Turu hirmud leevenevad, USA peatab Kanada-Mehhiko tariifid

Veebruar 04, 2025 13:13

Nädalavahetusel välja kuulutatud USA tariifid on tekitanud muret uue kaubandussõja pärast, mis võib hindu ja inflatsiooni tõsta, seades kahtluse alla rakendatud rahapoliitika.

President Trump aga loobus esmaspäeval, teatades, et Kanada ja Mehhiko tariifide kehtestamine lükatakse 30 päeva võrra edasi, kuna läbirääkimised toimuvad.

USA dollar tugevnes konkurentide suhtes, samal ajal kui Aasia aktsiaturud tõusid teisipäeva hommikul, kuna kauplejad lootsid positiivset tulemust pärast USA-Hiina läbirääkimisi tariifide üle, mis tuleb selle nädala lõpus.

EKP poliitikakujundajad kommenteerivad intressimäärasid

EKP poliitikakujundaja Peter Kazimir ütles, et viimane intressilangetus tõi keskpanga eesmärgile lähemale, kuid lisas, et see pole veel saavutatud. Slovakkia pankur mainis, et sellised tegurid nagu prognoosid, teenuste inflatsioon, palkade areng võivad mängida rolli otsustes, mis tehakse "aprillis ja hiljem". Tema kommentaarid viitasid sellele, et Kazimir on kooskõlas turu ootustega uue intressilanguse osas pärast EKP märtsi koosolekut.

Leedu EKP juhatuse liige Gediminas Simkus prognoosis pärast märtsi veel paari intressimäära alandamist, mainides, et keskpank võib lubada lõdvemat rahapoliitikat. Simkus ütles ka, et "meil on veel ruumi enne neutraalse kursi saavutamist." Leedu pankur arvas, et Donald Trumpi tariifid võivad suurendada ebakindlust finantsturgudel.

EKP poliitikakujundaja Francois Villeroy de Galhau ütles, et USA kehtestatud tollitariifid suurendavad majanduslikku ebakindlust, nõustudes tema kolleegide seisukohtadega. De Galhau ütles, et uued tariifid on väga murettekitav areng. Prantsuse EKP juhatuse liige arvas, et EKP langetab tõenäoliselt täiendavaid intressimäärasid.

Euroala inflatsioon tõuseb jaanuaris

Eurostati esmaspäeval avaldatud aruanne näitas, et eurotsooni koguinflatsioon kasvas jaanuaris 2,5% aastapõhiselt. Inflatsiooninäitaja oli kõrgem kui turuanalüütikud eeldasid, et see püsib muutumatuna 2,4% tasemel, nagu detsembris registreeriti.

THI põhiinflatsioon oli jaanuaris 2,7% ja on püsinud muutumatuna alates 2024. aasta septembrist. Teenuste inflatsioon langes jaanuaris 3,9%ni detsembri 4%lt. Hoolimata inflatsiooni hüppelisest tõusust arvasid majandusteadlased, et EKP-d rahapoliitika lõdvendamine tõenäoliselt ei mõjuta, kuigi intressimäärade kärpimine võib olla algselt oodatust väiksem.

Westpac ennustab, et RBA alandab 2025. aastal intressimäärasid 100 Bps võrra

Märkuses investoritele tegid Westpaci majandusteadlased ettepaneku, et Austraalia keskpank (RBA) võiks selle aasta jooksul oma intressimäärasid 100 baaspunkti võrra alandada. Aruandes mainiti, et intressimäära langetamine pärast RBA juhatuse koosolekut 18. veebruaril võib turu usaldusest hoolimata olla aruteluteema, lisades, et kõige olulisem jälgitav osa oleks leevendustsükli kulgemise viis.

Tuleb märkida, et RBA oli üks esimesi keskpanku, kes tõstis kolm aastat tagasi intressimäärasid, et võidelda inflatsioonisurvega. 2024. aastal RBA intressimäärasid ei alandanud, kuna keskpank hoidis sularaha intressimäära aastaringselt stabiilsena 4,35% juures.

