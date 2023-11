Težave v svetovni dobavni verigi leta 2024?

November 11, 2023 11:12

Globalna dobavna veriga je po pandemiji koronavirusa dobila zagon, saj so podjetja znova začela opravljati dejavnosti s številom tovora brez primere, ki potuje po vsem svetu, da bi zadovoljila potrebe potrošnikov.

Vendar povratne informacije, ki prihajajo od ladijskih družb glede tržne dejavnosti v letu 2024, niso tako pozitivne, kot bi si želeli vlagatelji. Zaradi negativnih napovedi so nekatere glavne ladjarske družbe, vključene v globalno dobavno verigo, začele prilagajati svoje načrte za prihodnost, da bi zdržale morebitni upad.

Če želite izvedeti več o najnovejših novicah v zvezi z globalno dobavno verigo in o tem, kaj lahko vlagatelji in trgovci pričakujejo, nadaljujte z branjem našega članka.

Anketa CNBC o dobavni verigi napoveduje, da se bo recesija tovornega prometa nadaljevala tudi leta 2024

7. novembra je CNBC objavil svojo raziskavo dobavne verige , ki je bila izvedena med vodstvenimi delavci logistike, ki upravljajo naročila za tovor in transport. Raziskava ima dostop do podatkov o naročilih, ki jih pošiljatelji oddajajo proizvodnim podjetjem, vključno s prevzemom izdelkov iz pristanišč in njihovo distribucijo trgovcem na drobno. Zahvaljujoč tem podatkom lahko vlagatelji dobijo vpogled v to, kaj se bo zgodilo v naslednjih 3-4 mesecih.

Večina vodij logistov, s katerimi so se pogovarjali novinarji CNBC, je dejala, da se bodo prevoznine, ki vključujejo pakete, v prvem četrtletju leta 2024 verjetno znižale za vsaj 5 %, medtem ko jih le 20 % verjame, da bodo polne prevoznine ostale nespremenjene ali pa se bodo v istem času zvišale. časovno obdobje.

Strokovnjaki ugotavljajo, da opažajo umirjeno povpraševanje po naročilih blizu luninega novega leta, ki je eden najpomembnejših praznikov na Kitajskem. Raziskava pa kaže, da bi se trg kljub upadajočemu povpraševanju in visokim obrestnim meram lahko povrnil v drugi polovici prihodnjega leta.

Rumena in konvoj je udaril v opečni zid

Treba je opozoriti, da je vodja Amazona, tovornjakarsko podjetje Convoy Jeffa Bezosa, že postalo žrtev krize dobavne verige, ko je propadlo oktobra 2023. Višji vodstveni delavci so zaustavitev operacij pripisali »propadu tovornega trga brez primere« in »dramatičnemu zaostrovanju denarja«. ”

V začetku poletja je Yellow, ameriško tovornjakarsko podjetje s skoraj stoletno zgodovino, bankrotiralo, čeprav si je sposodilo 700 milijonov dolarjev z zveznim posojilom, da bi prebrodilo posledice pandemije. Sredstva Yellow so vključevala 30.000 zaposlenih in 12.000 tovornjakov. Nekateri tržni analitiki so namigovali, da se podjetje zaradi notranjih sporov ni moglo prilagoditi okolju in izvesti sprememb. Po poročilu Wall Street Journala industrija tovornega prometa prepelje 75 % celotne tonaže tovora v Združenih državah.

AP Moller-Maersk prilagaja strategijo za leto 2024, nadaljuje z zmanjševanjem števila zaposlenih

AP Moller-Maersk ( MAERSK.A.DK ), ena največjih ladijskih družb na svetu, je napovedala, da bo ukinila 3.500 dodatnih delovnih mest , s čimer bo skupno število za leto 2023 dosegla 10.000. AP Moller-Maersk nadzoruje približno 18 % svetovne kontejnerske trgovine.

Izvršni direktor Maerska, Vincent Clerc, je opozoril, da se »naša industrija sooča z novo normalnostjo z umirjenim povpraševanjem, cenami, ki so spet v skladu s preteklimi ravnmi, in inflacijskim pritiskom na našo stroškovno osnovo. Od poletja smo v večini regij opazili presežne zmogljivosti, ki so povzročile padec cen, brez opaznega povečanja recikliranja ali prostega teka ladij.«

V začetku meseca je AP Moller-Maersk objavil svoje finančne rezultate za tretje četrtletje 2023, ki so bili v skladu s pričakovanji. Po poročilu, objavljenem na spletni strani, so bili "finančni rezultati za tretje četrtletje 2023 v skladu s pričakovanji v težkem tržnem okolju, pri čemer so bile obrestne mere daleč od najvišje vrednosti leta 2022." V finančnih smernicah za leto 2023 njeni vodje napovedujejo globalno rast obsega zabojnikov v razponu od -2 % do -0,5 % v primerjavi s prejšnjimi -4 % do -1 %.

