Nike’iga kauplemine pärast 2025. aasta III kvartali tulemusi

Märts 25, 2025 12:21

1964. aastal asutatud Nike nüüd üks maailma suurimaid spordiriiete ettevõtteid. See toetab kõrgetasemelisi sportlasi, spordimeeskondi ja üritusi üle maailma. Põhitegevus on spordijalatsite, riiete ja aksessuaaride pakkumine. Alates pandeemia madalaimast punktist 2020. aastal on aktsia tõusnud üle 190% kõigi aegade kõrgeimale tasemele novembris 2021. Sellest ajast on aktsia kukkunud üle 60% ja on vaid paari protsendipunkti kaugusel 2020. aasta pandeemia põhjast.

Lugege lisateavet Nike’i 2025. aasta kolmanda kvartali tulemuste ja analüütikute prognooside kohta.

Aktsia: Nike Inc. (B-aktsiad) Invest.MT5 konto sümbol: NKE Idee kuupäev: 25. märts 2025 Ajajoon: 1–12 kuud Sisenemistase: 62,00 dollarit Sihttase: 120,00 dollarit Invest.MT5 konto positsiooni suurus: Max 5% Risk: Kõrge

Invest.MT5 konto võimaldab osta päris aktsiaid ja seda teha mõnedelt maailma suurimatelt börsidelt.

Senine tootlus ei ole tulevaste tulemuste või tulevase tootluse usaldusväärne näitaja. Kogu kauplemine on kõrge riskiga ja võite tehinguga kaotada rohkem kui riskite. Ärge kunagi investeerige rohkem, kui saate endale lubada kaotada, sest mõned tehingud kaotavad ja mõned tehingud võidavad. Alustage väikeste summadega, et mõista oma riskitaluvuse taset või harjutage esmalt demokontol, et enne investeerimise osas oma teadmisi täiendada. Kauplemine ei sobi kõigile. Kauplemine on väga spekulatiivne ja sellega kaasneb märkimisväärne kahjumioht. Kuigi see pakub potentsiaalseid võimalusi, hõlmab see ka suurt volatiilsust ja finantsvõimendusega kauplemine võib võimendada nii kasumit kui ka kahjumit. Jaeinvestorid peaksid enne kauplemist neid riske täielikult mõistma.

Allikas: TradingView - senine tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Nike’i 2025. aasta III kvartali tulemused

Siin on mõned Oracle’i 2025. aasta III kvartali kasumiaruande põhipunktid:

Kasum aktsia kohta: 54 senti vs prognoositud 29 senti

Tulu: 11,27 miljardit dollarit vs. prognoositud 11,01 miljardit dollarit

Netotulu: 794 miljonit dollarit võrreldes 1,17 miljardiga eelmisel aastal

Müük langes eelmisest aastast umbes 9% ja kasum langes 32%

Nike ületas analüütikute ootusi nii aktsia kasumi kui ka tulude osas. Pärast tugevat kasvu detsembris koges see kahekohalist aeglustumist, mis oli kooskõlas teiste konkurentide ja jaemüügisektori arenguga. Kuigi peamised numbrid olid positiivsed, langes aktsia hind kasumiandmete avaldamisel 7%.

Analüütikud ja investorid olid mures juhtkonna tuleviku prognoosi pärast. See ütles, et nad ootavad müügi langust fiskaalse neljanda kvartali jooksul, mis jääb keskmise vahemiku madalamasse otsa, mis oli palju halvem, kui analüütikud ootasid.

CEO Elliott Hill, kes lahkus Nike’ist 2020. aastal pärast 32 aastat ettevõttes, kus ta alustas praktikandina, on nüüd tagasi, et proovida ettevõtet ümber pöörata. Tema fookus on olnud hulgimüügipartnerite tagasi võitmine, sportlaste tagasi toomine, kes läksid uute konkurentide juurde, ja uuenduste taaselustamine.

Siiani pole pöörde tegemine veel tulemusi andnud ja mõned suured takistused on veel lahendamata. USA jaemüük viimastel kuudel on osutunud halvemaks kui oodati, kuna tarbijate meeleolu on langenud. Peale selle kehtestas president Donald Trump uue 20% tariifi Hiinast imporditud kaupadele.

