Wöchentlicher Marktausblick: Inflation, Rohöl und Nonfarm Payrolls im Fokus

November 28, 2022 15:00

Am Mittwoch letzter Woche veröffentlichte die Federal Reserve (Fed) das Protokoll ihrer Novembersitzung. Trotz einer ausgesprochen hawkischen Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell zum Zeitpunkt der Zinserhöhung im November schlug das Protokoll einen weitaus pessimistischeren Ton an.

Offensichtlich war sich eine "deutliche Mehrheit" des FOMC der Fed einig, dass es bald angemessen wäre, das Tempo der Zinserhöhungen zu reduzieren.

Anfang dieses Monats wurde in den USA eine Inflationsrate von 7,7% gemeldet, nach 8,2% im Vormonat, was zu Spekulationen führte, dass die Inflation in den USA ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Nach vier aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen um 75 Basispunkte gehen die Märkte nun weitgehend davon aus, dass die Fed auf ihrer nächsten Sitzung im Dezember die Zinsen um weniger als 50 Basispunkte anheben wird.

Die Reaktion der Märkte auf das Protokoll der Fed war vorhersehbar. Die Wall Street erholte sich im Laufe des Tages, während sich der US-Dollar in die entgegengesetzte Richtung bewegte, da die Anleger von der Fed mehr Zurückhaltung in der Zukunft erwarteten. Als die Märkte nach ihrer Thanksgiving-Pause wieder öffneten, gaben der S&P 500 und der Nasdaq Composite leicht nach, doch die drei Leitindizes schlossen die Woche mit Gewinnen ab.

Indessen setzten die Ölpreise ihren jüngsten Abwärtstrend fort. Brent beendete den Freitag mit einem Wochenverlust von 4,2%, während WTI im Wochenverlauf um 4,4% nachgab - beide Benchmarks befinden sich damit auf dem niedrigsten Stand seit Januar 2022.

Dies mag zwar eine gute Nachricht für die weltweite Inflation sein, die durch die hohen Öl- und Gaspreise noch verschärft wurde, doch ist die jüngste Schwäche weitgehend ein Hinweis auf die sich verschlechternden Wirtschaftsaussichten und ein weiteres Signal dafür, dass die Weltwirtschaft in eine Rezession abzurutschen scheint.

Aber genug von letzter Woche. Was ist mit dieser Woche? In den folgenden Abschnitten werden wir einige Ereignisse im Finanzkalender für die kommende Woche hervorheben und erläutern, was sie für Trader und Investoren bedeuten könnten.

Inflation der Eurozone

Obwohl die Europäische Zentralbank (EZB) langsamer als die Fed und die Bank of England (BoE) begonnen hat, hat sie ihre Zinssätze rekordverdächtig oft um 75 Basispunkte erhöht.

Am Mittwoch um 10:00 GMT wird die Eurozone ihre neuesten Inflationsdaten veröffentlichen, und wir werden erfahren, ob die Maßnahmen der EZB Früchte getragen haben.

Die Inflation in der Eurozone lag in den 12 Monaten bis Oktober 2022 bei 10,6%, gegenüber 9,9% im Vormonat. Es wird erwartet, dass die Zahl für November auf 10,4% sinkt, was darauf hindeuten könnte, dass die Inflation in der Eurozone ihren Höhepunkt erreicht hat.

Die nächste Zinsentscheidung der EZB ist für den 15. Dezember angesetzt, und derzeit herrscht am Markt die Meinung vor, dass die Zinsen zwar erneut steigen werden, der Anstieg aber auf 50 Basispunkte zurückgehen wird.

Sollte die Inflation höher als erwartet ausfallen, könnte dies Spekulationen über eine höhere Zinserhöhung im Dezember als derzeit erwartet schüren. Dies wird sich wahrscheinlich negativ auf den europäischen Aktienmarkt und positiv auf den Euro auswirken.

US-Rohölvorräte

Wie bereits erwähnt, sind die Rohölpreise nach einem Anstieg auf ein 14-Jahres-Hoch seit Juni wieder rückläufig, obwohl die OPEC+ kürzlich Produktionskürzungen angekündigt hat.

