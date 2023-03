Trgovanje z zemeljskim plinom in energetsko krizo

Marec 20, 2023 08:26

Zemeljski plin je eden najpomembnejših virov energije na svetu. Trgovanje z zemeljskim plinom je v zadnjih letih pritegnilo pozornost, zlasti po začetku spopada v Ukrajini. Razlog za to je, da se je Rusija, ena najpomembnejših proizvajalk plina na svetu, soočila s sankcijami ZDA, EU in drugih držav. Države Evropske unije so poskušale zmanjšati porabo zemeljskega plina, druge države pa so ob tem našle priložnost za povečanje proizvodnje zemeljskega plina.

Številne države so se obrnile na obnovljivo energijo in zemeljski plin, da bi pokrile svoje potrebe po energiji. Ta blog bo delil nekaj vpogledov in napovedi glede trgovanja s plinom.

Kaj morate vedeti o zemeljskem plinu

Zemeljski plin je vir energije iz fosilnih goriv. Morske rastline in živali, ki so umrle pred mnogimi milijoni let, so bile pokopane na oceanskem dnu pod peskom in skalami. Vročina in ogromen pritisk sta ostanke spremenila v nafto in zemeljski plin. Nahajališča zemeljskega plina je mogoče najti tudi na kopnem. Naftna in plinska podjetja vrtajo skozi plasti peska in kamnin, da bi dosegla skalne formacije, ki vsebujejo nahajališča nafte in plina. Zemeljski plin se včasih spremeni v utekočinjeni zemeljski plin (LNG), da olajša prevoz in zmanjša količino, proces, znan kot utekočinjanje.

Starodavne Perzijce so zanimali goreči izviri, ki so nastali, ko je zemeljski plin, ki pronica iz zemeljskih razpok, vžgala strela. Občasno so zgradili templje okoli teh večnih ognjev. Pred več kot dva tisoč petsto leti so Kitajci črpali plin iz vrtin in ga uporabljali za izhlapevanje morske vode za sol. Leta 1816 je bil Baltimore prvo mesto v ZDA, ki je svoje ulice osvetlilo z zemeljskim plinom.

Po poročilu Visual Capitalista so tri največje proizvajalke zemeljskega plina ZDA (934 milijard kubičnih metrov ali bcm), Rusija (701 bcm) in Iran (256 bcm). Strokovnjaki menijo, da ima Rusija 37 trilijonov kubičnih metrov zalog zemeljskega plina. Prvih 10 proizvajalcev zemeljskega plina predstavlja skoraj 70 % svetovne proizvodnje.

Trgovanje z zemeljskim plinom: Nihanje cen

Za gibanje cen zemeljskega plina med letoma 2018 in 2021 so bila značilna obdobja gibanja navzgor in navzdol. Vremenske razmere, geopolitična dogajanja in seveda pandemija Covid-19 so odigrali ključno vlogo.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – ameriški zemeljski plin (NGAS) (1000 MMBtu), mesečni grafikon USD, zajet 16. marca 2023 . Časovni razpon: 1. marec 2018 - 16. marec 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov .

Cene zemeljskega plina so v drugem četrtletju 2020 padle zaradi pandemije koronavirusa, ko se je gospodarska aktivnost upočasnila. Po podatkih IEA se je svetovno povpraševanje po plinu leta 2020 zmanjšalo za približno 2,5 % ali 100 milijard kubičnih metrov , kar je največji padec doslej.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – ameriški zemeljski plin (NGAS) (1 000 MMBtu ), dnevni grafikon USD, zajet 16. marca 2023 . Datumski razpon: 26. oktober 20 22 - 16. marec 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Cene zemeljskega plina so 1. avgusta 2022 dosegle večletno najvišjo vrednost in so se trgovale pri 9,1 USD za MMBtu. Vendar so cene v naslednjih mesecih ponovno padle, kot je razvidno iz grafikona.

Kam gredo cene zemeljskega plina?

