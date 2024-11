Snowflake'i kolmanda fiskaalkvartali tulemused

November 28, 2024 17:40

Snowflake on USA tehnoloogiaettevõte, mis on spetsialiseerunud pilvepõhisele andmeladustamisele. See võimaldab ettevõtetel salvestada ja töödelda suures mahus andmeid skaleeritaval ja tõhusal viisil ilma füüsilise infrastruktuurita.

2012. aastal asutatud ettevõte läks börsile 2020. aasta septembris. Aktsia IPO (esialgne avalik pakkumine) hind oli 120 dollarit, kuid summa kahekordistus, tõustes turu avanedes enam kui 245 dollarini aktsia kohta. 2024. aasta augustis registreeris Snowflake'i aktsia aga kõigi aegade madalaima hinna 107,13 dollarit, kuid tõusis viimaste tulemuste avaldamise järel 32%.

Jätka lugemist, et saada teada, millised on olnud Snowflake'i 2015. aasta kolmanda fiskaalkvartali tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: Snowflake Inc. Sümbol Invest.MT5 kontol: SNOW Idee kuupäev: 26. november 2024 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 161 dollarit Eesmärgi tase: 225 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

Snowflake'i 2025. fiskaalaasta kolmanda kvartali tulemused

Olulisemad näitajad:

Aktsiakasum: 20 senti vs prognoositud 15 senti

Tootetulu: 942 miljonit dollarit vs prognoositud 897 miljonit dollarit, kasvades aastaga 28%

542 klienti, kelle 12 kuu tootetulu ületab 1 miljonit dollarit, ja 754 Forbes Global 2000 kuuluvat klienti

Snowflake ületas analüütikute ootusi enamiku näitajate osas. Aktsia kasvas tulude avaldamise järel 32%, kogedes parimat päev ettevõtte börsile minekust saadik.

Juhtkond tõstis oma 2025. fiskaalaasta tuluprognoosi 3,43 miljardi dollarini, mis kujutab 29% kasvu. Kuigi ettevõte on oma tähelepanu kulude kokkuhoiule suunanud, ei plaani nad suuremahulisi töökohtade vähendamisi.

Aasta alguses teatas ettevõte, et omandas Night Shift Developmenti - USA avaliku sektori ettevõte, mispuhul Snowflake usub, et sellel on kasvuvõimalusi.

Ettevõtte fookuses on ka mitmed AI-algatused ja mõned analüütikud usuvad, et need võivad tulevikus kasvu pakkuda. Kuid Snowflake'i aktsia hind ei tõusnud sel aastal nagu teised tehisintellektiga seotud aktsiad, viidates, et tehisintellekti mõju tulemustes väljendumine võib veel kaua võtta.

Ettevõte tegutseb väga konkurentsitihedal turul ja peab esirinnas püsimiseks pidevalt innoveerima. See ei ole odav, mõjutades marginaale ja kapitalikulusid. Snowflake omab klientidena suuri tehnoloogiaettevõtteid, nagu Amazon ja Microsoft. Kuna tehnoloogiahiiud pingutavad, et isiklikke andmeladustustooteid täiustada, saab sõltuvus Snowflake'ist olema väiksem.

See on üks põhjustest, miks rohkem analüütikuid kipuvad aktsiale "hoia" reitingut andma, nagu allpool näha.

Snowflake'i börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Snowflake'i aktsial on parasjagu 23-osta, 7- hoia ja 0-müü reitingut. Snowflake'i börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 225 dollarit, madalaim 142 dollarit ja keskmine 185,58 dollarit.

Allikas: TipRanks , 26. november 2024

Näide - Snowflake'i aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, mil see on langenud 161 dollari peale, arvestades volatiilsusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 225 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 640 dollarit [(225,00 - 161,00) * 10 aktsiat].

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. Aktsia võib enne tõusmist palju langeda, eriti arvestades, et selle hind on endiselt kõvasti alla rekordtaseme ja IPO hinna.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admiral Markets Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. Näiteks, ostes 10 Snowflake'i aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 dollarit (0,02 dollarit * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kehtib ka madal minimaalne tehingutasu suurusega 1 dollar. Seega oleks näitena toodud kauplemisidee vahendustasu kokku vaid 1 dollar.

4 sammu Snowflake'i aktsia ostmiseks

Admiral Marketsis on vahendustasu aktsia kohta vaid 0,02 dollarit ning minimaalne vahendustasu USA aktsiate puhul on vaid 1 dollar.

Loo Admiral Marketsis konto ja sisene Dashboardi. Kauplemiseks tee valik reaalsel või demokontol. Otsi aktsiat lehekülje ülemises osas asuvas otsinguaknas. Sisesta oma kauplemispiletisse tehingu maht, stop-loss (peata kahjum) ja take-profit (võta kasum).

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5 Web. Snowflake. Kuugraafik. Kuupäev: september 2020 kuni november 2024, jäädvustatud 26. novembril 2024. Viimase viie aasta tootlus pole saadaval. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Snowflake'i aktsia ostmiseks kliki allolevale reklaamile!

Sina arvad, et Snowflake'i aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et Snowflake'i aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol, mida Admiral Markets samuti pakub.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 kontod võimaldavad spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saad potentsiaalselt teenida kasu nii tõusvatelt kui ka langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad siit.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiral Marketsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale: