Kuld tõusis USA valitsuse tööseisaku lähenedes rekordkõrgusele

Oktoober 01, 2025 12:35

Dow Jones'i, S&P 500 ja Nasdaq indeksid tõusid esmaspäeval vastavalt 0,15%, 0,26% ja 0,48%, kuI aktsiaturud näisid eiravat muresid USA valitsuse võimaliku tööseisaku pärast.

Kuld lõi järjekordse rekordi

Järjekordne nädal, järjekordne rekord kulla jaoks – väärismetall tõusis esmaspäeval esmakordselt üle 3800 dollari untsi eest.

Investorid on pöördunud turvasadama poole, keset ootusi edasisteks intressikärbeteks ja hirmu USA valitsuse tööseisaku vastu.

Reedel avaldati USA isikliku tarbimise kulutuste (PCE) hinnaindeks, mis vastas prognoosidele, toetades ootusi, et Föderaalreserv kärpib intressimäärasid enne aasta lõppu veel kaks korda.

Vastavalt CME FedWatch tööriistale annavad turud praegu 89% tõenäosuse, et Fed kärpib oktoobri koosolekul intressimäärasid 25 baaspunkti võrra ning 70% tõenäosuse, et detsembris toimub veel üks 25-baaspunktiline kärbe.

Viimaste tõusude tulemusena on kuld on septembris enam kui 11% kallinenud, liikudes oma parima kuu suunas 14 aasta jooksul. Aasta algusest saadik on väärismetall tõusnud ligikaudu 46%.

USA valitsuse tööseisak läheneb

Esmaspäeval hoiatas USA asepresident JD Vance, et valitsus on "suundumas tööseisakusse", kuna vabariiklaste ja demokraatide juhid Kongressis ei suuda kulutuste eelnõus kokku leppida.

Kuigi vabariiklased omavad enamust mõlemas kojas, puudub neil senatis 60 häält, mida nad vajavad kulutuste eelnõude vastuvõtmiseks, mis tähendab, et nad vajavad vähemalt mõningate demokraatide toetust.

Kongressi juhid peavad jõudma kokkuleppele enne teisipäeva lõppu, et vältida valitsuse tööseisakut, mis algaks kolmapäeval pärast südaööd.

Valitsuse tegevuse peatamine tähendaks paljude avalike teenuste peatumist, kuna mittehädavajalikud valitsuse töötajad saadetakse tasustamata puhkusele.

Tööstatistika Büroo (BLS) on juba kinnitanud, et see "peataks kogu oma tegevuse" valitsuse tööseisaku korral ning et "majandusandmeid, mis on plaanitud avaldada katkestuse ajal, ei avaldata".

See tähendab, et reedene oluline tööhõivearuanne ei ilmuks plaanipäraselt ja sõltuvalt võimaliku tööseisaku kestusest võiks see mõjutada ka tarbijahinnaindeksi (CPI) aruannet, mis on plaanitud 15. oktoobriks.

Nafta hinnad langevad ületootmise kartuste tõttu

Toornafta hinnad langesid esmaspäeval järsult ja jätkasid langust teisipäeva hommikul seoses ületootmise kartustega turul. Võrdlusalustest Brenti toornafta ja WTI lõpetasid esmaspäevase sessiooni vastavalt 2,4% ja 3,1% langusega.

Hindade langus tuli ajal, kui turg kaalus OPEC+ järjekordset võimalikku tootmise suurendamist ja naftaekspordi taastumist Kurdistanist Türki.

OPEC+ kohtub pühapäeval ja teadete kohaselt on tõenäoline, et organisatsioon kiidab heaks järjekordse tootmise suurendamise 137 000 barreli võrra päevas novembris, kuna püütakse turuosa tagasi võita.

Lisaks jätkus laupäeval esmakordselt enam kui kahe aasta jooksul toornafta eksport Iraagi Kurdistani regioonist Türki, kuna Iraak jõudis Kurdistani regionaalvalitsusega kokkuleppele. Reedel teatas Iraagi nafta- ja maavarade minister, et kokkulepe võimaldab suunata 180 000 kuni 190 000 barrelit päevas Türgi Ceyhani sadamasse.

Võimalik USA valitsuse tööseisak on samuti tekitanud muret nõudluse üle, mis samuti avaldas teisipäeval hindadele survet.

