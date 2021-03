März 28, 2021 20:00

Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick (29.03. - 01.04.) und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader

DAX Rückblick: (22.03.2021 - 26.03.2021)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 14.585 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 40 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche, aber 44 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitag der Vorwoche. Es ging am Montagmorgen dann gleich mit Dynamik und mit Momentum in Richtung Norden. Der DAX30 konnte sich im Zuge dessen bis in den Bereich der 14.681 Punkte schieben und begab sich dann ab Mittag in eine stabile Seitwärtsbox. Am Dienstag gaben die Notierungen zunächst nach, die Bullen führten den Index dann gleich wieder in Richtung der 14.700 Punkte, die auch überwunden werden konnten. Allerdings hat die Kraft der Bullen hier wieder nachgelassen, der DAX setzte zurück. Am Mittwoch ging es zur Xetra-Eröffnung auch wieder in Richtung Süden, die Bullen haben den DAX30 aber wieder zurück über die 14.600 Punkte geschoben. Am Donnerstag ging es zunächst in einer engen Box seitwärts, als es am Mittag zu einem dynamischen Rücksetzer unter die 14.500 Punkte kam. Aber auch hier waren die Bullen erneut zur Stelle. Es ging am späten Nachmittag wieder dynamisch zurück über die 14.500 und dann auch über die 14.600 Punkte. Der Index schaffte es sich über diesem Level festzusetzen. Am Freitag ging es dann über die 14.700 Punkte, wobei es der DAX nachbörslich sogar schaffte, ein neues Allzeithoch zu erreichen. Er ging nachbörslich auf dem höchsten Stand der Geschichte aus dem Wochenhandel. Die Wochenperformance betrug rund 1,5%.

Der DAX konnte in dieser Woche ein Wochenhoch über der 14.800 Punkte formatieren und ein neues All-time-high markieren. Das wurde zwar erst nachbörslich (nach Xetra) festgestellt, dennoch ist es denkbar, dass der Index zu Wochenbeginn dieses Level auch noch überschreiten könnte. Das Wochentief lag knapp über dem Level der Vorwoche. Auch in dieser Handelswoche hat es wieder zu einem Wochengewinn gereicht - der vierte in Folge und der achte in diesem Handelsjahr. Die Range war etwas größer als in der Vorwoche und sie lag auf dem Niveau des Jahresdurchschnitts.

Wir hatten auf der Oberseite erwartet, dass der DAX30 mit dem Überschreiten der 14.836/38 Punkte Marke weiter an unser nächstes Anlaufziel bei 14.849/51 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp überschritten. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 14.442/40 Punkte vergleichsweise deutlich unter unser nächstes Anlaufziel bei 14.429/27 Punkte.

Abgleich der Range: KW 12 / 2021 (Ist / erwartet)

Wochenhoch 854 / 14.865 Punkte

/ 14.865 Punkte Wochentief: 420 / 13.390 Punkte

DAX 2021 Statistik Wochenhoch Wochentief Wochenschluss Wochenergebnis Wochenrange 02/2021 14.030 13.671 13.764 -323 359 03/2021 14.026 13.689 13.874 110 337 04/2021 13.955 13.310 13.419 -455 645 05/2021 14.114 13.514 14.064 645 600 06/2021 14.169 13.827 14.067 3 342 07/2021 14.150 13.853 13.961 -106 297 08/2021 14.055 13.641 13.789 -172 414 09/2021 14.199 13.865 14.051 262 334 10/2021 14.597 13.975 14.562 511 622 11/2021 14.804 14.408 14.629 67 396 12/2021 14.854 14.420 14.845 216 434 Durchschnittliche Range 2021 446 Gewinn- zu Verlustwochen 8 / 4

* Marken gelten für die Handelszeiten 08:00 - 22:00 Uhr

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände: 14.858/73/88/91......14.909/33/80......15.052....15.133.....15.210

DAX-Unterstützungen: 14.800.....14.761/32/10.......14.669/31/13.....14.572/21.....14.466

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX30 Setups:

Intraday-Marke 14.888 und 14.727

Tagesschlussmarken 15.052 und 14.527

Break1 Bull (WoSchluss) (674)

Break2 Bull (MoSchluss) (135)

Boxbereich 13.790 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 15.722 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der Index hat sich nach einer Konsolidierung am Freitagabend noch zu neuen Hochs aufgemacht. Es ging nachbörslich über die 14.800 Punkte und der DAX30 formatierte auch einen Wochenschluss über der 14.800 Punkte-Marke. Damit hat der DAX jetzt die Chance, im Zweifel schon zu Wochenbeginn, an die 15.000 Punkte-Marke zu laufen. Auf der Oberseite gibt es keine wesentlichen Barrieren mehr, sodass sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen könnte.

Rücksetzer könnten bis in den Bereich der SMA20 (aktuell bei 14.450 Punkten) und dann weiter bis in den Bereich der 14.200 Punkte gehen. Eintrüben würde sich das Chartbild aber erst mit einem Tagesschluss unter der 14.200 Punkte Marke mit einer Bestätigung am Folgetag.

