Kas Jaapani Pank tõstab intressimäärasid?

Jaanuar 22, 2025 14:30

Jaapani Keskpank otsustab intressimäärade üle reedel, enamik majandusteadlasi ootab intressimäärade tõstmist. Euroopa Keskpanga (EKP) juht Cristine Lagarde sõnas, et Euroopa Liit peaks olema valmis USA võimalikeks tariifiks.

BoJ intressimäära otsus

Jaapani Keskpanga juhatus peaks rahanduspoliitika üle otsustama reede hommikul. Majandusteadlaste prognoosid näitavad, et BoJ võib tõsta oma baasintressimäära 25 baaspunkti võrra, karmistades oma rahanduspoliitikat ajal, mil suuremad keskpangad alandavad oma laenukulusid. See oleks kolmas intressimäära tõstmine pärast 2024. aasta märtsi ja juuli tõuse.

Reutersi aruanne viitas sellele, et "enne kordumise vältimiseks on BOJ turud hoolikalt ette valmistanud ning kuberner Kazuo Ueda ja tema asetäitja on eelmisel nädalal andnud selge signaali, et intressimäärade tõstmine on kavas. Märkused põhjustasid jeeni kasvu, kuna turgudel oli reedel, 17. jaanuaril umbes 80% tõenäosus intressimäära tõusuks.”

Mitmed majandusteadlased usuvad, et Jaapani majandus oleks valmis intressimääradeks kuni 1% ilma ülekuumenemise ega ülejahtumise probleemideta.

Euroopa Keskpanga Villeroy ei muretse inflatsiooni pärast

Euroopa Keskpanga (EKP) poliitikakujundaja Francois Villeroy de Galhau ütles teisipäeval, et "on usutav konsensus, et me tegutseme igal kohtumisel.” Prantsuse pankur mainis, et EKP juhatus ei ole intressimäärade osas etteantud kursil.

Rahanduspoliitika kohandamise kohta märkis ta, et "kui oleme määravad intressikärbete tempo osas, siis suuremaid pole vaja", kuid ei välistanud ka suuremaid kärpeid, kui tulevikus peaks vaja minema.

De Galhau ütles, et kuigi keskpank peaks jääma valvsaks, ei ole ta inflatsiooni pärast mures, sest tänu keskpanga poliitikale on toimunud edasiminek.

Kanada ja Uus-Meremaa tarbijahinnaindeksi inflatsiooniaruanded

Kanada tarbijahinnainflatsioon kasvas detsembris aasta baasil 1,8%, mis on veidi madalam kui turuanalüütikute eeldatud 1,9%. Samas tõusis põhitarbijahinnaindeksi 1,8%, võrreldes novembris registreeritud 1,6% ga.

Uus-Meremaal püsis THI-inflatsioon detsembri kvartalis aasta baasil stabiilsena 2,2%, samas kui kvartali baasil tõusis inflatsioon 0,5%. Uus-Meremaa Statistikaamet märkis, et "hinnad tõusevad endiselt, kuid mitte nii palju, kui varem registreeriti. Viimane tipp oli 2022. aasta juuni kvartalis, mil aastane inflatsioon ulatus 7,3%ni.

