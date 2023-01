UK CPI sinkt, Händler konzentrieren sich auf Einzelhandelsumsätze in den USA und Großbritannien

Asien-Pazifik-Aktien wurden am Mittwoch höher gehandelt, obwohl die Bank of Japan (BoJ) ihre Entscheidung bekannt gab, ihre Politik der Zinskurvenkontrolle nicht zu ändern. In einer Pressekonferenz sagte der Gouverneur der BoJ, Haruhiko Kuroda, dass „es nicht lange her ist, dass wir unsere Maßnahmen im Dezember beschlossen haben. Es wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, bis sich die Maßnahmen auf die Festsetzung der Marktfunktion auswirken.“ Wie erwartet ließ die BoJ die Zinsen unverändert.

Morgan Stanley: Der chinesische Aktienmarkt dürfte 2023 der Top-Performer sein

Laut einem Bericht von Morgan Stanley wird der chinesische Aktienmarkt im Jahr 2023 wahrscheinlich als Top-Performer hervorgehen. Ökonomen von Morgan Stanley schlugen vor, dass der MSCI China-Index bis Ende 2023 80 und der Hang Seng-Index 24.500 erreichen könnte. Markieren Sie etwa 15 % nach oben von dem, wo der Markt jetzt gehandelt wird.

CPI-Inflation im Dezember in Großbritannien sinkt auf 10,5 %

Ein vom Office for National Statistics (ONS) veröffentlichter Bericht zeigte, dass die Inflation des britischen Verbraucherpreisindex (VPI bzw. CPI = consumer price index) im Dezember aufgrund sinkender Kraftstoff- und Bekleidungspreise auf Jahresbasis auf 10,5 % gesunken ist. In einem Kommentar zum Inflationsbericht stellten die ONS-Ökonomen fest, dass „obwohl wir eine zweite Lockerung in Folge gesehen haben, es ein ziemlich bescheidener Rückgang ist und die Inflation immer noch auf einem sehr hohen Niveau ist, wobei die Gesamtpreise stark steigen.“

Am Mittwochmorgen erreichte das Währungspaar GBP/USD ein Fünf-Wochen-Hoch und wurde bei 1,2320 gehandelt.

Der US-Einzelhandelsumsatzbericht ist heute fällig

Das US Census Bureau wird im Laufe des Tages eine Reihe von Daten über die Einzelhandelsumsätze im Land im Dezember veröffentlichen. Ökonomen erwarten, dass der Bericht von Monat zu Monat einen Rückgang von 0,8 % aufweisen wird. Es sei darauf hingewiesen, dass die US-Einzelhandelsumsätze im November 2022 auf Monatsbasis um 0,6 % zurückgegangen waren.

Wenn die US-Dezember-Einzelhandelsumsätze den Markterwartungen entsprechen, könnte der US-Dollar Auftrieb erhalten. Im Gegenteil, ein weiterer Rückgang der Einzelhandelsumsätze könnte der US-Währung schaden, die in den letzten sieben Tagen gegen den Euro und das britische Pfund gekämpft hat.

Vor nur zwanzig Tagen (26. Dezember) zeigte eine Mastercard ServicePlus-Umfrage, dass die Einzelhandelsumsätze (ohne Autos) in dieser Weihnachtszeit vom 1. November bis zum 24. Dezember auf Jahresbasis um 7,6 % gestiegen sind. Eine schwache Verkaufszahl könnte Spekulationen über eine neue Zinserhöhung durch die US-Notenbank auslösen, die versucht, ihre Geldpolitik zu straffen und die Verbraucherpreisinflation zu kontrollieren.

Die britischen Einzelhandelsumsätze dürften im Dezember gestiegen sein

Am Freitag wird das britische ONS an der Reihe sein, einen Bericht über die Einzelhandelsumsätze im Dezember zu veröffentlichen. Einige Ökonomen gehen davon aus, dass die Einzelhandelsumsatzzahlen auf Jahresbasis bzw. auf Monatsbasis bei –4,2 % bzw. +0,4 % liegen werden.

Ein vor einer Woche vom British Retail Consortium (BRC) und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG veröffentlichter Bericht löste gemischte Gefühle aus, da er zeigte, dass die flächenbereinigten Einzelhandelsumsätze im Dezember um 6,9 % auf Jahresbasis gestiegen sind, aber hauptsächlich durch erhöhte Preise getrieben wurden.

Hohe Preise sind ein Problem, da die Lebenshaltungskosten das Budget der britischen Verbraucher belasten. Die Bank of England ist auf Kurs, ihre Geldpolitik zu straffen, indem sie die Zinssätze anhebt.

Die People's Bank of China entscheidet über die Zinssätze

Kurz vor den Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr wird die People's Bank of China (PBoC) am Freitag, den 20. Januar, ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Ökonomen prognostizieren, dass die Zentralbank die Kreditkosten zurückhalten wird.

