Trader le Marché du Luxe : Ralentissement en 2024 ?

Novembre 24, 2023 20:26

Noël approche à grands pas, et la saison des cadeaux se prépare. En fonction de leur budget, les consommateurs planifieront leurs achats pour leurs proches. Ceux qui disposent d'un budget plus important se tourneront vers les marques de luxe qui proposent des articles plus chers que la moyenne. Le marché des marques de luxe est généralement stimulé pendant les fêtes de fin d'année, les entreprises améliorant leurs finances.

Mais comment le marché des marques de luxe s'est-il comporté en 2023 ? À quoi les traders de marques de luxe doivent-ils s'attendre, ou savoir ? Dans notre article, nous allons partager quelques informations précieuses concernant les performances du marché du luxe que vous, en tant que trader, pourriez trouver utiles lors de l'élaboration et de la mise en place de votre stratégie.

Marché des Marques de Luxe : Performance en 2023

Certains analystes suggèrent que le marché des marques de luxe a suivi le chemin des autres marchés en 2023, impacté par les taux d'intérêt élevés et l'inflation qui grignotent les budgets des consommateurs et pèsent sur les dépenses. De nombreuses personnes à travers le monde ont eu du mal à couvrir leurs besoins alors que le ralentissement économique a frappé même les consommateurs les plus riches. L'année 2023 n'est pas encore terminée, mais certaines données pourraient nous éclairer sur les performances du marché des produits de luxe jusqu'à présent.

Bain & Company, une société mondiale de conseil en gestion, a publié un rapport montrant que le marché mondial du luxe pourrait croître de 8,0% cette année, un bon taux de croissance si l'on tient compte de l'environnement financier et de ses défis en 2023. Il convient de noter que, bien que l'expansion du secteur dans de telles conditions soit positive, elle est encore loin du taux de croissance de 26% enregistré en 2021 et 2022.

Selon le rapport, "le marché mondial du luxe devrait atteindre 1,5 trillion d'euros en 2023. Le segment clé, les produits de luxe personnels, a connu une croissance continue en 2023 et devrait atteindre 362 milliards d'euros à la fin de l'année, soit 4% de plus qu'en 2022 aux taux de change actuels".

Cependant, les analystes de marché sont moins optimistes pour l'année prochaine. Comme ils le suggèrent, les scénarios actuels indiquent un ralentissement de la performance des produits de luxe personnels en 2024, revenant à une croissance à un chiffre faible/moyen par rapport à 2023. Le rapport prévoit que d'ici 2030, "les clients chinois représenteront 35 à 40% du marché des produits personnels de luxe, tandis que les Européens et les Américains représenteront ensemble 40%".

LVMH en Dessous de ses Prévisions pour le T3 2023

Le 11 octobre, Louis Vuitton Moët Hennessy , plus connu sous le nom de LVMH, le géant des marques de luxe, a annoncé ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'année, qui ont été décevants. Le ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires (+9% au lieu de 11% en glissement annuel) a déclenché un mouvement de vente d'actions qui a fait chuter le cours à son niveau le plus bas depuis un an. En conséquence, LVMH a perdu la première place en Europe en termes de valorisation du marché au profit de l'entreprise pharmaceutique danoise Novo Nordisk.

Le directeur financier de LVMH a noté dans le rapport d'accompagnement que "après trois années exceptionnelles, la croissance converge vers des chiffres plus en ligne avec la moyenne historique. Les responsables de la société ont suggéré que "dans un environnement économique et géopolitique incertain, le Groupe est confiant dans la poursuite de sa croissance".

Les économistes d'UBS ne semblent pas partager l'optimisme des dirigeants de LVMH puisqu'ils ont annoncé leur décision de rétrograder les actions de la société de "acheter" à "neutre" le 21 novembre. Les analystes de la banque ont déclaré qu'il pourrait y avoir une période où LVMH pourrait ne pas être en mesure de maintenir sa trajectoire de croissance exceptionnelle, ce qui conduirait à une position plus défensive pour son action.

