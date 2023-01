Morgan Stanley war eine der letzten großen Investmentbanken, die ihre Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegten. Während die meisten Banken die Erwartungen der Wall Street übertrafen, verzeichneten die meisten auch einen Rückgang der Gebühren im Investmentbanking.

Einige Analysten haben jedoch die Ergebnisse von Morgan Stanley aufgrund der Rekorderträge in der Vermögensverwaltungssparte genauer unter die Lupe genommen. Erfahren Sie mehr über die Prognosen der Analysten für die Aktie, die neuesten Hedge-Fonds-Aktivitäten und wie Sie die Aktie handeln können.

Das Invest.MT5-Konto ermöglicht es Ihnen, echte Aktien und Anteile von 15 der größten Börsen der Welt zu kaufen.

Jeder Handel ist mit hohem Risiko verbunden und Sie können mehr verlieren, als Sie mit einem Trade riskieren. Investieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren, da einige Trades verlieren und einige Trades gewinnen werden. Beginnen Sie klein, um Ihre eigene Risikotoleranz zu verstehen, oder üben Sie zuerst auf einem Demokonto, um Ihr Wissen zu erweitern, bevor Sie investieren.

Morgan Stanleys Q4 Ergebnisbericht

Hier sind einige der wichtigsten Kennzahlen aus dem jüngsten Ergebnisbericht des Investmentbanking-Riesen Morgan Stanley für das vierte Quartal:

Der Nettogewinn sank auf 2,11 Milliarden Dollar oder 1,26 Dollar pro Aktie und übertraf damit die Analystenschätzungen von 1,19 Dollar pro Aktie.

Der Umsatz sank von 14,52 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 12,75 Milliarden Dollar, lag aber über den Schätzungen der Analysten bei 12,64 Milliarden Dollar.

Die Erträge aus der Vermögensverwaltung stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 6% auf 6,63 Milliarden Dollar.

Handelsumsatz von 3,02 Milliarden Dollar gegenüber 2,39 Milliarden Dollar im Vorjahr.

Die Erträge im Investmentbanking beliefen sich auf 1,46 Milliarden Dollar, 17% weniger als im Vorjahr.

Die meisten Banken meldeten im letzten Quartal einen Rückgang der Erträge aus dem Investmentbanking um rund 50%, was auf die geringere Fusions- und Übernahmeaktivität zurückzuführen ist, die durch die aggressive Zinserhöhung der US-Notenbank und die Unsicherheit in Bezug auf die langfristigen Kreditkosten beeinflusst wurde.

Morgan Stanley übertraf jedoch seine Konkurrenten aufgrund von Rekorderträgen aus der Vermögensverwaltungssparte und einem Anstieg der Erträge aus dem Handelsgeschäft. Der Vorstandsvorsitzende von Morgan Stanley, James Gorman, betonte dass die Ergebnisse in Anbetracht des schwierigen Marktumfelds beeindruckend sind.

Morgan Stanley ist eine Bank, die von den Anlegern eher als Investmentbanking-Unternehmen betrachtet wird. Sie verfügt nicht über eine große Verbrauchersparte wie beispielsweise die Bank of America. Das bedeutet, dass die Investmentbank in ihren gebührenpflichtigen Geschäftsbereichen wie der Vermögensverwaltung, die im vergangenen Jahr zusätzliche 310 Mrd. USD an zu verwaltenden Vermögenswerten gewann, relativ stabil ist.

Natürlich wird die Stimmung bei den Bankaktien davon abhängen, wie schnell die US-Notenbank in diesem Jahr die Zinsen anheben wird, so dass noch eine gewisse Unsicherheit besteht.

Morgan Stanley Hedge-Fonds-Aktivitäten

Der jüngste 13F-Bericht, der von 479 Hedgefonds bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, zeigt, dass Hedgefonds ihre Bestände an Morgan Stanley im letzten Quartal um 2,6 Millionen Aktien erhöht haben.

Dies könnte jedoch einfach daran liegen, dass sie im Investmentbanking-Sektor massiv untergewichtet sind, da sie ihre Bestände seit Januar 2021 in jedem Quartal reduziert haben.

Quelle: TipRanks, 23. Januar 2023

Morgan Stanley Aktienprognose - Was sagen die Analysten?

Laut den von TipRanks befragten Analysten, die in den letzten 3 Monaten eine Prognose für Delta Airlines-Aktien abgegeben haben, gibt es derzeit 10 Kauf-, 1 Halte- und 0 Verkaufsempfehlungen für die Aktie. Das höchste Kursniveau für eine Delta Airlines-Aktienprognose liegt bei 81,00 USD, das niedrigste Kursziel bei 39,00 USD.

