Wöchentlicher Marktausblick: OPEC+ hält Ölproduktion im Vorfeld einer ruhigen Woche konstant

Dezember 05, 2022 14:43

Letzte Woche haben wir von einer entscheidenden Phase für die Ölpreise geschrieben. In dieser Woche werden wir vielleicht eine Vorstellung davon bekommen, welche Auswirkungen die jüngsten Ereignisse auf den Markt haben werden.

Gestern trafen sich die OPEC+-Mitglieder vor dem Hintergrund drohender neuer Maßnahmen der EU und der G7, mit denen die Öleinnahmen Russlands eingeschränkt werden sollen. Obwohl die OPEC+-Mitglieder bei ihrem letzten Treffen im Oktober mit ihrer Produktionskürzung den Zorn der westlichen Länder auf sich gezogen hatten, beschlossen sie dieses Mal, die Produktion konstant zu halten.

Zurück zu den neuen Maßnahmen, die am heutigen Montag, dem 5. Dezember, in Kraft getreten sind. Die EU hat ein vollständiges Einfuhrverbot für russisches Rohöl auf dem Seeweg verhängt, während die G7 eine Preisobergrenze von 60 Dollar für jedes Barrel russischen Öls eingeführt hat.

Moskau hat bereits angedeutet, dass es sein Öl nicht unter der Obergrenze verkaufen wird. So erklärte der stellvertretende Ministerpräsident Alexander Novak am Sonntag, dass Russland lieber die Produktion drosseln würde, als sein Öl zu einem vom Westen diktierten Preis zu verkaufen.

Höchstwahrscheinlich haben sich die OPEC+ daher für eine abwartende Haltung entschieden, um die Auswirkungen dieser neuen Maßnahmen auf den Ölmarkt zu verstehen. Da China anscheinend bereit ist, die Covid-Beschränkungen zurückzunehmen, dürften sich die Aussichten für die Ölnachfrage ändern.

Wir können also davon ausgehen, dass Öl in den kommenden Tagen ein großes Gesprächsthema sein wird, und es wird interessant sein, zu sehen, wie sich alles auf dem Markt entwickelt. Was passiert sonst noch diese Woche?

Quelle: TradingView - vergangene Ergebnisse sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

US-Rohölvorräte

Die erste vollständige Dezemberwoche wird, was wichtige wirtschaftliche Ereignisse angeht, relativ ruhig verlaufen. Um unser Rohölthema fortzusetzen, sollten Öltrader jedoch den aktuellen Stand der US-Rohöllagerbestände am Mittwoch im Auge behalten.

Dieser wöchentliche Indikator misst die Veränderung der von US-Unternehmen gehaltenen Rohölfässer, was Aufschluss über die Nachfrage nach Ölprodukten in den USA geben kann.

Sollten die Ölvorräte mehr als erwartet abnehmen oder weniger als erwartet ansteigen, deutet dies auf eine starke Nachfrage nach Ölprodukten hin. Steigen oder fallen die Vorräte jedoch weniger stark als erwartet, deutet dies auf eine schwache Nachfrage hin. Beide Ergebnisse können sich auf die Ölpreise auswirken.

In der vergangenen Woche sanken diese Ölvorräte um fast 13 Millionen Barrel und damit weit stärker als erwartet, was zu einem Anstieg der Ölpreise an diesem Tag beitrug. Für diese Woche wird ein Rückgang der Ölvorräte um etwa 2,8 Millionen Barrel erwartet.

Reden der EZB-Präsidentin Lagarde

Nach der Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell in der vergangenen Woche sind die Entscheidungsträger der Federal Reserve in die Blackout-Phase vor ihrer letzten Sitzung im Jahr 2022 eingetreten, in der sie die Zinsen voraussichtlich um 50 Basispunkte anheben werden.

Am Donnerstag richtet sich der Blick über den Atlantik nach Europa, wo die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, zwei Reden halten wird, bevor die EZB ihre eigene Blackout-Periode einleitet.

Die nächste geldpolitische Sitzung der EZB ist für den 15. Dezember angesetzt, und nachdem die Inflation in der Eurozone in der vergangenen Woche stärker als erwartet gesunken ist, rechnen die Märkte derzeit mit einer Anhebung um 50 Basispunkte. Die Anleger werden jedoch beide Reden auf neue Hinweise auf das weitere Vorgehen der EZB in der kommenden Woche prüfen.

Es ist zu erwarten, dass europäische Aktien und Währungspaare, die mit dem Euro zu tun haben, um die Zeit dieser Reden herum volatil sein werden.

US-Erzeugerpreisindex (PPI)

Am Freitag wird das Bureau of Labor Statistics die neuesten Daten zum Erzeugerpreisindex (Producer Price Index, PPI) für November veröffentlichen.

Im Gegensatz zum Verbraucherpreisindex (VPI) verfolgt der PPI, wie der Name schon sagt, die Inflation aus der Sicht der Unternehmen, die Waren produzieren. Der PPI gilt als Indikator für die künftige Entwicklung des VPI, da Erhöhungen der Produktionspreise in der Regel nach Möglichkeit an die Verbraucher weitergegeben werden.

Folglich können niedrigere PPI-Werte als Vorläufer für niedrigere VPI-Werte in den kommenden Monaten interpretiert werden. Umgekehrt können höhere PPI-Werte in umgekehrter Weise interpretiert werden.

Am Freitag wird erwartet, dass der PPI im dritten Monat in Folge um 0,2% gestiegen ist, während sich der Index auf Jahresbasis voraussichtlich auf 7,2% verlangsamt hat, verglichen mit 8% im Vormonat.

Denken Sie daran, dass die Bekanntgabe von Wirtschaftsdaten häufig zu einem Anstieg der Marktvolatilität zum Zeitpunkt der Veröffentlichung führt. Daher sollten Trader und Investoren wichtige Ereignisse im Auge behalten und erhöhte Vorsicht walten lassen, wenn sie zu diesen Zeiten handeln oder investieren wollen.

Kostenlose Webinare von Admirals

Sind Sie daran interessiert, mehr über Trading und Investieren zu erfahren? Wir von Admirals veranstalten regelmäßig kostenlose Webinare zu einer Vielzahl von Handels- und Anlagethemen! Klicken Sie auf das folgende Banner, um unsere nächsten Webinar-Termine einzusehen:

Kostenlose Trading-Webinare Nehmen Sie an Live Webinaren mit Trading-Experten teil KOSTENLOSE ANMELDUNG

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.