Der Grund für diesen Abwärtsdruck sind vor allem die sich verschlechternden Wirtschaftsaussichten. Wenn die Wirtschaft abflaut, sinkt zwangsläufig die Ölnachfrage, was sich wiederum auf den Preis auswirkt. In Erwartung einer Rezession versucht der Markt daher, diesen möglichen Nachfragerückgang in den Rohölpreisen zu berücksichtigen.

Trotz der jüngsten Spekulationen, dass China die Beschränkungen für Covid-19 lockern würde, hat der jüngste Anstieg der Covid-Fälle eine gegenteilige Reaktion ausgelöst. Im ganzen Land, auch in der Hauptstadt Peking, wurde eine Reihe neuer Beschränkungen eingeführt. Da China der größte Rohölimporteur der Welt ist, hat dies einen erheblichen Druck auf die Preise ausgeübt, da ein Rückgang der chinesischen Nachfrage befürchtet wird.

Vor diesem Hintergrund wird die Energy Information Administration (EIA) am Mittwoch um 15:30 Uhr GMT die Rohöllagerbestände bekannt geben. Dieser wöchentliche Indikator misst die Veränderung in der Anzahl der von US-Unternehmen gehaltenen Rohölfässer, was sich auf die Preise auswirken kann.

Nach einem Rückgang um mehr als 3,5 Millionen in der vergangenen Woche wird für Mittwoch ein Rückgang der Ölvorräte um 1,055 Millionen erwartet. Fällt dieser Rückgang geringer aus als erwartet, deutet dies auf eine schwache Nachfrage nach Erdölprodukten hin, was die Ölpreise im Vorfeld der nächsten OPEC-Sitzung am 4. Dezember weiter unter Druck setzen könnte.

Quelle: TradingView - vergangene Ergebnisse sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Nonfarm Payrolls und Arbeitslosenquote

In der vergangenen Woche haben wir erfahren, dass die Zahl der US-Bürger, die neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stellen, auf ein Dreimonatshoch gestiegen ist. Die Augen werden sich nun auf die alles entscheidende Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft (NFP) und die Arbeitslosenquote im November richten, die am Freitag veröffentlicht werden.

Die NFP-Zahlen sind immer ein mit Spannung erwartetes Ereignis im Wirtschaftskalender, aber in diesem Jahr haben sie angesichts der steigenden Inflation und des geringen Wirtschaftswachstums noch an Bedeutung gewonnen.

Die Non-Farm-Payrolls zeigen, wie viele Arbeitsplätze in den USA im Vormonat hinzugekommen sind. Obwohl in der ersten Jahreshälfte 2022 zwei aufeinanderfolgende Quartale mit negativem Wirtschaftswachstum zu verzeichnen waren, zögerte das Bureau of Economic Analysis (BEA) aus verschiedenen Gründen, u. a. wegen des starken Arbeitsmarktes in den USA, offiziell eine Rezession auszurufen. Folglich haben Anleger diese Zahlen genau untersucht, um Hinweise auf eine wirtschaftliche Abschwächung zu entdecken.

Der starke Arbeitsmarkt hat auch die Fed dazu ermutigt, ihre Zinssätze aggressiver anzuheben, denn je stärker der Arbeitsmarkt ist, desto weniger muss die Fed befürchten, unbeabsichtigt eine Rezession auszulösen.

Wie in unserer Einleitung erwähnt, rechnet der Markt weitgehend mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte durch die Fed im Dezember. Da dies bereits eine deutliche Verlangsamung im Vergleich zu den vorherigen Zinserhöhungen der Fed bedeutet, ist es unwahrscheinlich, dass die Lohn- und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft den Markt dazu veranlassen werden, seine Erwartungen nach unten zu korrigieren, es sei denn, der NFP-Bericht fällt deutlich niedriger aus als erwartet.

Unabhängig vom Ergebnis ist, wie bei dieser Art von Ankündigungen üblich, mit Volatilität an den Finanzmärkten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zu rechnen.

