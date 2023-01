Promptne cene zlata v porastu: Kaj morate vedeti

Januar 13, 2023

Kolikokrat ste že prebrali ali slišali, da je zlato varno zatočišče za vlagatelje in trgovce? Številne so verjetno odgovor. Zdi se, da so visoke številke inflacije, zabeležene v večini večjih gospodarstev, povečale promptne cene zlata, saj se je povpraševanje povečalo.

Promptne cene zlata so se 12. januarja gibale okoli 1884 USD za unčo. Promptne cene zlata so za 8,3 % višje kot pred 6 meseci, saj blago ponovno pridobiva na veljavi, izgubljeni avgusta in septembra 2022. Zdaj je vprašanje, ali se bo rast nadaljevala ali pa bi jo lahko kakršne koli spremembe v svetovnem gospodarskem okolju ustavile.

Zlato proti fiat valutam: kaj verjamejo izkušeni analitiki

»Zlato bo prisotno, zlato bo denar, ko bodo dolar in evro, juan in ringit zgolj spomini« je eden od citatov, ki ste jih morda prebrali med brskanjem po spletnih straneh in iskanjem informacij o plemeniti kovini. Oseba, odgovorna za citat, je Richard Russell, avtor knjige “Pisma teorije Dow”, objavljene leta 1958.

Richard Russell je oseba, ki je imenovala vrh bikovskega trga 1946-1966 in začetek velikega bikovskega trga, ki se je začel decembra 1974, zato ima morda njegovo mnenje poseben pomen. V tem spletnem dnevniku bomo delili nekaj pomembnih informacij o zlatu, ki bi lahko bile v pomoč trgovcem začetnikom, in nekaj vpogledov vrhunskih bančnih institucij in analitikov.

Zlato: varno zatočišče in dragoceno sredstvo za diverzifikacijo trgovalne strategije?

Zlato se je v svoji dolgi zgodovini uporabljalo kot naravni denar in hranilec vrednosti. V času pretresov na trgu lahko vlaganje ali trgovanje z zlatom pomagata kot orodje za obvladovanje tveganja in zmanjšata izgube portfelja. Zlato služi kot varovanje pred inflacijo na številnih večjih trgih, kot so ZDA, Združeno kraljestvo in drugi.

Zlato je ena najpomembnejših dobrin, s katerimi se najširše trguje. Trg zlata je cenjen zaradi svojega zgodovinskega pomena in se uporablja za trgovanje in izmenjavo blaga. Trenutno je ocenjen na skoraj 2,4 bilijona dolarjev. Vrednost zlata nenehno niha, ker se z njim trguje na javnih borzah s ceno, ki jo določata ponudba in povpraševanje.

Zlato ima večjo verjetnost, da bo ohranilo svojo vrednost v daljšem časovnem obdobju v primerjavi z drugimi vrstami sredstev. Posledično se lahko uporablja kot varovanje pred inflacijo, do katere pride, ko kupna moč ljudi upade zaradi zvišanja cen blaga in storitev. Vendar pa morajo trgovci začetniki upoštevati, da se včasih trgi lahko premaknejo proti njihovim pričakovanjem. S tem v mislih bi morali trgovci začetniki preučiti trge, opraviti temeljito raziskavo in nadaljevati previdno ter uporabljati orodja za obvladovanje tveganja, ki so jim na voljo.

Promptne cene zlata rastejo, a bodo ohranile zagon?

Zdi se, da so promptne cene zlata ohranile zagon iz lanskega leta 2023. 5. januarja so promptne cene zlata znašale 1839 $, medtem ko so teden dni kasneje (12. januarja) promptne cene zlata znašale 1884 $. Nekateri analitiki menijo, da bi lahko promptne cene plemenite kovine presegle ravni, zabeležene sredi leta 2020.

Upodobljeno : dnevni grafikon Admirals MetaTrader 5 – XAUUSD, zajet 12. januarja 2023. Časovno obdobje: 8. september 2022–12. januar 2023. Datum zajema: 12. januar 2023. Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Nekatere banke pričakujejo, da se bodo promptne cene zlata leta 2023 še bolj zvišale

Poročilo, ki ga je objavila Credit Suisse, na primer ne izključuje skoka na mejo 2.300 $. Poročilo banke, objavljeno 10. januarja, ugotavlja, da »če bi dvig kdaj presegel rekordne vrednosti iz let 2020 in 2022 pri 2.070/2.075 $, bi to pomenilo pomemben in dolgoročen preboj višje, kar bi se odprlo za 2.300 $ in verjetno onstran.”

Ekonomisti pri Commerzbank ugotavljajo, da imajo podatki o inflaciji v ZDA pomembno vlogo, ko gre za promptne cene zlata. Ker udeleženci na trgu pričakujejo decembrsko objavo podatkov o indeksu cen življenjskih potrebščin v ZDA 12. januarja, analitiki Commerzbank za surovine menijo, da bi to lahko dodatno vplivalo na promptne cene rumene kovine. »Trg pričakuje, da bo stopnja inflacije padla s 7,1 % na 6,5 ​​% – naši ekonomisti celo predvidevajo padec na 6,4 %. Nazadnje je bila kaj nižja pred več kot letom dni. Podatki o inflaciji v ZDA bi lahko dodatno spodbudili ceno zlata, glede na to, da se bo upočasnjevanje inflacije, ki je bilo opaženo od poletja, verjetno nadaljevalo prejšnji mesec,« je omenjeno v njihovem poročilu.

Upodobljeno : Mesečni grafikon Admirals MetaTrader 5 – XAUUSD, zajet 12. januarja 2023. Časovno obdobje: 1. september 2015–12. januar 2023. Datum zajema: 12. januar 2023. Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Drugi analitiki niso tako optimistični, čeprav pričakujejo, da se bodo promptne cene zlata v prvem četrtletju 2023 gibale okoli 1.890 $. Zadnje poročilo Erste Group Research, objavljeno 9. januarja, nakazuje, da »realni donosi v prvem četrtletju 2023 ostajajo v negativnem območju kljub Fedu zvišanja tečajev. To je dejavnik, ki daje prednost naraščajoči ceni zlata. Pričakovana upočasnitev svetovne gospodarske rasti in vse nižje stopnje rasti dobičkov podjetij bodo spodbudile tokove varnega zatočišča v zlatu. Pričakujemo rahlo zvišanje cene na približno 1.890 $ v prvem četrtletju 2023.«

Obvladovanje tveganja je bistveno pri trgovanju

Ko gre za trgovanje in vlaganje, obstajajo tveganja. Če se cena sredstva giblje proti vašim pričakovanjem, lahko vaša strategija spodleti, kar povzroči izgubo sredstev. Izgradnja vaše trgovalne strategije mora vključevati temeljito tržno raziskavo. Poleg tega morate vedeti, kako uporabljati orodja za obvladovanje tveganja, ki jih ponuja vaš posrednik.

Ko učinkovito obvladujete svoje tveganje, prevzamete nadzor nad zneskom svojega denarja, ki ga lahko izgubite pri poslu ali skupini trgovanja, tako da omejite skupni znesek, ki ga lahko izgubite. Obvladovanje tveganj vam omogoča, da zmanjšate ta tveganja, tudi če pride do najslabšega možnega scenarija.

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.