Einordnung langfristiges Chartbild (Daily): bullisch

4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX sich am Donnerstagmittag, nach Ausbildung des Wochentiefs bei 14.420 Punkten, zunächst dynamisch über die SMA20 (aktuell bei 14.642 Punkten) und auch über die SMA50 (aktuell bei 14.644 Punkten) schieben und auch etablieren konnte. Es ging am Freitag dann mit etwas weniger Dynamik weiter in Richtung Norden. Die letzte Kerze im 4h Chart hatte dann wieder Momentum. Der DAX30 hat das Wochentief und das Wochenhoch praktisch in 30 Stunden ausgebildet. Nachdem er noch bis Donnerstagmittag Probleme hatte diese beiden Durchschnittslinien zu überwinden gelang dies dann am Donnerstagnachmittag. Übergeordnet hat sich das Chartbild damit deutlich aufgehellt. Die 15.000 Punkte-Marke könnten damit in Kürze erreicht und überschritten werden.

Rücksetzer könnten sich bis in den Bereich der SMA20/50 einstellen. Erst wenn sich der DAX unter diesen beiden Durchschnittslinien etabliert hat, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Dann könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 14.239 Punkten) bzw. bis an die 14.200 Punkte gehen könnten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild (4h): bullisch

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario: 40 %

Fazit: der DAX30 hat am Freitag den Weg für weitere Hochs gelegt. Er hat jetzt die Chance weiter an die 15.000 Punkte zu laufen. Rücksetzer könnten sich übergeordnet bis an die 14.200 Punkte einstellen, ohne dass der Aufwärtstrend in Frage gestellt werden würde.

DAX Rahmenbedingungen; Das große Bild:

Obwohl die USA bisher richtig Druck machen, um die Bevölkerung zu impfen, scheint sich auch die Konjunktur zu stabilisieren und zu erholen. Hochgerechnet auf das Jahr wird ein Wachstum von gut 8% gerechnet. Sollte sich das so einstellen, wären die USA, in Bezug auf die Wachstumsraten der Wirtschaft auf Augenhöhe mit China. Zum Wachstum beitragen werden die bereits beschlossenen US-Hilfspakete die im Rahmen der Corona Krise beschlossen wurden. Die US-Regierung will jetzt noch eine Schüppe drauflegen und ein weiteres Konjunkturprogramm im Umfang von 3 Billionen US-Dollar auf den Weg bringen. Finanziert wird dies aus Steuererhöhungen. Teile der Steuersenkungen der Trump Administration würden wieder zurückgenommen werden, was bei den Republikanern schwer durchsetzbar wäre. Fakt ist aber, dass Steuerhöhungen für Unternehmen und gutverdienende US-Bürger als Gegenfinanzierung dienen werden, was wahrscheinlich in Stufen umgesetzt werden könnte.

In Deutschland sollen nach Ostern auch die Hausärzte impfen können. Das könnte die Geschwindigkeit der Impfungen hoffentlich deutlich verbessern. Wesentlich wird sein, das ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Wir gehen allerdings davon aus, dass nach Ostern wieder zu einer deutlichen, vielleicht auch massiven Erhöhung der Zahl der Corona Infizierten kommt. Das wird das Gesundheitssystem vor große Herausforderungen stellen, wahrscheinlich wird aber sein, dass der Lockdown erneut verlängert werden könnte. Das wäre für viele Unternehmen ein weiterer harter Schlag.

DAX Trading Setups

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Vergessen Sie nicht die anstehenden Handelsfeiertage: Am kommenden Karfreitag sind die US- und Deutschen Börsen geschlossen. Am Ostermontag wird an den Deutschen Börsen ebenfalls nicht gehandelt, die Wall Street handelt jedoch.

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 14.840 Punkte-Marke zu etablieren. Gelingt dies, so könnten sich weitere Aufwärtsbewegungen einstellen, die unsere Anlaufziele bei 14.849/51, bei 14.863/65 und dann bei 14.880/82 Punkten erreichen könnten. Über der 14.880/82 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele die 14.904/06, die 14.916/18, die 14.931/33, die 14.945/47, die 14.959/61, die 14.972/74, die 14.981/83, die 14.995/97, die 15.002/04 und dann die 15.012/14 Punkte. Kann sich der DAX30 über die 15.012/14 Punkte schieben, so könnte es weiter aufwärts an unsere Anlaufziele bei 15.023/25, bei 15.034/36, bei 15.048/50, bei 15.062/64, bei 15.080/82, bei 15.095/97, bei 15.110/12, bei 15.119/21, bei 15.130/32 und dann bei 15.141/43 Punkten gehen.

Short Setups: Kann sich der DAX nicht über der 14.840 Punkte halten, so könnten sich Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 14.828/26, bei 14.812/10, bei 14.797/95, bei 14.780/68, bei 14.751/49, bei 14.739/37 und dann bei 14.724/22 Punkten anlaufen könnten. Kommt es bei 14.724/22 Punkten zu keinen Erholungen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 14.711/09, bei 14.690/88, bei 14.677/75, bei 14.659/57, bei 14.648/46, bei 14.635/33, bei 14.624/22, bei 14.609/07 und dann bei 14.593/91 Punkten erreichen könnten. Unter der 14.593/91 Punkte Marke wären die 14.584/82, die 14.573/71 die 14.562/60 die 14.540/38, die 14.525/23, die 14.514/12, die 14.503/1, die 14.494/92, die 14.480/78 und dann die 14.464/62 Punkten unsere nächsten Anlaufziele.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 13 / 2021:

seitwärts / aufwärts

Erwartete Wochenrange auf Basis unseres Setups:

997 Punkte (15.112 Punkte) bis 14.795 Punkte (14.688 Punkte)

