Americký dolar nadále oslabuje, oči se upírají k údajům o HDP Spojeného království

Leden 11, 2023 21:35

Americký dolar pokračoval v poklesu vůči britské libře a euru, neboť investoři a obchodníci se soustředí na zveřejnění údajů o inflaci v USA, které má být zveřejněno ve čtvrtek 12. ledna. Index amerického dolaru (DXY) zůstává pod tlakem směrem ke kulaté hodnotě 103,00, což je sotva více než nejnižší úroveň zaznamenaná za posledních sedm měsíců.

Zatímco účastníci trhu čekají na údaje o americkém indexu spotřebitelských cen, aby mohli upravit své strategie, někteří ekonomové poznamenávají, že slabost amerického dolaru lze přičíst také neschopnosti předsedy Federálního rezervního systému (Fed) Jeroma Powella poskytnout jasné pokyny pro další kroky americké centrální banky, což posiluje nejistotu a zatěžuje americkou měnu.

Analytici banky MUFG naznačují, že americký dolar by mohl utrpět další ztráty, pokud nebudou k dispozici silné údaje o inflaci v USA. Ve své včera zveřejněné zprávě uvádějí, že "pokud nebudou tržní očekávání zpochybněna silnějšími příchozími údaji, ponechává to americký dolar v krátkodobém horizontu zranitelný vůči dalšímu oslabení".

Míra inflace v Číně (CPI)

Čínský národní statistický úřad ve čtvrtek zveřejní prosincové údaje o indexu spotřebitelských cen. Čínská administrativa se snaží podpořit ekonomický růst tváří v tvář obnoveným protivětrům způsobeným epidemií COVID-19. Očekává se, že údaje o inflaci budou mít vliv na plán Čínské lidové banky (PBOC) na zpřísnění měnové politiky.

Čína je fakticky světovým výrobním centrem. Pokud se čínským firmám zvýší výrobní náklady, pravděpodobně se nakonec prosadí v dodavatelském řetězci do zbytku světa.

Rada guvernérů PBoC slíbila, že pomůže domácnostem a soukromým podnikům tím, že jim poskytne větší finanční podporu, aby jim pomohla s oživením.

Začátkem tohoto týdne čínská vláda oznámila, že zmírní regulační kontrolu největších technologických firem v zemi. Ve středu ráno čínské technologické akcie prudce vzrostly, protože investoři se domnívali, že se provozní podmínky technologických firem v následujících měsících zlepší.

Hrubý domácí produkt (HDP) Spojeného království

Ekonomika Spojeného království se v posledních měsících mnohokrát dostala do titulků finančních novin, většinou však z negativních důvodů. Vysoké hodnoty inflace v posledních 12 měsících se přidaly k seznamu problémů, kterým čelí britská vláda v souvislosti s ekonomickými reformami v jedné z nejsilnějších ekonomik světa.

V pátek 13. ledna by měl britský statistický úřad (ONS) zveřejnit údaje o hrubém domácím produktu (HDP) země za listopad. Ekonomové předpokládají, že zpráva ONS vykáže meziměsíční pokles o 0,2 %. Je třeba poznamenat, že v říjnu HDP Spojeného království meziměsíčně vzrostl o 0,5 %.

Tento týden zveřejněná zpráva Goldman Sachs odhalila, že její ekonomové předpovídají v roce 2023 pokles HDP Spojeného království o 0,7 % a předpovídají "výrazně výraznější pokles ve Spojeném království než v eurozóně".

Pokud by se HDP Spojeného království snížil více, než se očekávalo, mohlo by to mít dopad na měnové páry GBP. Lepší než očekávaný údaj o HDP by mohl libru posílit, zatímco větší než očekávaný pokles by mohl libru donutit ke ztrátě.

