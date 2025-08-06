Как да търгувате Apple след представянето през третото фискално тримесечие на 2025 г.?

Август 06, 2025 13:41

Основана през 1976 г. със седалище в Купертино, Калифорния, Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) е една от най-големите технологични компании в света. Тя проектира, произвежда и предлага широка гама от продукти като iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и услуги като App Store, Apple Music, iCloud и Apple Pay. Компанията разширява и присъствието си в области като изкуствения интелект, финансовите услуги и допълнената реалност.

Научете повече за резултатите на Apple през третото фискално тримесечие на 2025 г. и прогнозите на анализаторите за акцията. Този материал е само с информационна цел и не представлява финансов съвет. Консултирайте се с финансов консултант преди вземането на инвестиционни решения.

Акция: Apple Inc. Символ за Invest.MT5 Сметка: AAPL Дата на идеята: 4 август 2025 г. Времева рамка: 1 - 12 месеца Ниво на влизане: $217.00 Целево ниво: $275.00 Размер на позицията за Invest.MT5 Сметка: Макс. 5% Риск: Висок

Предупреждение за риск: Резултатите от миналото не са надежден индикатор за бъдещи резултати или бъдещо представяне. Всяка търговия е високорискова и можете да загубите повече, отколкото рискувате при дадена сделка. Никога не инвестирайте повече, отколкото можете да си позволите да загубите, тъй като някои сделки ще загубят, а други ще са печеливши. Започнете с малки суми, за да разберете собственото си ниво на толерантност към риска, или първо се упражнявайте с демо сметка, за да натрупате познания, преди да инвестирате.

Източник: TradingView - Миналите резултати не са надежден показател за бъдещи резултати.

Обобщение на резултатите на Apple за третото фискално тримесечие на 2025 г.

Показател за представяне Действителен резултат Очакван резултат Надвишаване или пропуск? Печалба на акция $1.57 $1.43 Надхвълрен ✅ Приходи $94.04 милиарда $89.53 милиарда Надхвълрен ✅

Ключови изводи

Общите приходи нараснаха с 10% - най-големият тримесечен ръст на приходите на Apple от декември 2021 г. Приходи от iPhone: $44.58 милиарда спрямо очаквани $40.22 милиарда Приходи от Mac: $8.05 милиарда спрямо очаквани $7.26 милиарда Приходи от iPad: $6.58 милиарда спрямо очаквани $7.24 милиарда Приходи от услуги: $27.42 милиарда спрямо очаквани $26.80 милиарда

4% възстановяване в Китай и двуцифрен ръст в развиващите се пазари и Европа

$800 милиона разходи за мита за тримесечието, по-ниски от очакваните от анализаторите $900 милиона

Около 1% от 10-процентния ръст на приходите се дължи на клиенти, които закупуват повече продукти, за да се подготвят за потенциални мита

Apple очаква потенциални разходи за мита от $1.1 милиарда през тримесечието, приключващо през септември

7 компании бяха придобити тази година за подпомагане на растежа в областта на изкуствения интелект, като се очакват още придобивания чрез наличните $133 милиарда кеш

Инсталациите на устройства достигнаха рекордни нива за iPhone, Mac и Watch, подпомагайки по-силните продажби на продукти в основните категории

Обновеният Siri е отложен за 2026 г.

Някои опасения относно липсата на иновации при iPhone, в сравнение с пускането на сгъваеми телефони от конкурентите

Източник: Тримесечни резултати на Apple

12-месечна прогноза на анализаторите за цената на акциите на Apple

Според 27 анализатори от Уол Стрийт, анкетирани от TipRanks, предложили 12-месечна прогноза за цената на акциите на Apple през последните 3 месеца:

Препоръки за покупка: 14

Препоръки за задържане: 12

Препоръки за продажба: 1

Средна целева цена: $232.33

Висока целева цена: $275.00

Ниска целева цена: $173.00

Източник: Admiral Markets Stock List Macroscope, Apple. 4 август 2025 г. Резултатите от миналото не са надежден индикатор за бъдещи резултати.

