Trgovanje ob 100% popravku delnic NIO iz sektorja električnih vozil

April 14, 2022 09:40

Nedavni pretresi na trgu so odvrnili pozornost od nekaterih velikih tem, ki so se razvijale lani. To vključuje rast električnih vozil – prostor, na katerega so vplivale tudi omejitve dobavne verige in naraščajoče okužbe s Covidom na Kitajskem.

Vendar bi lahko ključna skrb v zvezi s kitajskimi delnicami, ki kotirajo v ZDA, zdaj minila, saj je Peking pripravljal na izpolnitev nekaj ključnih zahtev ameriških regulatorjev.

Medtem ko so se delnice kitajskega proizvajalca električnih vozil NIO letos znižale za več kot 40 odstotkov, večina analitikov dolgoročno še vedno ostaja bikovsko razpoložena, kar zagotavlja platformo za potencialni preobrat, kot je opisano spodaj.

Delnica: NIO Inc Borza: NYSE Simbol za Invest.MT5 račun: NIO Datum ideje: 13. april 2022 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $24.00 Cena izstopa: $43,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Zakaj trgovati z delnicami NIO?

V najnovejšem četrtletnem poročilu o zaslužku NIO podjetja, je proizvajalec električnih vozil poročal o prodaji, ki je bila boljša od pričakovane, vendar pa je ob tem tudi napovedal prihodnje dobave, ki so bile pod ocenami analitikov. Večina nedavnih težav NIO je bila posledica svetovnega pomanjkanja polprevodnikov, zaprtja proizvodnih obratov na Kitajskem zaradi Covida in splošnega odmika od rasti delnic, ko centralne banke dvigujejo obrestne mere po vsem svetu.

Kot bo poudarila večina analitikov, je večina teh dejavnikov verjetno začasnih in so jih opazili tudi v drugih podjetjih. Tesla je morala prejšnji mesec zapreti tudi svoj obrat v Šanghaju. Kljub vsem težavam je NIO v prvem četrtletju letošnjega leta dostavil 26.000 avtomobilov, kar je 30 % več kot v enakem obdobju lani.

To poudarja naraščajoče povpraševanje po električnih vozilih in kako bi bil NIO lahko v dobrem položaju, da bi to izkoristil sebi v prid.

Kritična ovira za kitajske delnice, ki kotirajo v ZDA, bi se lahko umirila

Kitajske delnice, ki kotirajo v ZDA, so se soočale z velikim pritiskom regulatorjev, da bi izpolnili pravila o računovodski preglednosti ali pa bi jih izbrisali. To je eden od razlogov, zakaj so bile številne kitajske delnice pod pritiskomv preteklem času.

Vendar pa so v začetku meseca kitajske delnice, ki kotirajo v ZDA, narasle, potem ko je kitajska regulativna komisija za vrednostne papirje pripravila nov okvir, ki bi zadovoljil ameriške regulatorje in kitajskim podjetjem omogočil ohranitev svojih kotacije v ZDA.

Če bosta Peking in Washington spremembe odobrila, se bo iz kitajskih delnic, kot je NIO, dvignil ogromen oblak negotovosti, kar bo zagotovilo zelo zanimivo priložnost za vlagatelje, ki so zadovoljni z višjo stopnjo tveganja.

Povpraševanje po električnih vozilih se bo povečalo, skupaj s prodajo EV

Lani je generalni direktor NIO William Li izjavil, da bo do leta 2030 90 % prodaje novih avtomobilov na Kitajskem električnih vozil. Trenutno je največji trg za prodajo EV na Kitajskem, saj ima podporo vlade, ki je pripisala 5-odstotno rast BDP iz tega sektorja.

Vendar pa je ponovni pojav Covida na Kitajskem prisilil mnoga mesta v nove zapore in zaprl nekatere proizvodne obrate. To je prispevalo k nedavni šibkosti cen delnic NIO, lahko pa je to tudi začasna situacija, ko analitiki in vlagatelji iščejo dolgoročne priložnosti rasti.

Hedge skladi so aktivno povečali svoje pozicije v NIO

Po podatkih TipRanksa najnovejše poročilo o vložitvi 13F 203 hedge skladov, predloženih Komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC), kaže, da so hedge skladi v zadnjem četrtletju povečali svoje deleže v NIO za 216,0 tisoč delnic.

Dejansko se je nakup hedge skladov od začetka lanskega leta povečal vsako četrtletje.

Vir: TipRanks, 13. april 2022

Napoved delnic NIO - Kaj pravijo analitiki ?

Po mnenju analitikov, ki so jih v zadnjih 3 mesecih anketirali s strani TipRanks za 12-mesečno napoved delnic NIO, je trenutno na delnici 16 ocen za nakup, 2 za držanje in 0 za prodajo. Najvišja raven cene za napoved delnic NIO je 87,00 $, najnižja ciljna cena pa 28,30 $.

Povprečna ciljna cena za napoved delnic NIO je 43,51 USD, kar predstavlja skoraj 120,86-odstotni potencial rasti glede na trenutne ravni v času pisanja.

Analitiki Goldman Sachsa in JP Morgan so v zadnjih 18 dneh ponovili oceno nakupa delnice.

Vir: TipRanks, 13. april 2022

Primer trgovanja z delnice NIO

Primer trgovanja za napoved delnic NIO je lahko naslednji:

Kupite delnico ob popravkih nad 24,00 $, da omogočite trenutne nestanovitnost.

Ciljajte tik pod ciljno povprečno ceno analitikov pri 43,00 USD.

Naj bo vaše tveganje majhno in naj znaša največ 5 % vašega celotnega računa.

Časovni okvir = 1 – 6 mesecev

Če kupite 10 delnic NIO: Če je cilj dosežen = 190,00 $ potencialnega dobička (43,00 $ - 24,00 $ *10 delnic).



Modro si je zapomniti, da je malo verjetno, da bo cena delnice samo rastla, saj se bo cena vmes morda celo znižala, preden se dvigne na željene ravni, zlasti glede na nedavno razprodajo na svetovnih delniških trgih.

Zato poskrbite za dobro upravljanje tveganja, ki je eden najpomembnejših vidikov uspešnega trgovanja. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in kakšno je s tem povezana tveganja.

