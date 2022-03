Trgovanje z Meta (prej Facebook) delnico ob 50% popravku sredi osredotočenosti na Metaverse

Marec 24, 2022 16:17

V začetku februarja je Meta Platforms (prej Facebook) objavila šokantno poročilo o zaslužku, zaradi katerega so se njene delnice v poprodajnem trgovanju razpadle za 20 %. Delnica je zdaj za več kot 50 % nižja od rekordne vrednosti. Medtem ko je nedavni padec borze pripomogel k pospešitvi upada Mete, se zdaj trguje na zelo zanimivih ravneh cene, ki niso bile vidne vse od časa pred pandemijo. Še bolj zanimiv je premik izvršnega direktorja Marka Zuckerberga iz Mete kot platforme družbenih medijev v velikana v metaverzum. Glede na napovedi, da bo metaverse prinesel več kot 1 bilijona dolarjev letne prodaje, bi to lahko bil velik korak v zgodovini delnic Mete. Več o delnicei si preberite spodaj. Instrument: Meta platforme (prej Facebook) Borza: NASDAQ Simbol za Invest.MT5 račun: FB Datum ideje: 23. marca 2022 Vremenski čas: 1 - 12 mesecev Vstopna nivo: 220,00 $ Cena izstopa: 325,00 $ Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubo, saj bodo nekateri posli prinesli izgube.

Zakaj trgovati s ceno delnic Meta Platform?

Večina posameznikov bi bila precej presenečena, da se je cena delnice Meta Platforms – podjetja, ki je lastnik Facebooka, Instagrama, WhatsAppa in Oculusa – znižala za 50 % od dosežene rekordne vrednosti v letošnjem letu.

Prvotna razprodaja cene delnice Mete je bila posledica poročila o dobičku, ki je pokazalo šibko napoved za leto 2022. Razprodajo je dodatno poslabšal zlom svetovnega borznega trga, ki se je začel približno v približno istem času.

Vendar pa je načrt izvršnega direktorja Marka Zuckerberga, da se osredotoči na prevladujočega igralca v metaverzumu, zaintrigiral analitike, katerih povprečna cena delnice je veliko višja od trenutne, kot je razloženo spodaj.

Potencialni vodja v tehnologiji Metaverse & Virtual Reality

Oktobra 2021 je Facebook spremenil ime v Meta Platforms, kar je signaliziralo premik osredotočenosti podjetja na metaverse. Doslej je bila vloga podjetja v metaverse prek njegove strojne opreme, kot je slušalka Oculus VR, ki je bila preimenovana v slušalke Meta Quest.

Vendar pa so Zuckerbergovi načrti veliko večji. V nedavnem govoru med sejmom Mobile World Congress v Barceloni je spodbudil partnerje, naj sodelujejo s podjetjem, da bi oživili njegovo vizijo metaverza.

Analitiki napovedujejo 1 bilijon dolarjev letnega prihodka od Metaverse

Meta velja za vrhunsko delnico metaverse, ki so podjetja, ki so neposredno ali posredno povezana z metaverse. To vključuje delnice, ki zagotavljajo dostop do metaverse, kot so igralna podjetja, tiste, ki prodajajo izdelke za uporabo v metaverse, kot so modne in športne znamke, tiste, ki zagotavljajo programsko opremo za ustvarjanje virtualnih 3D svetov in tiste, ki zagotavljajo strojno opremo za dostop do metaverse.

Tako JP Morgan kot Goldman Sachs napovedujeta, da bo metaverse v prihodnosti ustvaril več kot 1 bilijon dolarjev letnega prihodka. Obstaja razlog, zakaj Meta vlaga 10 milijard dolarjev v gradnjo svoje vizije metaverse v naslednjih petih letih.

Metine osnove in tehnike so še vedno močne

V osnovi je Meta še vedno videti razmeroma močna tudi z nižjo napovedjo rasti za letos. Podjetje nima dolgov in 40 milijard dolarjev gotovine. Poleg tega sta platformi družbe Facebook in Instagram še vedno priljubljeni za oglaševalce, ki podjetju pomagajo ustvariti pričakovane prihodke v višini 40 milijard dolarjev v letu 2022.

Trenutno razmerje med ceno in dobičkom (P/E) Meta je 15,3, to je zgodovinsko nizek nivo. Lani je P/E družbe znašal 38. Trenutno je P/E indeksa S&P 500 25 – kar kaže, da je v ceni delnice Mete veliko nerealizirane vrednosti. Razmerje med ceno in dobičkom meri trenutno ceno delnice podjetja glede na dobiček na delnico.

Vir: Admirals MetaTrader 5, FB , Mesečno - Obseg podatkov: od 1. maja 2012 do 23. marca 2022, izvedeno 23. marca 2022 ob 7.00 GMT. Upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Na zgornjem mesečnem grafikonu cene delnice Mete se trenutna cena giblje okoli ključnih ravni zgodovinske podpore. To vključuje naraščajočo trendno črto (črna črta), kjer so se kupci v preteklosti že pojavljali v letih 2013, 2018 in 2020.

Napovedi analitikov za ceno delnic Meta Platforms

Po mnenju 46 analitikov, ki jih je anketirala TipRanks , je zdaj na delnicah podanih več ocen »kupi« kot »zadrži« ali »prodaj«. Od anketiranih analitikov, ki so zagotovili 12-mesečno napoved, je najvišja ciljna cena 446,00 $, najnižja ciljna cena je 220,00 $, povprečna ciljna cena pa 325,45 $.

Vir: TipRanks, 23. marec 2022

Primer ideje za trgovanje za ceno delnice Meta Platforms

Primer trgovanja za ceno delnice Meta Platforms bi lahko bil naslednji:

Kupite delnico ob popravkih nad 220,00 $.

Ciljajte na povprečno ciljno ceno analitikov 325,00 $.

Naj bo vaše tveganje majhno in znaša največ 5 % celotnega računa.

Časovni okvir = 1 – 12 mesecev

Premik na srednjo ciljno raven cen bi povzročil več kot 50-odstotni potencialni dobiček. Nekateri vlagatelji se lahko odločijo, da bodo ciljali na najvišjo ciljno raven analitikov v višini 446,00 USD, kar bi povzročilo več kot 100-odstotni potencialni dobiček v veliko daljšem časovnem obdobju.



Pametno si je zapomniti, da se cena delnice verjetno ne bo dvignila v ravni črti navzgor, saj ej velika verjetnost da, se bo morda celo znižala, preden se dvigne na nove visoke nivoje. Zato poskrbite za dobro upravljanje tveganja, ki je eden najpomembnejših vidikov uspešnega trgovanja. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem razumeti povezano tveganje.

Ali menite, da se bo cena delnic Meta Platform premikala drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

