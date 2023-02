Wöchentlicher Marktausblick: Reserve Bank of Australia entscheidet über Zinssätze

Februar 06, 2023 14:05

Die Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA) wird eines der wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse dieser Woche sein. Einige Marktanalysten gehen davon aus, dass die RBA die Kreditkosten erhöhen wird und damit dem Beispiel der US-Notenbank (Fed), der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England (BoE) folgt.

Es wird erwartet, dass Eurostat im Januar Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in der Eurozone veröffentlichen wird, wobei die Ökonomen abwarten werden, wie die hohen Inflationszahlen die Verbrauchernachfrage beeinflusst haben. Im Vereinigten Königreich werden die vorläufigen BIP-Daten für das vierte Quartal 2022 Aufschluss darüber geben, wie sich die britische Wirtschaft im letzten Quartal entwickelt hat, da die Regierung aufgefordert wird, die gestiegenen Lebenshaltungskosten zu kontrollieren.

RBA-Vorstand entscheidet über Zinssätze

Am Dienstag, den 7. Februar, wird die Reserve Bank of Australia (RBA) voraussichtlich ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Von Reuters befragte Ökonomen prognostizieren, dass die australische Zentralbank die Zinsen zum vierten Mal in Folge um 25 Basispunkte anheben wird. Die meisten Ökonomen sagten, dass die RBA die Zinsen auf ihrer Sitzung im März 2023 noch einmal um 0,25% anheben könnte.

Zur Geldpolitik der RBA bemerkten die Ökonomen von Westpac: "Wir gehen davon aus, dass der Verwaltungsrat seine Optionen in der Erklärung des Gouverneurs nach der Februar-Sitzung offen lassen wird, um Spielraum für eine Zinserhöhung auf der März-Sitzung zu schaffen. Es ist unwahrscheinlich, dass eine Zentralbank eine Pause einlegt, wenn es Anzeichen für einen Nachfragedruck gibt und die Unternehmen eine gewisse Preissetzungsmacht im Zusammenhang mit der steigenden Dienstleistungsinflation nutzen, wie wir im Dezember-Inflationsbericht gesehen haben."

Einem am 25. Januar veröffentlichten Bericht zufolge scheinen die Ökonomen von ING dieser Meinung zu sein: "Die RBA erhöht den Leitzins um 25 Basispunkte pro Sitzung, und wir glauben nicht, dass sich dies ändern wird. Wir glauben nun, dass die RBA den Leitzins noch mindestens zwei weitere Male anheben muss, um den Spitzenwert um weitere 50 Basispunkte auf 4,1% zu erhöhen".

Einzelhandelsumsatz in der Eurozone im Januar wahrscheinlich gesunken

Am Montag, den 6. Februar, wird Eurostat den Bericht über die Einzelhandelsumsätze der Eurozone im Dezember veröffentlichen. Marktanalysten prognostizieren einen Rückgang von 2,0% im Monatsvergleich und von 2,8% auf Jahresbasis.

Der milde Winter in Europa und die verbesserte Verbraucherstimmung schienen den deutschen Einzelhandelsumsätzen im Dezember nicht zu helfen, da sie auf Monatsbasis um 5,3% einbrachen, obwohl eine Reuters-Umfrage einen Anstieg um 0,2% angezeigt hatte.

Hat sich die VPI-Inflation in China im Januar beschleunigt?

Das Nationale Amt für Statistik (NBS) in China wird voraussichtlich seinen VPI-Inflationsbericht für Januar 2023 veröffentlichen. Ökonomen prognostizieren einen Anstieg auf 2,3% im Jahresvergleich und damit eine Beschleunigung gegenüber dem im Dezember 2022 verzeichneten Wert von 1,8%.

In einem Gespräch mit CNN Business am 27. Januar äußerten Marktanalysten die Vermutung, dass die Wiedereröffnung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt die globale Inflation ankurbeln könnte, da die Preise für Kraftstoffe, Industriemetalle und Lebensmittel in die Höhe getrieben werden könnten. Einem NBS-Bericht zufolge stieg der chinesische Verbraucherpreisindex 2022 im Jahresvergleich um 2% und lag damit deutlich unter dem Ziel der Zentralbank von rund 3%.

ONS veröffentlicht vorläufige Daten zum britischen BIP

Am 10. Februar werden die Ökonomen die Gelegenheit haben, die vom Office for National Statistics (ONS) veröffentlichten vorläufigen Daten zum BIP für das vierte Quartal 2022 unter die Lupe zu nehmen. Die Prognosen deuten auf einen Anstieg von 0,3% auf Quartalsbasis und 2,1% auf Jahresbasis hin.

Nach der Prognose der Bank of England wird das BIP des Vereinigten Königreichs voraussichtlich nicht vor 2026 das Niveau von vor der Pandemie erreichen. Die politischen Entscheidungsträger der BoE haben darauf hingewiesen, dass das Vereinigte Königreich eine Wachstumsrate von 1% pro Jahr nicht mehr aufrechterhalten kann, ohne Inflation zu erzeugen.

Da die Lebenshaltungskosten weiterhin Druck auf die Haushalte ausüben, prognostiziert der Internationale Währungsfonds, dass die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs schrumpfen wird (-0,6 % im Jahr 2023) und schlechter abschneiden wird als andere fortgeschrittene Volkswirtschaften, einschließlich Russland.

Statistics Canada veröffentlicht Bericht zur Arbeitslosenquote

Das kanadische Statistikamt wird seine Januar-Erhebung zur Arbeitslosenquote veröffentlichen, aus der hervorgehen dürfte, dass die Quote unverändert bei 5% liegt. Der Gouverneur der Bank of Canada (BoC), Tiff Macklem, sagte auf einer Pressekonferenz (25. Januar), dass "ein Teil der Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage in der Wirtschaft die Wiederherstellung des Gleichgewichts auf dem Arbeitsmarkt ist".

Die kanadische Zentralbank hat die Zinssätze acht Mal in Folge erhöht. Der Vorstand der BoC stellte fest, dass er seine geldpolitische Straffung auf Eis legen würde. Die politischen Entscheidungsträger der BoC betonten jedoch, dass sie bereit sind, die Kreditkosten weiter anzuheben, wenn die Inflation nicht zurückgeht.

