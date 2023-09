Fed, BoE in BoJ odločajo o obrestnih merah

Odločitev o obrestnih merah bo ta teden priljubljena ključna beseda z dolgim ​​repom, saj naj bi ameriška centralna banka (Fed), Bank of England (BoE) in Banka Japonske (BoJ) objavile svoje odločitve glede svojih denarnih politik.

BoE je zgodaj zjutraj prejela dobre novice, saj je poročilo Urada za državno statistiko (ONS) pokazalo, da je skupna inflacija avgusta padla na 6,7 ​​%. Opozoriti je treba, da so ekonomisti napovedovali dvig na 7,0 %. Padajoče številke o inflaciji, ki bi lahko omogočile BoE, da ne zviša obrestnih mer, so prisilile funt na štirimesečno najnižjo vrednost v primerjavi z ameriškim dolarjem.

Ljudska banka Kitajske (PBoC) je ohranila obrestne mere v skladu s pričakovanji ekonomistov, saj sta ji slabitev juana in krepitev gospodarstva omogočila odložitev izvajanja nadaljnjega sproščanja denarne politike.

Odločitev o obrestni meri Fed

Upravni odbor Feda naj bi svojo odločitev o obrestnih merah objavil pozneje danes. Tržni analitiki menijo, da bo ameriška centralna banka obdržala svoje obrestne mere, čeprav inflacija ostaja na ravni nad ciljnim razponom. Vodja Feda, Jerome Powell, je med svojimi pripombami v Jackson Hole ponovil, da bi lahko še en dvig obrestnih mer znižal inflacijo na želeno raven.

Reutersova raziskava je pokazala, da 95 % anketiranih ekonomistov napoveduje, da bo ameriška centralna banka ohranila obrestno mero zveznih sredstev v sedanjem razponu od 5,25 % do 5,50 %. Orodje CME FedWatch prav tako kaže 99-odstotno verjetnost, da se tečaji ohranijo na trenutni ravni. Oblikovalci politik Feda ponavadi zavračajo vse pripombe v zvezi z znižanjem obrestnih mer in vztrajajo, da bi lahko stroški izposojanja ostali višji dlje.

Odločitev BoE o obrestni meri

V četrtek bo BoE na vrsti, da razkrije svojo odločitev glede obrestnih mer. Zdi se, da je gospodarstvo Združenega kraljestva na robu recesije, saj se podatki o rasti ne zdijo spodbudni, potrošniki pa poskušajo svoje proračune prilagoditi višjim cenam in stopnjam.

Po napovedih ekonomistov naj bi Odbor za monetarno politiko (MPC) BoE razmislil o zvišanju obrestnih mer za 25 bazičnih točk, s čimer bi še bolj zaostril svojo denarno politiko. Vendar bi nedavni podatki o inflaciji lahko igrali vlogo pri odločitvi.

V začetku meseca je guverner BoE Andrew Bailey dejal, da je banka veliko bližje koncu cikla zaostrovanja. Vendar je Catherine Mann posvarila pred kakršnim koli premorom, pri čemer so Citijevi analitiki nakazali, da je »Menimo, da je Mannnovo izrecno nasprotovanje premoru in s tem povezano grajanje večinskih sodb MPC znak notranje razprave, ki se giblje proti njej. Zato menimo, da je premor del razprave.«

Odločitev BoJ o obrestni meri

Nenazadnje se bo sestal tudi upravni odbor japonske centralne banke, ki bo odločal o poteku njene denarne politike. Ekonomisti, ki so seznanjeni s politiko BoJ, kažejo, da upravni odbor na tem sestanku ne bo zvišal obrestnih mer in dodajajo, da se bo nadzor krivulje donosa (YCC) verjetno ohranil.

BoJ ni sledil vzorcu zviševanja obrestnih mer kot Fed in ECB, vendar so nekateri njeni oblikovalci politik začeli omenjati potrebo po zmanjšanju denarnih spodbud, ki so podpirale japonsko gospodarstvo v prejšnjem desetletju.

V svojih pripombah prejšnji teden je guverner Kazuo Ueda opozoril, da bi lahko imela japonska centralna banka do konca leta na voljo dovolj podatkov, ki bi ji pomagali pri odločitvi, ali naj konča politiko negativnih obrestnih mer ali ne.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.