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Акции Nvidia взлетели вверх в связи с ростом спроса

Июль 29, 2021 15:45

Nvidia была одна из компаний, показавших наилучшие результаты на фондовом рынке в прошлом году. 

Установив минимумы в марте 2020 года в районе 180 долларов, компания начала впечатляющее бычье ралли, в результате которого в начале июля стоимость акций превысила 810 долларов за штуку, т.е. рост более чем на 350%. 

Столь впечатляющий рост обусловлен рядом причин, в том числе за счет: 

Нехватки микропроцессорных микросхем на рынке 

Повышенный спрос на видеокарты, используемые, в частности, в индустрии криптовалют 
 
В конце мая компания объявила, что 21 июля она проведет сплит своих акций, разделив каждую акцию на 4 новые. 

Это решение стало результатом сомнений руководства компании по поводу высокой стоимости акций компании. Руководство компании посчитало, что такая высокая цена может отвлечь внимание инвесторов и замедлить бычье ралли компании, которое в настоящее время переживает очень благоприятный момент. 
 
Дробление, наконец, произошло 20 июля. Цена акций завершила торговую сессию на уровне 748 долларов, а 21 июля начала торговаться на уровне 187 долларов, как показано на графике ниже горизонтальной линией цвета охры. 


Источник: Admirals MetaTrader 5, NVDA, Daily – Диапазон данных: c 9 марта 2021 г. по 29 июля 2021 г. по состоянию на 29 июля 2021 г. в 11:30 по CET. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 
 
Дневной график выше демонстрирует динамику цен на акции Nvidia с 9 марта по сегодняшний день. 

Во время предварительных торгов 21 июля акции выросли более чем на 4%, а минимумы, зафиксированные в этот день, составили 189,50 долларов за акцию. 

Сплит на уровне 187 долларов и минимумы 21 июля на уровне 189,50 доллара –два контрольных уровня, которые трейдеры использовали для покупки акций Nvidia за последние 3 дня. 

Эта ситуация и движение индикатора RSI могут указывать на то, что цена консолидируется на этом уровне. Следующий контрольный уровень расположен в области исторических максимумов акций Nvidia, ценового уровня $ 208,5.

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Javier Oliván
Javier Oliván
Финансовый аналитик и контент-специалист, Admirals Spain

Хавьер – экономист, специализирующийся в сфере международной экономики. Имеет степень магистра в области международной торговли и огромный интерес к финансовым рынкам, на которых он занимается инвестициямя более 15 лет.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova