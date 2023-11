Trader l'Action Amazon en Marge du Black Friday

Novembre 22, 2023 20:07

L'action Amazon a connu une véritable explosion cette année mais, après une performance boursière médiocre en 2022, elle reste inférieure de plus de 20% à son plus haut niveau historique. Alors que l'inflation se tasse et que nous entrons dans une période où les ventes au détail ont historiquement tendance à prospérer, que pouvons-nous attendre du géant du commerce en ligne pour la suite ?

Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur Amazon et sur les prévisions des analystes concernant l'action.

Action : Amazon Inc. Symbole sur le compte Invest.MT5 : AMZN Date du trade potentiel : 21 Novembre 2023 Horizon de temps : 6 - 12 mois Niveau d'Entrée : 150 USD Niveau de Take Profit : 175 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Source : Cours de l'action Amazon sur la plateforme TradingView

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

Pourquoi Trader Amazon ?

Le mois dernier, Amazon a publié des résultats pour le troisième trimestre qui ont largement dépassé les attentes des analystes. Voici quelques-uns des points essentiels de ce dernier rapport sur les bénéfices :

Chiffre d'affaires de 143,1 milliards de dollars, contre 141,5 milliards de dollars attendus, soit une augmentation de 12,6% d'une année sur l'autre

Bénéfice par action (BPA) de 0,94 USD contre 0,58 USD attendu - une augmentation de 235,7% en glissement annuel

Le bénéfice d'exploitation a grimpé de 343,1%, passant de 2,5 milliards de dollars à 11,2 milliards de dollars

Le bénéfice d'exploitation d'Amazon Web Services (AWS) a progressé de 29% en glissement annuel pour atteindre 7 milliards de dollars

Les recettes publicitaires ont bondi de 26% en glissement annuel pour atteindre 12,1 milliards de dollars

Après une année 2022 difficile, au cours de laquelle le cours de l'action a été divisé par deux et les bénéfices ont chuté dans un contexte d'inflation élevée et de hausse des taux d'intérêt, la situation s'est nettement améliorée pour Amazon en 2023. Les bénéfices d'Amazon ont dépassé les attentes au cours des trois trimestres depuis le début de l'année et le cours de l'action s'est envolé en conséquence.

Et, bien que le point médian de la fourchette de revenus prévue par Amazon pour le quatrième trimestre ait été inférieur aux attentes, à l'approche des fêtes de fin d'année, la situation semble bien meilleure qu'à la même époque l'année dernière.

L'inflation aux États-Unis, le principal marché d'Amazon, a récemment été estimée à 3,2% pour la période de 12 mois se terminant en octobre 2023. Bien que ce chiffre reste supérieur au taux cible de 2% fixé par la Fed, il est nettement inférieur aux 7,7% enregistrés au cours de la même période un an plus tôt. En outre, les marchés s'attendent à ce que la Fed réduise ses taux d'intérêt vers la fin de l'année prochaine.

En tant que principal acteur de la vente au détail en ligne aux États-Unis, secteur sur lequel Amazon détient une part de marché de 37,6%, le géant du commerce en ligne devrait bénéficier de l'augmentation potentielle des dépenses que l'on attend généralement en cas de baisse de l'inflation et des taux d'intérêt.

N'oublions pas qu'Amazon est bien plus que son ancienne activité de commerce en ligne et que les autres sources de revenus d'Amazon ont été très appréciées lors de la publication de ses derniers résultats.

Contrairement à l'activité de commerce en ligne d'Amazon, où les marges bénéficiaires sont notoirement faibles, AWS, son segment de cloud computing, est une véritable machine à revenus. Bien que la croissance du chiffre d'affaires soit restée stable à 12%, le bénéfice d'exploitation a grimpé de 29%, ce qui s'est traduit par une marge d'exploitation de 30,3%, son niveau le plus élevé depuis le premier trimestre 2021.

En outre, Amazon continue d'enregistrer une croissance impressionnante dans son activité de publicité numérique, avec un chiffre d'affaires en hausse de 26%.

Cependant, l'action Amazon est déjà en hausse de plus de 70% depuis le début de l'année, ce qui soulève la question suivante : toutes ces nouvelles positives sont-elles déjà prises en compte sur le marché boursier ? Où les analystes s'attendent-ils à ce que le cours de l'action Amazon continue de s'apprécier ?

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Amazon ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision de l'action Amazon au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 40 notes d'achat, 0 de maintien et 0 de vente sur l'action. L'objectif de prix le plus élevé pour une prévision de l'action Amazon est de 210 USD et le plus bas de 145 USD.

L'objectif de prix moyen pour une prévision de l'action Amazon est de 175,66 USD.

Source : TipRanks - 21 novembre 2023

Un Exemple de Trade sur l'Action Amazon

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Amazon :

Achat de l'action en cas de dépassement du niveau 150 USD atteint suite à la publication des résultats, pour tenir compte de la volatilité.

Viser juste en dessous de l'objectif le plus élevé des analystes, à 175 USD.

Garder le risque faible, maximum de 5% de votre compte total.

Horizon d’investissement = 6 à 12 mois

Pour 10 actions Amazon achetées : Si l'objectif est atteint = 250 USD de profit potentiel (175 USD – 150 USD * 10 actions).



Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Comment Acheter des Actions Amazon en 4 Étapes

Source : Plateforme Admirals, Amazon, Graphique H1 – Période : 21 novembre 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action Amazon est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

