco Systems részvényárfolyamának mozgását?

Ha úgy gondolod, hogy nagyobb az esélye annak, hogy a Cisco Systems részvényárfolyama lejjebb mozdul el, akkor CFD-k (különbözeti szerződések) használatával is kereskedhetsz short ügyletekkel. Ezek azonban magasabb kockázattal járnak, és nem minden befektető számára alkalmasak.