Hapag-Lloyd zmanjša obete zaradi padca čistega dobička

Hapag-Lloyd ( HLAG ), peti največji kontejnerski ladjar na svetu, je v prvih devetih mesecih leta 2023 zabeležila 3,2 milijarde evrov čistega dobička. Številka se je na letni ravni zmanjšala za 77 % , zaradi česar so morali analitiki Hapag-Lloyda zmanjšati njihove napovedi za celoletni zaslužek.

"Rezultati so bistveno pod ravnjo predhodnega leta zaradi hude spremembe tržnih razmer," je zapisano v spremnem poročilu. Izvršni direktor Hapag-Lloyda, Habben Jensen, je opozoril, da "če si promptni tečaji ne bodo opomogli, se lahko soočimo z nekaj zahtevnimi četrtletji v tem umirjenem tržnem okolju."

V zvezi z obeti za leto 2024 je vodja nemškega podjetja dodal: »Vidimo, da so pričakovanja glede pogodbenih obrestnih mer nerealna in. na teh ravneh ne bomo zaprli, ker ne bomo zaprli pogodbenih stopenj, kjer bomo zagotovo izgubili veliko denarja. Raje bi izločili stroške in zmogljivost. Pričakovanja so še vedno v zelo širokem razponu, vendar bi pričakoval, da bodo tiste pogodbe, ki so zaprte in potečejo na začetku leta, nad promptnimi ravnmi, ki jih vidimo danes.«

Suša v Panamskem prekopu vpliva na prevoz blaga

Kot da padec povpraševanja in naraščajoči stroški niso bili dovolj težav, je suša v Panami začela vplivati ​​na transport blaga. Od novembra so oblasti Panamskega prekopa uvedle zmanjšanje ladijskega prometa , ki naj bi do februarja doseglo več kot 40-odstotno zmanjšanje ladij zaradi nenehne suše.

Težava v Panamskem prekopu bo verjetno povzročila težave pri pretoku trgovine, saj 40 % vsega ameriškega kontejnerskega prometa potuje skozi tam. Da bi se soočili s težavo, ladjarske družbe svoj tovor raztovorijo na eni strani prekopa in ga po cesti prevažajo na drugo stran, kar povzroča znatne zamude pri dostavi.

Dobavna veriga in ladjarska podjetja: trgovanje in obvladovanje tveganja

Čeprav se napovedi glede ladjarjev, prevoza blaga in dobavne verige na splošno ne zdijo posebej pozitivne za leto 2024, nihče ne more z gotovostjo govoriti o prihodnosti. Ker bi se lahko sektor dobavne verige prihodnje leto soočil z upadom, se lahko pojavijo priložnosti in pasti, na katere bi se morali trgovci začetniki pripraviti.

Če šele začenjate trgovati, se boste morali potruditi nadgraditi svoje veščine trgovanja. Trgovanje ni enostavno, saj so čas, potrpežljivost in znanje, kako ukrepati, nujni. Pridobivanje znanja mora biti prvi cilj trgovca začetnika, da bo izvedba trgovalne strategije čim bolj gladka. Trgovci lahko na internetu najdejo izobraževalna gradiva, kot so spletni seminarji, vodniki z navodili, članki in primeri, ki bi jim lahko pomagali postati bolj samozavestni in bolj obveščeni.

Ena stvar, ki je trgovci začetniki ne smejo prezreti, je čim večja uporaba orodij za obvladovanje tveganja. Sodobne trgovalne platforme imajo široko paleto orodij za obvladovanje tveganja, kot so naročila za zaustavitev izgube, ki zmanjšajo tveganja, če se pravilno uporabljajo. Takšna orodja pomagajo trgovcem začetnikom, da se ne izpostavljajo nepotrebnim tveganjem, ko se trgi gibljejo proti njihovim ciljem. Orodja za obvladovanje tveganja pomagajo trgovcem ublažiti morebitne stresne situacije, zato bi moralo biti učenje njihove uporabe na vrhu seznama za vsakega trgovca začetnika.

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.