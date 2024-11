Kuidas kaubelda Microsofti aktsiaga kvartali kasumiprognoosi ületamise järel?

November 15, 2024 14:36

Microsoft on üks suurimaid ja edukamaid ettevõtteid maailmas, vajades vähe tutvustamist. Oktoobri lõpus avaldas tehnoloogiahiid 2025. majandusaasta esimese kvartali tulemused, mis ületasid turu ootusi.

Jätka lugemist, et saada teada, millised on olnud Microsofti esimese fiskaalkvartali tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevaseks aastaks.

Aktsia: Microsoft Corp. Sümbol Invest.MT5 kontol: MSFT Idee kuupäev: 12. november 2024 Aeg: 6-12 kuud Ostu hind: 440 dollarit Eesmärgi tase: 495 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

Igat liiki kauplemine on kõrge riskiga ja võid seeläbi kaotada rohkem kui oled valmis riskima. Alusta väikeselt, et mõista, milline on sinu riskitaluvus või harjuta demokontol, et enne investeerimist oma teadmiseid täiustada.

Microsofti 2025. fiskaalaasta esimsese kvartali finantstulemused

Olulisemad näitajad:

Tulu: 65,59 miljardit dollarit vs prognoositud 64,55 miljardit dollarit.

Aktsiakasum: 3,30 dollarit vs prognoositud 3,10 dollarit.

Tegevustulu: 30,6 miljardit dollarit, kasvades aastaga 14%.

Microsofti pilveteenuste tulu kasvas 22% 38,9 miljardi dollarini.

Microsofti tulemused ületasid ootusi nii tulu kui ka kasumi osas. Kasvu taga oli ettevõtte pilveteenuste haru. Täpsemalt, Microsofti Azure'i pilveplatvorm oli jätkuvalt üks ettevõtte kiiremini kasvav osa.

Azure – mille pilveteenuste 20%-line turuosa jääb alla ainult Amazon Web Services'ile – nägi kvartalis 33% -list müügitulu kasvu, millest 12 % moodustasid tehisintellekti teenused.

Ülemaailmne pilveturg kasvab kiiresti, suuresti tänu tehisintellektil põhinevale nõudluse kasvule, viies pilveteenuste tulude hüppelise kasvuni. Pilve- ja tehisintellekti tööstusharu ühe domineeriva tegijana leiab Microsoft end heas positsioonis, et sellest trendist kasu saada.

Vaatamata ootusi ületavatele tulemustele õõnestasid turgu Microsofti käesoleva kvartali oodatust madalamad prognoosid, mistõttu langes aktsia hind järgmise päeva sessioonil 6%. Microsofti finantsjuht Amy Hood märkis tulusid arutavad konverentsikõnes, et nad ootavad jooksvas kvartalis Azure'i kasvu 31-32% (muutumatus vääringus) aeglustumist.

Samuti oli muresid seoses tehisintellekti preaguse võimekusega. Hood märkis, et "nõudlus on jätkuvalt suurem kui meie saadaval võimsus". See pakkumise piirang võib ka kasvu negatiivselt mõjutada - kuigi tegevjuht Satya Nadella märkis, et ta tundis end eelarveaasta teisel poolel pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatuse vähendamise osas "päris hästi".

Tõepoolest, Microsoft investeerib palju oma võimsuse suurendamisse. Esimeses fiskaalkvartalis teatas tehnoloogiahiid 20 miljardi dollari suurustest kapitalikulutustest, mis on peaaegu kaks korda rohkem kui eelmise aasta samas kvartalis, kusjuures suur osa sellest rahast eraldati pilve- ja tehisintellekti toodetele.

Microsofti börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Microsofti aktsial on parasjagu 26-osta, 3- hoia ja 0-müü reitingut. Analüütikute kõrgeim hinnasiht on 550 dollarit, madalaim 425 dollarit ja keskmine 495,33 dollarit.

Allikas: TipRanks - 12. november 2024

Näide - Microsofti aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 440 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 495 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 6-12 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 550 dollarit [(495,00 - 440,00) * 10 aktsiat].

Pea meeles, et turud tõusevad ja langevad. Aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda, kui see üldse tõusebki. Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admiral Marketsi Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaidv alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta ja minimaalse tehingutasuga 1 dollar.

4 sammu Microsofti aktsia ostmiseks

Admiral Marketsis saad osta Microsofti ja enam kui 4500 teise ettevõtte aktsiaid üle maailma. Alustamiseks tee järgmist:

Loo Admiral Marketsis konto ja sisene Dashboardi.

ja sisene Dashboardi. Kauplemiseks tee valik reaalsel või demokontol.

Otsi aktsiat lehekülje ülemises osas asuvas otsinguaknas.

Sisesta oma kauplemispiletisse tehingu maht, stop-loss (peata kahjum) ja take-profit (võta kasum).

Kujutatud: Admiral Markets MetaTrader WebTrader – Microsofti kuugraafik. Jäädvustatud: 12. november 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Sina arvad, et Microsofti aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et Microsofti aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol, mida Admiral Markets samuti pakub.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 kontod võimaldavad spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saad potentsiaalselt teenida kasu nii tõusvatelt kui ka langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad siit.