Пример за стратегия за търговия: Apple

Следващите търговски примери са само с образователна цел и не представляват инвестиционни съвети. Инвеститорите следва да извършат независимо проучване преди вземането на търговски решения. Примерна идея за търговия с цената на акциите на Apple може да бъде следната:

Вход: Пробив над максимума след обявяването на резултатите от $217.00 Цел: Точно под най-високата целева цена на анализаторите от $275.00 Риск: Малък, максимум 5% от сметката Времеви хоризонт: 1-12 месеца ПРИМЕР ЗА СДЕЛКА Покупка на 10 акции на Apple: $2,170 (10 * $217.00) При достигане на целта: $580 потенциална печалба ($275.00 - $217.00 * 10) Ако целта не бъде достигната: Да предположим, че търговец реши да затвори позицията под нивото на вход, на най-ниската целева цена на аналитиците от $173.00 за акция. Това би довело до загуба от $440 ($217.00 - $173.00 * 10) Комисионна за Invest.MT5 сметка: 10 акции * $0.02 на акция за американски акции = $0.20 (Активира Минимална комисионна за транзакция от $1.00)

Имайте предвид, че пазарите са волатилни и цената на акциите на Apple ще се променя и може дори да има тенденция в посока надолу. Съществуват значителни неблагоприятни фактори за акцията, включително: увеличение на разходите, свързани с митата, липса на иновации в iPhone, забавяния на обновения Siri и липса на значителни придобивания за подобряване на продуктите с изкуствен интелект. Има и опасения за потенциален съдебен спор за договора на Apple с Google за търсачка по подразбиране, който може да струва до $12.5 милиарда.

Как да закупите акции на Apple в 4 стъпки

Отворете сметка в Admiral Markets за достъп до Dashboard. Кликнете върху "Търговия" или "Инвестиране" в една от Вашите реални или демо сметки, за да отворите уеб платформата. Потърсете желаната акция в полето за търсене в горната част. Въведете нивата за вход, stop-loss и take profit в търговския билет.

Източник: Admiral Markets. MetaTrader 5 Web Trader. Apple. Месечна графика. Диапазон: януари 2014 до август 2025 г., изготвена на 4 август 2025. Миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещи резултати или бъдещо представяне.

Очаквате, че цената на акциите на Apple ще се движи по различен начин?

Ако смятате, че има по-голяма вероятност цената на акциите на Apple да се понижи, тогава можете също да търгувате къси позиции чрез ДЗР (договори за разлика). Въпреки това, те носят по-високи рискове и не са подходящи за всички инвеститори. Научете повече за ДЗР в тази статия: Как да търгувате с ДЗР.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИТИЧНИ МАТЕРИАЛИ:

Предоставените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, пазарни прегледи, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричани по-долу „Анализ“), публикувани на уебсайтовете на инвестиционните фирми на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (наричани по-долу „Admiral Markets“). Преди да вземете каквито и да е инвестиционни решения, моля, обърнете специално внимание на следното:

1. Това е маркетингова комуникация. Съдържанието е публикувано само с информационна цел и по никакъв начин не трябва да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. То не е изготвено в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания, и не е предмет на никаква забрана за търговия преди разпространението на инвестиционните проучвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент самостоятелно, като Admiral Markets не носи отговорност за каквито и да е загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали се основават на съдържанието или не.

3. С оглед защита на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets е установила съответни вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът е изготвен от анализатор (наричан по-долу „Автор“). Авторът, Джитанчандра Соланки, е служител на Admiral Markets. Това съдържание е маркетингова комуникация и не представлява независимо финансово проучване.

5. Въпреки че се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържанието са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, точен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността или пълнотата на информацията, съдържаща се в Анализа.

6. Всякакъв вид минали или моделирани резултати от финансови инструменти, посочени в съдържанието, не следва да се тълкуват като изрично или подразбиращо се обещание, гаранция или намек от страна на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може както да се увеличи, така и да намалее, а запазването на стойността на актива не е гарантирано.

7. Продуктите с ливъридж (включително договори за разлика) са спекулативни по своята същност и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.