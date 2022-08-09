Уолл-стрит движется во флэте в преддверии выхода важных данных по инфляции

Август 09, 2022 12:59

Две недели назад Бюро экономического анализа США объявило об отрицательном росте ВВП второй квартал подряд, но не назвало текущую ситуацию рецессией.

Следовательно, всеобщее внимание было обращено на публикацию данных об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, опубликованных в прошлую пятницу. Если бы июльские данные оказались хуже прогнозов, Бюро, возможно, пришлось бы пересмотреть свою позицию.

Однако этого не случилось. В июле число рабочих мест в США резко увеличилось: было создано 528 000 рабочих мест по сравнению с прогнозируемыми 250 000. Этот результат укрепил доверие к позиции Бюро экономического анализа и развеял опасения по поводу того, что рост процентных ставок и высокая инфляция снижают спрос на рабочую силу в США.

Сильные данные по занятости населения укрепили ожидания того, что ФРС продолжит агрессивную борьбу с инфляцией. Инвесторы ждут последних данных по инфляции в среду, которые укажут на следующий шаг ФРС. После выхода данных трейдеры должны быть готовы к повышенной волатильности на рынках США.

Как следствие, несмотря на то, что в понедельник Уолл-стрит немного выросла, рынки в основном двигались во флэте на фоне возросшей осторожности со стороны инвесторов. Dow Jones вырос на 0,09%, в то время как Nasdaq и S&P 500 упали на 0,10% и 0,12% соответственно.

«Зеленые» акции получили поддержку

Несмотря на нерешительность движения основных индексов, многие акции в секторах электромобилей и возобновляемых источников энергии вчера выросли на фоне того, что в минувшие выходные Сенат США принял законопроект о климате, энергетике и здравоохранении.

Законопроект, согласно которому около 370 млрд долларов будет выделено на сокращение выбросов парниковых газов и инвестиции в возобновляемые источники энергии, теперь будет направлен в Палату представителей для дальнейшего утверждения. Как следствие, акции First Solar, Bloom Energy и Rivian Automotives завершили торговую сессию ростом на 4,75%, 4,36% и 6,78% соответственно.

Сезон отчетности подходит к концу

Между тем, сезон отчетности подходит к концу, и многие крупные компании уже опубликовали свои результаты за второй квартал. На этой неделе стоит следить за Disney, которая объявит о своих доходах после закрытия рынка в среду.

В этом году акции Disney упали более чем на 30%, поэтому компания надеется подбодрить своих инвесторов в среду вечером. Учитывая, что тематический парк Disney в Калифорнии провел почти треть аналогичного квартала в 2021 году закрытым, ожидается, что выручка и прибыль в годовом исчислении выросли.

Возможно, прогноз Disney на оставшуюся часть года представляет собой более интересную информацию. Высокая инфляция в США, вероятно, приведет к тому, что все больше потребителей будут расходовать средства в основном только на предметы первой необходимости, что, в свою очередь, может негативно повлиять на все сегменты бизнеса Disney.

Источник: Admirals MetaTrader 5, The Walt Disney Co., Daily – Диапазон данных: с 3 декабря 2021 г. по 8 августа 2022 г. по состоянию на 8 августа 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Источник: Admirals MetaTrader 5, The Walt Disney Co., Weekly – Диапазон данных: с 7 февраля 2016 г. по 8 августа 2022 г. по состоянию на 8 августа 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

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