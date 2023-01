Blick auf BoC-Zinsentscheidung und US-BIP-Daten

Januar 25, 2023 14:14

Die Zinsentscheidung der Bank of Canada (BoC) wird im Laufe des Tages im Rampenlicht stehen, während Anleger und Trader gespannt auf den vorläufigen BIP-Bericht für das vierte Quartal 2022 in den USA warten, der morgen veröffentlicht wird.

Das australische Statistikamt (ABS) gab bekannt, dass die VPI-Inflation im vierten Quartal 2022 mit 7,8% im Jahresvergleich einen 32-Jahres-Rekordwert erreicht hat. Australiens Schatzmeister Jim Chalmers sagte, die Inflation sei unannehmbar hoch.

Darüber hinaus haben die Verantwortlichen von Microsoft festgestellt, dass der Umsatz im vierten Quartal 2022 nur um 2% auf 52,7 Mrd. USD gestiegen ist. Dies war der geringste vierteljährliche Anstieg seit 2016.

Tesla (TSLA) wird voraussichtlich nach Börsenschluss die Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2022 und das Gesamtjahr 2022 veröffentlichen. Tesla-Führungskräfte haben berichtet, dass das Unternehmen im vierten Quartal 409.000 Elektrofahrzeuge ausgeliefert hat, was einen Auslieferungsrekord darstellt, aber einige Marktanalysten vermuten, dass die Zahl unter den Erwartungen lag.

Bank of Canada entscheidet Zinssätze

Im Laufe des Tages wird die Bank of Canada ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Eine Umfrage von Reuters ergab, dass Wirtschaftsexperten mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte rechnen. Auf seiner letzten Sitzung im Dezember stellte der BoC-Rat fest, dass "wir prüfen werden, ob der Leitzins weiter erhöht werden muss, um Angebot und Nachfrage wieder ins Gleichgewicht zu bringen und die Inflation auf das Zielniveau zurückzuführen". Die überraschende Anhebung um 50 Basispunkte veranlasste Trader zu der Annahme, dass die BoC ihren geldpolitischen Straffungszyklus beendet habe, was zu einem Ausverkauf des kanadischen Dollar führte.

Letzte Woche zeigte eine Erhebung von Statistics Canada, dass die Gesamtinflation im Dezember im Jahresvergleich auf 6,3% gesunken ist. Der Plan der BoC ist es, die VPI-Inflation in die Nähe ihres Ziels von 2% zu bringen. Die Analysten von ING gehen davon aus, dass "die BoC die Zinsen am Mittwoch ein letztes Mal um 25 Basispunkte auf 4,5% anheben wird. Die Wirtschaftstätigkeit verlangsamt sich, die Inflation geht zurück, und das, was wahrscheinlich als Bewertungspause bezeichnet werden wird, dürfte den Höhepunkt der Zinssätze markieren".

In ihrem am 23. Januar veröffentlichten Bericht stellen sie außerdem fest, dass sich die Auswirkungen auf den CAD letztlich als eher kurzlebig erweisen könnten, es sei denn, es kommt zu einem sehr dovischen Ergebnis (keine Zinserhöhung und die Behauptung, dass die Zinsen ihren Höhepunkt erreicht haben) oder zu einem sehr hawkischen Ergebnis (Zinserhöhung und Signal für weitere Erhöhungen).

Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA wahrscheinlich gestiegen

Am Donnerstag, den 26. Januar, wird das US Census Bureau seinen Bericht über die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter für Dezember veröffentlichen. Marktanalysten erwarten einen Anstieg von 2,1%. Die Novemberzahlen lagen mit -2,1% deutlich über den Prognosen von -0,6% und waren der stärkste Rückgang in den letzten 31 Monaten.

Langlebige Güter sind Waren, die für eine Lebensdauer von drei Jahren oder mehr ausgelegt sind, wie z. B. Fahrzeuge und Elektrogeräte. Da die Herstellung dieser langlebigen Güter mit hohen Investitionen verbunden sein kann, reagieren sie empfindlich auf die Wirtschaftslage der USA. Ein hoher positiver Wert könnte den US-Dollar stärken, während ein negativer Wert die Währung des Landes schwächen könnte.

Vorläufige Daten zum US-BIP Q4 2022: Wird der US-Dollar Auftrieb erhalten?

Die Stunde der Wahrheit schlägt am Donnerstag, den 26. Januar, wenn Anleger und Trader die Gelegenheit haben werden, die vorläufigen Daten zum US-BIP zu prüfen. Das Bureau of Economic Analysis (BEA) wird seinen BIP-Bericht für das vierte Quartal 2022 veröffentlichen, aus dem nach Ansicht einiger Analysten hervorgehen dürfte, dass die US-Wirtschaft auf Jahresbasis um 2,8% gewachsen ist.

Im Allgemeinen steigert eine hohe BIP-Wachstumsrate oder eine besser als erwartete Zahl den Wert des US-Dollars, während schlechter als erwartete BIP-Daten die Trader entmutigen und der US-Währung schaden. Die US-Notenbank (Fed) beobachtet das BIP-Wachstum und die Gesamtinflationsrate sorgfältig, während sie ihren geldpolitischen Straffungszyklus fortsetzt. Einige Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass die Fed ihren Leitzins auf ihrer bevorstehenden Vorstandssitzung nächste Woche um 25 Basispunkte anheben wird.

Interessiert Sie der Handel mit makroökonomischen Nachrichten? Erfahren Sie in unseren kostenlosen Webinaren, wie dieser Ansatz funktioniert. Treffen und interagieren Sie mit erfahrenen Händlern. Sehen Sie sich Live-Handelssitzungen an und lernen Sie von ihnen.

Kostenlose Trading-Webinare Nehmen Sie an Live Webinaren mit Trading-Experten teil KOSTENLOSE ANMELDUNG

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.