Das durchschnittliche Kursziel für eine Delta Airlines-Aktienprognose liegt bei 50,82 Dollar.

Quelle: TipRanks, 17. Januar 2023

Eine beispielhafte Handelsidee für Morgan Stanley Aktien

Eine beispielhafte Handelsidee für den Morgan Stanley-Aktienkurs könnte wie folgt aussehen:

Kaufen Sie die Aktie bei einem Ausbruch über 100,00 USD um die aktuelle Marktvolatilität zu berücksichtigen.

Setzen Sie ein Ziel beim höchsten Analystenkursziel bei 125,00 USD.

Halten Sie Ihr Risiko mit maximal 5% Ihres Gesamtkontos gering.

Zeitachse = 1 - 6 Monate

Wenn Sie 10 Morgan Stanley Aktien kaufen: Wird das Kursziel erreicht, erzielen Sie einen potenziellen Gewinn von 250,00 USD (125,00 USD - 100,00 USD * 10 Aktien)



Denken Sie daran, dass die Märkte steigen und fallen und es unwahrscheinlich ist, dass sich der Aktienkurs linear nach oben bewegt. Tatsächlich könnte er sogar noch viel weiter nach unten gehen, bevor er wieder steigt, insbesondere wenn man bedenkt, wie volatil Banken-Aktien sein können.

Stellen Sie sicher, dass Sie ein gutes Risikomanagement betreiben und wissen Sie immer, wie viel Sie bei einem Trade potenziell verlieren könnten und welche Risiken sowie Kosten anfallen.

Mit dem Konto Admirals Invest.MT5 können Sie US-Aktien mit einer Kommission ab 0,02 USD pro Aktie kaufen und verkaufen. Das bedeutet, dass der Kauf von 10 Morgan Stanley-Aktien zu einer Kommission von 0,20 USD (0,02 USD * 10 Aktien) für die Ausführung einer Transaktion führen würde.

Es gibt niedrige Mindesttransaktionskosten von 1 USD. Die obige Beispiel-Handelsidee würde also insgesamt zu einer Kommission von nur einem Dollar führen!

So kaufen Sie Morgan Stanley Aktien in 4 einfachen Schritten

Mit Admirals können Sie Aktien von Unternehmen wie Morgan Stanley mit einer niedrigen Kommission von nur 0,02 US-Dollar pro Aktie und einer niedrigen Mindestkommission von nur 1 US-Dollar für US-Aktien kaufen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Eröffnen Sie ein Konto bei Admirals, um Zugang zum Kundenportal zu erhalten. Klicken Sie auf 'Traden' neben Ihrem eröffneten Konto, um zum MetaTrader Webtrader zu gelangen. Suchen Sie unten im Markübersichtsfenster nach Morgan Stanley und ziehen Sie das Symbol auf den Chart. Verwenden Sie die One-Click-Trading-Funktion oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und öffnen Sie ein Trading-Ticket, um Ihre Positionsgröße, Stop-Loss- und Take-Profit-Level einzugeben.

Quelle: Admirals MetaTrader 5 WebTrader. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse oder zukünftige Wertentwicklungen.

Klicken Sie auf das Banner unten, um noch heute Morgan Stanley zu traden! ▼▼▼

Sie sehen, dass sich der Morgan Stanley Aktienkurs anders entwickelt?

Denken Sie daran, dass alle Analyse- und Handelsideen auf der persönlichen Ansicht und Erfahrung des Autors basieren.

Wenn Sie glauben, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sich ein Aktienkurs nach unten bewegt, können Sie auch in einem CFD-Handelskonto (Contracts for Difference), das Admirals ebenfalls anbietet, Short handeln.

Das Trade.MT5- oder Trade.MT4-Konto ermöglicht es Ihnen, mithilfe von CFDs auf die Kursentwicklung von Aktien und anderen Finanzinstrumenten zu spekulieren.

Das bedeutet, dass Sie Long und Short handeln können, um potenziell von steigenden und fallenden Aktienkursen zu profitieren. Erfahren Sie mehr über CFDs in diesem Artikel.

Hinweis: Die hier getätigten Angaben bieten zusätzliche Informationen zu allen Analysen, Schätzungen, Prognosen, Marktübersichten, wöchentlichen Aussichten oder anderen ähnlichen Einschätzungen oder Informationen (im Folgenden "Analyse"), die auf der Website von Admirals veröffentlicht werden. Bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen, sollten Sie die folgenden Punkte berücksichtigen: