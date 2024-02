Izvješća o CPI inflaciji u SAD-u i UK-u u prvom su redu zabrinutosti trgovaca

Veljača 13, 2024 15:00

Izvješća o inflaciji u SAD-u i Velikoj Britaniji uvijek su na čelu financijskih vijesti, a ovaj tjedan nije iznimka. U utorak i srijedu tržišni analitičari imat će priliku saznati kako su se u siječnju prilagodile potrošačke cijene u SAD-u i Velikoj Britaniji.

Budući da se čini da su se predviđanja u vezi s monetarnom politikom i smanjenjem stopa razlikovala za oba gospodarstva, ovi skupovi podataka mogli bi pružiti jasnoću i utjecati na vrijednost američkog dolara i britanske funte u odnosu na njihove konkurente.

Američka CPI inflacija u siječnju 2024

Očekujemo li još jedno izvješće o padu inflacije iz SAD-a? U utorak poslijepodne, Zavod za statistiku rada (BLS) trebao bi objaviti istraživanje inflacije CPI za siječanj. Prema nekim ekonomistima, inflacija je vjerojatno pala na 3,0%, na godišnjoj razini, u prvom mjesecu godine, skliznuvši s 3,4% zabilježenih u prosincu.

Očekuje se da će ukupna mjesečna inflacija ostati nepromijenjena na 0,2%. Iako se čini da razine cijena imaju silaznu putanju, temeljna inflacija i dalje je viša od ciljanih 3,9%. Članovi Saveznog odbora za otvoreno tržište (FOMC) izrazili su volju da pomno prouče podatke jer se čini da odbacuju očekivanja u vezi s ranim smanjenjem kamatnih stopa.

UK CPI inflacija, siječanj 2024

Izvješće o inflaciji CPI-ja u UK-u za mjesec siječanj vjerojatno će pokazati skroman porast do 4,2% u odnosu na brojku od 4,0% zabilježenu u prosincu prošle godine. Na posljednjem sastanku upravni odbor Bank of England (BoE) čini se da je spreman poduzeti mjere ako se pojave naznake ponovnog rasta potrošačkih cijena. Komentirajući ovo, neki su ekonomisti sugerirali da bi, iako je pooštravanje monetarne politike vjerojatno došlo do kraja, smanjenje kamata moglo biti odgođeno ovisno o statusu quo gospodarstva.

Inflacija CPI u Švicarskoj pala je na 1,3% u siječnju

Prema anketi Saveznog ureda za statistiku, švicarska CPI inflacija pala je na 1,3% na godišnjoj razini u siječnju, što je niže od brojke od 1,7% koju su očekivali analitičari. Temeljni CPI također je pao na 1,2% s 1,5% zabilježenih u prosincu.

Ekonomisti sugeriraju da bi se odbor Švicarske narodne banke (SNB) trebao osjećati ugodno jer je inflacija niža od postavljenog cilja od 2%. Nakon objave izvješća švicarski je franak izgubio tlo u odnosu na euro. Tržišna cijena u sniženju stope za lipanj, dok neki tržišni analitičari sugeriraju da bi SNB mogao razmotriti smanjenje troškova posudbe u ožujku.

Inflacija na Novom Zelandu ostaje visoka, kaže guverner RBNZ-a

Guverner Banke za pričuve Novog Zelanda (RBNZ) Adrian Orr rekao je Odboru za financije i rashode da je inflacija i dalje visoka jer je u trećem tromjesečju 2023. iznosila 5,3% i spomenuo da je to razlog zašto je središnja banka zadržala troškove zaduživanja . Zamjenik guvernera RBNZ-a, Christian Hawkesby, dodao je da se financijski sustav može nositi s tako visokim stopama.

Trgujte na demo računu bez rizika

Jeste li zainteresirani za prakticiranje trgovanja bez rizika za svoja sredstva? Admiralsov demo račun za trgovanje omogućuje vam upravo to, dok trgujete u realnim tržišnim uvjetima. Kliknite banner ispod da otvorite demo račun danas:

Trgujte s demo računom bez rizika Vježbajte trgovanje virtualnim sredstvima OTVORI DEMO RAČUN

Ovaj materijal ne sadrži i ne smije se tumačiti kao da sadrži investicijske savjete, investicijske preporuke, ponudu ili traženje bilo kakvih transakcija financijskim instrumentima. Napominjemo da takva analiza trgovanja nije pouzdan pokazatelj bilo koje trenutne ili buduće izvedbe, jer se okolnosti mogu s vremenom promijeniti. Prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka, trebali biste potražiti savjet od neovisnih financijskih savjetnika kako biste bili sigurni da razumijete rizike.