See on Nike’i jaoks suur probleem, kuna umbes 24% nende tootmispartneritest tuleb Hiinast. Need on vaid mõned põhjused, miks palju rohkem analüütikuid liigub nüüd aktsia hoidmise reitingule, nagu allpool näidatud.

Nike’i aktsia prognoos – mida analüütikud ütlevad?

Vastavalt 30 analüütikule, keda TipRanks viimase 3 kuu jooksul Nike’i aktsiate prognoosi kohta küsitles, on aktsial praegu 17 ostu-, 13 hoidmis- ja 0 müügihinnangut. Nike’i aktsia prognoositud kõrgeim hinnatase on 120,00 dollarit ja madalaim sihthind on 64,00 dollarit.

Nike’i aktsia prognoosi keskmine sihthind on 85,96 dollarit.

Allikas: TipRanks, 25. märts 2025. Varasemad tulemused ei ole tulevaste tulemuste ennustamiseks usaldusväärne näitaja.

Nike’i aktsiaga kauplemise näidisidee

Järgmised kauplemisnäited on ainult hariva eesmärgiga ega kujuta endast investeerimisnõuannet. Investorid peaksid enne kauplemisotsuste tegemist läbi viima iseseisva taustauuringu.

Nike’i aktsiaga kauplemise näidisidee võiks olla järgmine.

Ostke aktsiat kui see langeb tasemele veidi üle 2020. aasta pandeemia madalaima taseme 62 dollari, et arvestada volatiilsusega.

Sihtväärtus tasub panna veidi alla kõige kõrgeima hinna pakkunud analüütiku hinnasihti 120,00 dollarit.

Hoidke oma risk väiksena, maksimaalselt 5% kogu kontost.

Ajavahemik = 1–12 kuud

Kui ostate 10 Nike’i aktsiat:

Eesmärgi saavutamisel = on potentsiaalne kasum 580,00 dollarit [(120,00 $ - 62,00 $) * 10 aktsiat].

Pidage meeles, et turud käivad üles ja alla. Tegelikult võib aktsia hind isegi veelgi rohkem langeda, eriti kuna see on langenud üle 60% oma rekordkõrguselt novembris 2021 ja peamised takistused tulenevad president Donald Trumpi tariifidest ja nõrgenevast tarbijate meeleolust.

Oluline on kasutada head riskijuhtimist ja olla alati teadlik, kui palju teie potentsiaalne kaotus võib tehingu kohta olla ning teada sellega kaasnevaid riske ning kulusid.

Admiral Markets Invest.MT5 kontoga saate osta ja müüa USA aktsiaid komisjonitasuga alates 0,02 dollarist aktsia kohta. See tähendab, et 10 Nike’i aktsia ostu komisjonitasu oleks tehingu sooritamisel 0,20 dollarit (0,02 dollarit × 10 aktsiat).

Siiski on tehingutasu miinimummäär 1 dollar. Seega oleks ülaltoodud kauplemisidee kasutamisel komisjonitasu kokku 1 dollar.

Kuidas osta Nike’i aktsiaid nelja sammuga

Platvormil Admiral Markets saate osta USA ettevõtete nagu Nike aktsiaid komisjonitasuga alates 0,02 dollarit aktsia kohta, minimaalselt 1 dollar.

Töölauale pääsemiseks avage platvormil Admiral Markets konto. Veebiplatvormi avamiseks klõpsake mõnel oma demo- või reaalajas kontol nuppu Kauple või Investeeri. Otsige aktsiaid ülaosas olevas otsinguaknas. Sisestage kauplemispiletile oma sisenemise, kahjumi peatamise ja kasumi võtmise tasemed.

Allikas: Admiral Markets. MetaTrader 5 veebiplatvorm. Nike. Igakuine. Kuupäev: jaanuar 2018 kuni märts 2025, jäädvustatud 25. märtsil 2025. Senine tootlus ei ole tulevaste tulemuste või tulevase tootluse usaldusväärne näitaja.

Kas näete, et Nike’i aktsia hind liigub erinevalt?

Kui usute, et Nike’i aktsia hind langeb suurema tõenäosusega, saate kaubelda lühiajaliselt, kasutades CFD-sid (hinnavahelepinguid). Siiski kaasnevad nendega suuremad riskid ja need ei sobi kõigile investoritele. Lugege CFD-de kohta rohkem siit: Kuidas kaubelda CFD-dega.