Les Bénéfices de Richemont pour le Second Semestre 2023 sont Inférieurs aux Prévisions

La Compagnie Financière Richemont S.A, communément appelée Richemont, un autre groupe de luxe originaire de Suisse et propriétaire de Cartier, Montblanc, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels, entre autres, a annoncé ses résultats pour le premier semestre 2023 le 10 novembre.

Les bénéfices nets de Richemont pour les six premiers mois de l'année se sont élevés à 1,51 milliard d'euros, ce qui est inférieur aux 2,17 milliards d'euros prévus, tandis que les ventes ont également augmenté moins que ne le prévoyaient les analystes. L'action de Richemont a chuté de près de 6% après la publication du rapport. Johann Rupert, directeur de Richemont, a déclaré : "Il y a eu une modération de la demande, ce qui était prévisible, dans la mesure où c'est exactement ce que voulaient les banques centrales du monde entier. Elles souhaitaient une baisse de la demande, et ce dans toutes les classes d'actifs".

Commentant les marchés asiatiques, M. Ruper a ajouté : "Nous avions prédit que la reprise en Chine prendrait beaucoup plus de temps que ne le prévoyaient la plupart des analystes de marché et même les concurrents. Cela s'est avéré exact, bien que nous commencions à voir des signes lorsqu'ils se rendent à Hong Kong, à Macao, voire au Japon, que le marché est toujours là, c'est juste que le facteur de bien-être n'est pas là".

Hermès Résiste au Ralentissement au T3 2023

Hermès International S.A. est une société française de conception de produits de luxe, présente sur le marché depuis près de 200 ans et propriétaire des marques Crystal Saint-Louis, John Lobb, Le Crin et J3L. Hermès est l'un des rares grands groupes de produits de luxe à avoir réussi à augmenter ses ventes de 16% au troisième trimestre de l'année, dépassant ainsi les attentes des analystes.

Les dirigeants d'Hermes ont déclaré aux médias que "la solide performance du troisième trimestre reflète la désirabilité de nos collections dans le monde entier, avec une dynamique soutenue en Asie et dans les Amériques. Plus que jamais, dans un environnement mondial incertain, nous renforçons nos investissements et nos équipes pour soutenir la croissance".

La société prévoit de continuer à investir en Asie, en ouvrant de nouveaux magasins pour satisfaire les besoins de ses clients, car, selon le rapport sur les résultats financiers, "la région a poursuivi sa forte dynamique".

Trader le Marché du Luxe et Gestion des Risques

Le marché des marques de luxe est l'un des plus solides au monde, prouvant sa résilience malgré les ralentissements économiques occasionnels. Les traders qui se lancent dans l'aventure peuvent être tentés de trader des CFDs sur des actions de marques de luxe. Cependant, comme pour tous les autres instruments, le trading nécessite une connaissance des fondamentaux et un bon timing pour l'exécution réussie d'une stratégie.

Si vous avez décidé d'inclure des entreprises du secteur du luxe dans votre portefeuille de trading, vous devez d'abord évaluer les risques. Les traders débutants ont parfois tendance à surestimer leurs capacités, commettant des erreurs dues à leur inexpérience et à l'urgence de commencer à trader. Or, les erreurs commises dans ce domaine peuvent avoir des conséquences négatives, telles que la perte de fonds.

Le trading nécessite de la pratique ainsi que la mise en place d'une stratégie qui inclut l'utilisation d'outils de gestion du risque. Les traders débutants doivent donc analyser attentivement le marché et élaborer une stratégie qui corresponde à leurs objectifs financiers. Apprendre à utiliser ces outils de gestion des risques est donc essentiel, en particulier lorsque l'on débute dans le monde du trading. Les sources de contenu éducatif sont nombreuses : webinaires, articles détaillés sur la façon d'utiliser ces outils. Ces derniers peuvent optimiser votre expérience de trading en réduisant votre stress pour vous permettre de vous concentrer sur l'élaboration de la meilleure stratégie possible.