Poročilo, ki ga je 13. marca izdalo podjetje Moody's Investor Services, v zvezi z energetskim trgom v ZDA pravi: »Pričakovanja cen zemeljskega plina in električne energije za leto 2023 so strmo padla. Pričakovane cene zemeljskega plina za leto 2023 so približno 44 % nižje od predvidenih tržnih pričakovanj decembra.«

Analitiki pri Upravi za energetske informacije ZDA (EIA) kažejo, da se bo ameriški izvoz utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) leta 2023 verjetno povečal za 14 % na letni ravni in leta 2024 za 5 %. V poročilu EIA je zapisano, da »napovedujejo, da se bo izvoz UZP v ZDA povečal zaradi velikega svetovnega povpraševanja, saj bo UZP še naprej izpodrival izvoz zemeljskega plina iz Rusije v Evropo po cevovodih. Letos so mile zimske temperature in skladišča, ki so bila bolj polna od povprečja, povzročila znižanje cen UZP.”

Glede na poročilo Mednarodne agencije za energijo je »po spopadu v Ukrajini in skokovitem porastu cen energije povpraševanje po zemeljskem plinu v Evropski uniji leta 2022 padlo za 55 milijard kubičnih metrov ali 13 %, kar je najstrmejši padec v zgodovini. Padec je enak količini plina, ki je potrebna za oskrbo več kot 40 milijonov domov.« Poročilo tudi ugotavlja, da so "kljub temu zgodovinskemu padcu povpraševanja računi EU za uvoz plina leta 2022 znašali blizu 400 milijard EUR – več kot trikrat več kot leta 2021."

Poročilo Reutersa, objavljeno sredi marca, nakazuje, da bi lahko nove tovarne za UZP povečale dobavo UZP za več kot 60 % na 636 milijonov ton na leto (mtpa) do leta 2030 z ravni iz leta 2021. V skladu z istim poročilom bo "v Katarju ogromen projekt širitve LNG do leta 2027 dodal 49 mtpa. Projekti v ZDA bi lahko do konca leta 2027 dodali 125 mtpa (16,4 milijarde kubičnih čevljev na dan) zmogljivosti."

Brazilska državna naftna družba Petrobras SA je objavila, da si prizadeva uporabiti več zemeljskega plina iz nahajališč pred soljo na morju. Ob objavi rezultatov zaslužka v četrtem četrtletju 2022 je finančni direktor podjetja dejal, da »bomo iskali nove segmente za našo proizvodnjo zemeljskega plina, da, ker je kurjenje zemeljskega plina del energetskega prehoda. Bolje je kot kurjenje dizelskega goriva ali kurilnega olja ali kurjenja premoga, boljše je. Razvijamo se v tem, da počnemo to za človeštvo in za Brazilijo ... In vemo, kako to storiti. Tovornjake v Braziliji lahko namesto dizla oskrbujemo z zemeljskim plinom. Šli bomo po tej poti.”

Rešitve za trgovanje in obvladovanje tveganj

Trgovci začetniki bodo morda želeli izkoristiti različne priložnosti trgovanja. Privlačni naslovi finančnih novic včasih vodijo do čustvenih trgovalnih dejanj. Preveč informacij zmede trgovce začetnike, saj jih morda ne morejo filtrirati. Napake pri trgovanju so pogoste med trgovci začetniki, ki nimajo potrebnega znanja za izgradnjo prave strategije trgovanja. Na žalost takšne napake povzročajo izgube sredstev, ki bi lahko vplivale na vaše finančne načrte.

Ali obstaja način za zmanjšanje možnosti napake pri trgovanju? Odgovor je pritrdilen in vključuje orodja za izobraževanje in obvladovanje tveganj. Čeprav so izkušnje nekaj, kar pridobiš s časom, je na voljo nešteto izobraževalnih virov. Posredniki ponujajo široko paleto izobraževalnih gradiv, kot so spletni seminarji, e-knjige, članki itd. V mnogih primerih vam za dostop do njih sploh ni treba plačati ničesar. Če ste trgovec začetnik, morate razmisliti o tem, da izkoristite priložnost za nadgradnjo svojega znanja o trgovanju.

Obvladovanje tveganj postane lažje, če znate uporabljati prava orodja. Vadnice, ki jih pripravijo izkušeni trgovci, vam lahko pokažejo osnove obvladovanja tveganj. Če se ne počutite dovolj samozavestni, lahko preizkusite orodja za obvladovanje tveganja, kot so naročila za zaustavitev izgube, v varnem okolju demo računa. Znanje je ključ do uspeha vsakega trgovca.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

