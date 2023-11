Kako trgovati z Walmartom po uspešnosti v tretjem fiskalnem četrtletju

Walmart je največji trgovec na svetu z lanskim prihodkom, ki je presegel 570 milijard dolarjev. Drugi največji trgovec na svetu je Amazon z več kot 230 milijardami dolarjev prihodkov. Zato se uspešnost Walmarta pogosto obravnava kot barometer zdravja potrošnikov in gospodarstva.

Izvedite več o Walmartovi fiskalni uspešnosti v tretjem četrtletju in kaj analitiki napovedujejo za delnice Walmart.

Instrument: Walmart Inc Simbol za Invest.MT5 račun: WMT Datum ideje: 28. november 2023 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $160,00 Cena izstopa: $210,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Vir: TradingView *Pretekli donosi ne pomenijo prihodnjih donosov.

Uspešnost Walmart v Q3 2023

Tukaj je nekaj ključnih poudarkov iz najnovejšega Walmartovega poročila o dobičku v tretjem fiskalnem četrtletju :

Dobiček na delnico 1,53 USD v primerjavi s pričakovanimi 1,52 USD

Prihodki v višini 160,80 milijarde dolarjev v primerjavi s pričakovanimi 159,72 milijarde dolarjev

Čisti dobiček do 453 milijonov dolarjev v primerjavi z 1,8 milijarde dolarjev izgube v enakem času lani (zaradi pravne obtožbe, povezane z opioidi)

Prodaja v isti trgovini se je povečala za 4,9 % za Walmart US

Transakcije strank za 3,4 %

Povprečna rast vstopnic za 1,5 %

Prodaja e-trgovine se je povečala za 24 % v ZDA in 15 % po vsem svetu

Na prvi pogled je Walmart objavil nekaj impresivnih številk z rastjo v večini sektorjev in presegel napovedi analitikov. To je bilo v času visoke inflacije, ko so številni trgovci na drobno imeli težave. Dan pred objavo dobička je delnica dosegla rekordno vrednost skoraj 170 $.

Vendar pa je do konca razpisa zaslužka delnica padla za več kot 8 % in se zaključila pri 156,04 USD. Medtem ko večina tehničnih analitikov morda to pripiše rekordno visokemu dobičku, so vlagatelje skrbeli Walmartovi obeti za praznično sezono.

Vodstvo družbe je izjavilo , da je bila prodaja v zadnjih dveh mesecih "neenakomerna" zaradi višjih obrestnih mer in padajočih prihrankov gospodinjstev. Več kot polovico prodaje podjetja so sestavljali nediskrecijski izdelki, kot so dnevne potrebščine, kot so hrana in oblačila.

Podjetje je opazilo majhen porast pri izdelkih za dom in oblačilih, vendar je glavni finančni direktor Walmarta poudaril , da večina kupcev čaka na promocijske dogodke, kot je razprodaja na črni petek. Zaradi tega je Walmart bolj previden glede potrošnikov kot pred tremi meseci, kar zadeva vlagatelje glede obetov podjetja v praznični sezoni.

Zato bodo prihajajoči prazniki velika preizkušnja za Walmart. Je največji trgovec z živili v ZDA in vlagatelji bodo upali, da bo to lahko pomagalo povečati prodajo in povrniti del padca tečaja njegovih delnic. V nasprotnem primeru je verjetnost nadaljnje slabosti.

Napoved delnic Walmarta – Kaj pravijo analitiki?

Po mnenju analitikov, ki jih je TipRanks anketiral za napoved delnic Walmart v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 25 ocen za nakup, 5 za držanje in 0 za prodajo. Najvišja raven cene za Walmartovo napoved delnice je 210,00 $ z najnižjo ciljno ceno pri 163,00 $.

Povprečna ciljna cena za napoved delnic Walmarta je 180,79 USD.

Vir: TipRanks , 28. november 2023

Primer trgovalne ideje za ceno delnice Walmart Primer trgovalne ideje za ceno delnice Walmart je lahko naslednji: Kupite delnico ob okrevanju vrzeli v ceni delnice, ki se je razvila med razprodajo pri 160,00 USD.

Cilj tik pod najvišjo ciljno ceno analitikov 210,00 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 1 – 6 mesecev

Če kupite 10 delnic Walmarta: Če je cilj dosežen = 500,00 $ potencialnega dobička [(210,00 $ - 160,00 $) * 10 delnic].

Vir: Admirals MetaTrader 5. Walmart. Mesečno. Datum: od januarja 2017 do novembra 2023, posneto 14. novembra 2023. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Vir: Admirals MetaTrader 5. Walmart. Mesečno. Datum: od januarja 2017 do novembra 2023, posneto 14. novembra 2023. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

