Kako trgovati delnice Visa pred novim letom

December 22, 2022 07:13

Ko stojimo na pragu novega leta, ostajajo gospodarski obeti negotovi. Inflacija je visoka, obrestne mere so na najvišji ravni v zadnjih letih in splošno se pričakuje, da bodo številne države v prihodnjih mesecih zdrsnile v recesijo.

V tem primeru postaja izbira delnic z namenom ustvarjanja kratkoročnega donosa vse težja. Vlagatelji, ki se odločijo vstopiti na trg v trenutnih razmerah, bodo morali biti potrpežljivi in ​​pripravljeni na morebitno nestanovitnost v prihodnjih mesecih.

Kljub zahtevnemu gospodarskemu okolju še vedno obstajajo delnice, ki so potencialno pripravljene na močno rast v letu 2023. Visa je ena od takih delnic. Poglejmo si zakaj.

Instrument: Visa Simbol za Invest.MT5 račun: V Datum ideje: 19. december 2022 Vremenski čas: 12 mesecec Vstopna nivo: $215,00 Cena izstopa: $250,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Račun Invest.MT5 vam omogoča nakup pravih delnic in delnic s 15 največjih borz na svetu.

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli prinesle tudi izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Zakaj trgovati delncie Visa?

Z vsemi vznemirljivimi podjetji, ki kotirajo na svetovnih borznih trgih, se morda zdi vlaganje v dobro uveljavljeno, "blue chip" podjetje, kot je Visa, nekoliko dolgočasna izbira.

Toda ko gre za vlaganje, je včasih dolgočasno dobro! Glede na negotovost, ki se trenutno ovija borzah, je podjetje, kot je Visa, ki je močno utrjeno na svojem tržišču in ustvarja kopico zanesljivih dohodkov, točno tisto, kar bi morali vlagatelji iskati.

Globalni velikan - Visa

Samo podjetje potrebuje zelo malo predstavitve, saj s skoraj 4 milijardami kartic v obtoku je verjetno varno reči, da ima pošten odstotek bralcev debetno ali kreditno kartico z imenom podjetja.

Osnovni poslovni model je preprost. Vsakič, ko je plačilo opravljeno z eno od teh 4 milijard kartic, potuje po plačilnem omrežju Visa, kar je privilegij, za katerega Visa zaračuna odstotek celotnega plačila.

Visa, ki deluje v več kot 200 državah in ozemljih po vsem svetu, je leta 2021 obdelala približno 40 % globalnih kartičnih plačil. V celotnem letu, ki se je končalo 30. septembra 2022, je podjetje za obdelavo plačil poročalo o čistih prihodkih v višini 29 milijard USD in čistih prihodkih v višini 15 milijard USD, medletno poveča je tako večja za 23 % oziroma 21 %. Malo podjetij se lahko pohvali s tolikšno stopnjo dobička.

Prožna uspešnost delniškega trga

Kljub odličnim finančnim rezultatom je Visa ob zaprtju trga 16. decembra do danes padla za 4,5 %. Čeprav to ni ravno fantastično, je padec treba jemati v kontekstu širšega trga. V istem časovnem obdobju sta Dow Jones in S&P 500, ki oba vsebujeta Viso kot sestavni del, padla za veliko bolj globoko 9,4 % oziroma 19,2 %.

Torej, čeprav je cena delnice Visa leta 2022 padla, je znatno premagala širši trg.

Visina metoda ustvarjanja prihodkov je najbolj primerna za rastoče gospodarstvo. Preprosto povedano, več kot ljudje porabijo, več zasluži Visa. Kljub temu pa je to delnica, ki ima potencial, da se močno obnese v vseh fazah gospodarskih ciklov, kar je bilo dokazano v letošnjem letu.

Ne glede na gospodarske obete morajo ljudje kupovati stvari in ker se uporaba gotovine v mnogih državah zmanjšuje, se vedno več teh nakupov opravi s kreditnimi ali debetnimi karticami. To pomeni, da bi morala biti Visa odvisna od zanesljivega toka prihodkov, ne glede na to, kaj prihodnje leto prinaša svetovnemu gospodarstvu.

Da ne bo pomote, recesija in posledično zmanjšanje potrošnje bi bila za Viso zelo verjetno slaba novica. Toda obrambne lastnosti delnic – kot tudi njena velika količina denarja in nizek delež dolga – bi ji morale omogočiti, da preživi morebitno gospodarsko nevihto in gre na drugi strani še močneje naprej.

Visa delnice - napoved - Kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks glede napovedi za delnice Visa v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 17 ocen za nakup, 1 za držanje in 1 za prodajo delnice. Najvišja cenovna raven za napoved cene delnic Visa je 287 USD z najnižjo ciljno ceno pri 216 USD.

Povprečna ciljna cena za napoved cene delnice Visa je 250,44 USD.

Vir: Tip Ranks - 19. december 2022

Primer trgovanja z delnicami Visa

Primer trgovalne ideje za delnice Visa je lahko naslednji:

Kupite delnico po 215 USD, tako da upoštevate trenutno nestanovitnost trga.

Cilj prodaje je tik pod povprečno ciljno ceno analitikov pri 250 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 12 mesecev

Če kupite 10 delnic Visa: Če je cilj dosežen = 350 $ potencialnega dobička ($250,00 - $215,00 * 10 delnic).



Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bo cena delnice rasla v ravni liniji navzgor, saj obstaja verjetnost da bo lahko vmes celo padla precej nižje od trenutnih vrednosti, preden se bo dvignila, zlasti glede na nedavno razprodajo na svetovnih delniških trgih.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganj, ki je pri trgovanju najpomembnejše. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je provizija, saj lahko to požre vaš dobiček. Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupite ameriške delnice od 0,02 $ na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic Visa povzročil provizijo v višini 0,20 $ (0,02 $ * 10 delnic).

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornja ideja o trgovanju povzročila skupno provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti delnice Visa 4 korakih

Odprite račun pri Admirals za dostop do Trgovalne sobe. Kliknite Trgovanje na enem od svojih računov v živo ali demo, da odprete spletno platformo - web trader. Poiščite V na dnu okna Market Watch (Opazovanje trga) in povlecite simbol na grafikon. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgubo in raven prevzema dobička.

Vir: Admirals MetaTrader 5 Web. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Kliknite spodnjo pasico za nakup delnic Visa še danes! ▼▼▼

Ali menite, da se bo cena Visa delnice gibale drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, da se bo cena delnice Visa premaknila navzdol, potem lahko trgujete tudi na kratko ali short pozicije preko CFD-jev (Pogodbe za razliko), ki jih ponuja tudi Admirals.

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4 vam omogoča, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen delnic.

To pomeni, da lahko trgujete dolge in kratke pozicije, da bi lahko ustvarili dobiček od naraščajočih in tudi padajočih tečajev delnic. Preberite več o CFD-jih v tem članku Kako trgovati s CFD-ji.

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALAH:

